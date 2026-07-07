Suzuki ra mắt Saluto 125, liệu có cửa cạnh tranh với Honda SH Mode khi về Việt Nam?

Suzuki Saluto 125 đời 2027 vừa chính thức ra mắt, mang đến làn gió mới bằng thiết kế Ý thanh lịch. Sở hữu khóa thông minh, đèn LED toàn phần và phanh ABS, mẫu xe tay ga này hứa hẹn đánh gục giới trẻ đô thị chuộng thời trang và công nghệ.

Trái ngược hoàn toàn với những bản thiết kế đầy góc cạnh, thực dụng và có phần bảo thủ thường thấy trên các dòng xe tay ga Nhật Bản, Suzuki Saluto 125 đời 2027 lại khoác lên mình một bộ cánh đậm chất nghệ thuật.

Sự lột xác này đến từ đôi bàn tay tài hoa của nhà thiết kế nổi tiếng người Ý Alessandro Tartarini. Những đường cong bo tròn tinh tế vuốt dọc thân xe, kết hợp cùng hàng loạt chi tiết mạ crôm bóng bẩy và cụm đèn pha dạng tròn cổ điển, tất cả đã cộng hưởng để tạo nên một tổng thể vô cùng sang trọng và cuốn hút.

Việc khéo léo lồng ghép giữa nét đẹp lãng mạn của châu Âu và di sản bền bỉ của thương hiệu Nhật Bản chính là điểm bán hàng độc nhất giúp mẫu xe này trở nên khác biệt hoàn toàn. Trong bối cảnh các đối thủ cạnh tranh như Honda SH Mode, Peugeot Django hay một vài thương hiệu châu Âu vẫn đang loay hoay với những khuôn mẫu cũ, thì sự xuất hiện của một diện mạo mới mẻ với năm tùy chọn màu sắc từ trắng thanh lịch đến đen trầm ấm hứa hẹn sẽ làm xiêu lòng những khách hàng khó tính nhất.

Được sinh ra với sứ mệnh phục vụ môi trường đô thị chật hẹp, các thông số kỹ thuật của xe đã được tinh chỉnh để hoàn toàn chiều lòng những khách hàng đề cao tính thực dụng. Trái tim của xe là khối động cơ SEP dung tích 124cc, xi-lanh đơn và làm mát bằng gió, cung cấp công suất tối đa 8,8 mã lực cùng mô-men xoắn cực đại 9,6 Nm.

Những con số này tuy không sinh ra để thỏa mãn các tín đồ đam mê tốc độ, nhưng lại là bảo chứng cho sự êm ái, vận hành mượt mà và bền bỉ khi liên tục phải dừng đỗ tại các ngã tư đông đúc.

Đặc biệt, thân xe được thiết kế vô cùng gọn nhẹ với trọng lượng không tải chỉ dừng ở mức 114 kg, đi kèm với đó là chiều cao yên lý tưởng 760 mm.

Đây quả thực là một món quà dành riêng cho phái đẹp hoặc những người dùng có vóc dáng nhỏ bé. Việc chống chân, dắt xe lên vỉa hè hay xoay sở trong những con hẻm chật chội giờ đây không còn là nỗi ám ảnh. Nắm bắt được tâm lý mua sắm của người tiêu dùng là luôn cân đo đong đếm chi phí vận hành, nhà sản xuất đã tối ưu hóa mức tiêu hao nhiên liệu xuống con số ấn tượng là 52 km cho mỗi lít xăng.

Kết hợp với bình xăng dung tích 5,5 lít, người dùng có thể thoải mái vi vu làm việc và dạo phố cả tuần lễ với quãng đường di chuyển gần 285 km mới cần phải ghé trạm tiếp nhiên liệu, giúp tiết kiệm một khoản chi phí đáng kể trong bối cảnh giá xăng dầu thường xuyên biến động.

Xét về mặt công nghệ tiện ích, Suzuki Saluto 125 đời 2027 cho thấy sự hào phóng nhất định nhằm bắt kịp xu hướng thị trường. Xe được trang bị hệ thống khóa thông minh có khả năng nhận diện trong phạm vi 1,5 mét, tích hợp cụm núm xoay đa năng cho phép khởi động máy, mở nắp bình xăng và tự động bật yên xe chỉ bằng những thao tác chạm nhẹ nhàng.

Đồng hồ hiển thị là sự giao thoa hoàn hảo giữa nét hoài cổ của kim chỉ analog và sự hiện đại của màn hình LCD, mang lại khả năng quan sát trực quan. Toàn bộ hệ thống chiếu sáng đều sử dụng công nghệ đèn LED tiên tiến, đi kèm dải đèn định vị ban ngày tăng độ nhận diện, và không thể thiếu một cổng sạc USB để tiếp năng lượng cho thiết bị di động trong những chuyến đi.

Tuy nhiên, điểm trừ lớn nhất và cũng là rào cản chí mạng của mẫu xe này lại nằm ở hệ thống an toàn. Mặc dù sở hữu phanh đĩa ở bánh trước, xe lại chỉ được trang bị hệ thống chống bó cứng phanh ABS một kênh và phanh sau vẫn phải ngậm ngùi sử dụng dạng tang trống cơ bản. Hơn thế nữa, chiếc xe hoàn toàn vắng bóng hệ thống kiểm soát lực kéo TCS. Trong bối cảnh công nghệ an toàn đang ngày càng được bình dân hóa, sự thiếu hụt này khiến xe tỏ ra đuối sức khi so kè với các đối thủ.

Theo thông tin công bố, mẫu xe này có mức giá khởi điểm từ 18,8 nghìn nhân dân tệ tại thị trường Trung Quốc. Dựa trên tỷ giá tiền tệ quy đổi ở thời điểm hiện tại, giá trị của chiếc xe sẽ rơi vào khoảng 72,7 triệu đồng. Hãy đặt ra giả thuyết nếu Suzuki Saluto 125 được nhập khẩu trực tiếp và phân phối tại thị trường Việt Nam với mức giá này, nó sẽ phải đối mặt với một cơn bão cạnh tranh vô cùng khốc liệt.

Tại Việt Nam, tầm giá hơn 70 triệu đồng dành cho xe tay ga đô thị cận cao cấp vốn là sân chơi truyền thống của những cái tên sừng sỏ như Honda SH Mode, Honda Air Blade 160, Honda Vario 160 hay một vài dòng xe của thương hiệu châu Âu.

Nếu nhìn nhận một cách công bằng và thực tế dựa trên bảng thông số, Suzuki Saluto 125 hoàn toàn có đủ cơ sở để tự tin đứng chung mâm với các đối thủ này. Cụ thể như Honda SH Mode hiện nay cũng chỉ được trang bị khối động cơ 125 phân khối và hệ thống phanh ABS một kênh ở bánh trước.

Bởi vậy, thách thức thực sự dành cho Suzuki Saluto 125 không nằm ở thông số kỹ thuật hay công nghệ an toàn, mà nằm ở rào cản thương hiệu và tâm lý mua sắm ăn sâu bén rễ của người tiêu dùng trong nước. Khách hàng Việt Nam vốn đã quá quen thuộc với độ bền bỉ, tính thanh khoản cao của Honda hay hệ sinh thái dịch vụ rộng khắp của Yamaha. Để thuyết phục người tiêu dùng dốc hầu bao hơn 70 triệu đồng cho một mẫu xe tay ga mang logo Suzuki, thương hiệu vốn đang có phần mờ nhạt ở mảng xe tay ga đô thị tại thị trường Việt là một bài toán rất hóc búa.

Do đó, nếu muốn tồn tại và giành giật lấy một mảnh ghép trong bức tranh thị phần béo bở tại Việt Nam, mẫu xe này buộc phải có những bước đi đột phá. Hãng xe cần phải định vị lại mức giá bán lẻ cho phù hợp hơn với mặt bằng chung, hoặc bắt buộc phải nâng cấp toàn diện các công nghệ an toàn như bổ sung phanh đĩa sau, ABS hai kênh và màn hình màu TFT để thực sự làm thỏa mãn sự kỳ vọng và thói quen mua sắm ngày càng khắt khe của người tiêu dùng Việt.

Dù phải đối mặt với nhiều rào cản, không thể phủ nhận rằng làn gió mới mang phong cách Ý mà mẫu xe này tạo ra vẫn có một sức hút mãnh liệt. Nếu được tinh chỉnh khéo léo để phù hợp với thị hiếu và túi tiền của người Việt, mẫu xe này hoàn toàn có đủ tiềm năng để tạo nên một cuộc lật đổ ngoạn mục, vẽ lại bản đồ phân khúc xe tay ga tầm trung và viết nên một chương mới đầy hứa hẹn cho thương hiệu.

Tham khảo: Moto Fine