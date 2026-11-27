Suzuki Ignis thế hệ mới chuyển sang sử dụng hệ truyền động thuần điện, sở hữu pin LFP 26kWh, 4 chỗ ngồi và kích thước tương đương xe hạng A. Mẫu xe dự kiến bán tại châu Âu từ mùa hè 2027.

Ngày 25/11, Suzuki chính thức giới thiệu toàn cầu mẫu Ignis thế hệ mới. Đây là mẫu ô tô điện cỡ nhỏ đầu tiên của hãng xe Nhật Bản dành cho thị trường quốc tế, dự kiến được bán tại châu Âu và một số thị trường khác từ mùa hè năm 2027.

Ignis thế hệ thứ ba có sự thay đổi đáng kể khi chuyển hoàn toàn sang hệ truyền động thuần điện, thay vì các phiên bản động cơ xăng và hybrid từng xuất hiện ở những thế hệ trước.

Mẫu xe có kích thước dài x rộng x cao lần lượt 3.570 x 1.565 x 1.635 mm, chiều dài cơ sở 2.460 mm. Với chiều dài 3,57 m, Suzuki Ignis có kích thước tương đương Kia Morning.

Xe có cấu hình 5 cửa, 4 chỗ ngồi, khoảng sáng gầm 150 mm và bán kính quay vòng tối thiểu 4,5 m. Thiết kế nhỏ gọn hướng đến khả năng di chuyển linh hoạt trong môi trường đô thị.

Ignis mới được phát triển dựa trên nền tảng xe điện HEARTECT-e, với bộ pin bố trí dưới sàn. Xe sử dụng mô-tơ điện đặt ở cầu trước, công suất tối đa 90 mã lực, mô-men xoắn 133 Nm. Bộ pin LFP dung lượng 26 kWh cung cấp năng lượng cho hệ thống vận hành.

Suzuki chưa công bố quãng đường di chuyển tối đa sau mỗi lần sạc đầy của Ignis. Các thông số sạc cụ thể dành cho phiên bản quốc tế cũng chưa được xác nhận, dù mẫu xe có liên hệ về nền tảng phát triển với dòng xe điện e Sky tại Nhật Bản, vốn hỗ trợ sạc nhanh DC 50kW.

Khoang cabin của Ignis được thiết kế theo hướng thực dụng, với bảng đồng hồ kỹ thuật số, màn hình giải trí trung tâm, các nút điều khiển điều hòa vật lý và hai cổng USB-C. Xe còn có ghế trước sưởi, hệ thống giám sát người lái và phanh tay điện tử.

Ngoại hình vẫn duy trì phong cách nhỏ gọn, hình hộp đặc trưng, với các chi tiết như vòm bánh xe, cản và lưới tản nhiệt màu đen, kết hợp đèn LED phía trước và sau.

Theo Suzuki, Ignis mới đã trải qua quá trình thử nghiệm trên nhiều điều kiện đường sá tại châu Âu và các khu vực khác nhằm tối ưu khả năng vận hành cho những thị trường dự kiến phân phối. Giá bán của mẫu xe hiện chưa được công bố.

Hiện chưa rõ Suzuki có kế hoạch phân phối mẫu Ignis tại thị trường Việt Nam hay không. Danh mục xe du lịch của hãng hiện chủ yếu gồm các mẫu xe xăng và hybrid, trong khi các thương hiệu Nhật Bản vẫn thận trọng với việc mở rộng xe thuần điện tại thị trường trong nước.