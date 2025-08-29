Suzuki Motor vừa đầu tư kỷ lục 8 tỷ USD cho 1 nước châu Á: Biến nơi đây thành "cứ điểm xe điện toàn cầu"

Tập đoàn Suzuki Motor của Nhật Bản vừa tung động thái chiến lược vào thị trường Ấn Độ nhằm củng cố vị thế tại khu vực quan trọng nhất của hãng.

Theo tiết lộ mới nhất của CEO Suzuki Motor - ông Toshihiro Suzuki - tại sự kiện diễn ra ở bang Gujarat (Ấn Độ), Suzuki Motor công bố khoản đầu tư kỷ lục 8 tỷ USD vào Ấn Độ trong vòng 5 đến 6 năm tới.

Đồng thời bắt đầu sản xuất hàng loạt mẫu xe điện chiến lược toàn cầu (BEV) đầu tiên của Suzuki, xe SUV eVITARA, tại nhà máy Gujarat của Maruti Suzuki - công ty con của Ấn Độ thuộc Suzuki Motor.

Mẫu xe SUV eVITARA của Suzuki Motor. Ảnh: Suzuki Motor

Bước đi đột phá này nhấn mạnh vai trò ngày càng quan trọng của thị trường này trong chiến lược chuyển đổi sang sản xuất xe điện của hãng xe Nhật Bản cùng tham vọng xây dựng cứ điểm xe điện toàn cầu tại quốc gia đông dân này.

"Nhà máy này sẽ sớm trở thành một trong những trung tâm sản xuất ô tô hàng đầu thế giới, với công suất dự kiến đạt 1 triệu xe mỗi năm" - Ông Toshihiro Suzuki cho biết.

CEO Suzuki Motor cũng tiết lộ rằng eVITARA sẽ được xuất khẩu sang hơn 100 quốc gia, bao gồm Nhật Bản và châu Âu. Mẫu xe cỡ trung eVITARA gia nhập một trong những phân khúc SUV cạnh tranh nhất tại Ấn Độ, với mục tiêu cạnh tranh với Hyundai Creta và Mahindra XEV 9e.

Bất chấp nhu cầu xe điện toàn cầu đang chậm lại, Suzuki Motor hy vọng sẽ duy trì vị thế thống lĩnh tại Ấn Độ, thị trường lớn nhất của Suzuki về doanh số và doanh thu.

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, người đã tham dự sự kiện này, đã ca ngợi sáng kiến này là một "bước tiến lớn" hướng tới mục tiêu "Make in India", đồng thời nhấn mạnh rằng Maruti Suzuki tượng trưng cho mối quan hệ bền chặt giữa Ấn Độ và Nhật Bản.

Hợp tác với Toshiba và Denso, Suzuki đã bắt đầu sản xuất pin lithium-ion tại Ấn Độ để đảm bảo nguồn cung cho các dòng xe hybrid, đặc biệt trong bối cảnh các rào cản thương mại ngày càng gia tăng.

Đồng thời, hãng sẽ áp dụng nhiều công nghệ khác nhau để giảm lượng khí thải, bao gồm động cơ điện, hybrid hiệu suất cao và động cơ sử dụng khí sinh học nén.