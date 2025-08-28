Nhà máy LNG Bắc Cực 2 của Nga đã nâng sản lượng lên mức kỷ lục vào khoảng thời gian cuối tháng 8/2025 khi tình trạng băng giá mùa hè thuận lợi mở ra Tuyến đường biển phía Bắc, cho phép thêm hàng hóa đến châu Á, theo dữ liệu của Bloomberg cung cấp.

Ảnh minh họa về Christophe de Margerie, tàu phá băng đầu tiên trong số 15 tàu chở LNG quanh năm ở Bắc Cực. Ảnh: SCF

Sản lượng LNG của Nga tại dự án này đạt hơn 25 triệu mét khối trong hai ngày 25-26 tháng 8, trung bình gần 15 triệu mét khối trong phần lớn thời gian còn lại của tháng. Con số này đánh dấu hoạt động vận hành mạnh mẽ nhất kể từ khi nhà máy bắt đầu vận chuyển thử nghiệm vào đầu năm 2025.

LNG Bắc Cực 2 đóng vai trò then chốt trong kế hoạch của Nga nhằm tăng gấp 3 sản lượng LNG vào năm 2030 và khai thác các thị trường khí đốt mới trên thế giới sau khi lượng xuất khẩu qua đường ống sang các khách hàng lớn ở châu Âu giảm mạnh.

Dự án LNG Bắc Cực 2 - do Tập đoàn Novatek của Nga đứng đầu nhămg khai thác và xuất khẩu khí đốt từ mỏ Utrenneye trên Bán đảo Gydan, Vùng Bắc Cực. LNG Bắc Cực 2 được thiết kế cho ba đoàn tàu, mỗi đoàn 6,6 triệu tấn mỗi năm, với tổng công suất dự kiến là 19,8 triệu tấn mỗi năm.

LNG là viết tắt của Liquefied Natural Gas (Khí tự nhiên hóa lỏng). Đây là khí tự nhiên (chủ yếu là methane, CH₄) được làm lạnh đến khoảng -162°C để chuyển thành dạng lỏng, giúp giảm thể tích khoảng 600 lần so với trạng thái khí, thuận tiện cho việc lưu trữ và vận chuyển.

LNG được xem là nhiên liệu "chuyển tiếp" trong quá trình chuyển đổi từ năng lượng hóa thạch sang năng lượng tái tạo. Nó thay thế than đá và dầu trong sản xuất điện, công nghiệp, và vận tải, giúp giảm tác động môi trường, bằng cách tạo ra ít khí CO2 hơn (khoảng 50-60% so với than đá và 40% so với dầu mỏ) trong quá trình đốt cháy, giúp giảm lượng phát thải khí nhà kính. LNG cũng thải ra ít khí độc hại như SO2 (gây mưa axit), NOx (gây ô nhiễm không khí), và hạt bụi mịn hơn so với các nhiên liệu hóa thạch khác.