Theo hãng tin Reuters, một công ty Đức có tên Luxcara cho biết họ có thể hủy bỏ thỏa thuận với một công ty Trung Quốc về việc cung cấp tuabin cho một trong những trang trại điện gió ngoài khơi Biển Bắc, với lý do vận hành.

Công ty Ming Yang Smart Energy của Trung Quốc dự kiến sẽ cung cấp tuabin cho Dự án điện gió ngoài khơi Waterkant công suất 300 Megawatt (MW) theo một thỏa thuận được công bố năm 2024, nhưng Luxcara đang xem xét các lựa chọn thay thế trong bối cảnh châu Âu đẩy mạnh giảm sự phụ thuộc vào công nghệ Trung Quốc và bảo vệ các ngành công nghiệp nội địa.

Luxcara gần đây thông báo đã đặt trước 19 tuabin từ Siemens Gamesa Renewable Energy - "gã khổng lồ" hàng đầu thế giới về sản xuất tuabin gió, thuộc Siemens Energy của Đức.

Tuabin gió của Siemens Gamesa Renewable Energy - công ty hàng đầu thế giới về sản xuất tuabin gió. Ảnh: Siemens Gamesa Renewable Energy

Luxcara cho biết việc thay đổi này để đảm bảo hiệu quả hoạt động, vì đây là những tuabin giống với tuabin mà công ty đã sử dụng cho dự án Waterekke công suất 1,5 Gigawatt lân cận - Dự án điện gió ngoài khơi lớn nhất của Luxcara cho đến nay tại vùng Biển Bắc nước Đức.

Dù Ming Yang Smart Energy từng đưa ra mức giá cạnh tranh nhất vào năm 2024, CEO Luxcara, Holger Matthiesen, cho biết các nhà cung cấp khác hiện đã đưa ra những đề xuất hấp dẫn hơn.

Hiện, Luxcara đã thông báo với Bộ Kinh tế Đức và các cơ quan liên quan về kế hoạch rút khỏi hợp đồng với Ming Yang Smart Energy. Tuy nhiên, thỏa thuận đặt trước với Siemens Gamesa chỉ là bước đầu và chưa phải hợp đồng chính thức.

Về phía Ming Yang Smart Energy, công ty xác nhận không còn tham gia dự án Waterkant nhưng bày tỏ ý định tiếp tục tìm kiếm cơ hội tại Đức, bao gồm khả năng xây dựng nhà máy sản xuất tại địa phương.

Dự án điện gió Waterkant dự kiến hòa lưới điện Đức vào cuối năm 2028, với khả năng cung cấp năng lượng sạch cho khoảng 400.000 hộ gia đình tại quốc gia châu Âu này.

Điện gió ngoài khơi được ví như "mỏ vàng xanh" nhờ tiềm năng to lớn trong việc cung cấp năng lượng sạch, bền vững, đáp ứng nhu cầu năng lượng ngày càng tăng của nhân loại, đặc biệt trong bối cảnh biến đổi khí hậu và cạn kiệt tài nguyên hóa thạch.