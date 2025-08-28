HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Thời sự - Xã hội Kinh doanh Sống xanh Bất động sản Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống Video Ảnh
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Vũ khí Việt Nam
Dạy con nên người
Giải mã Chất dinh dưỡng
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

"Cú bắt tay" 557 triệu USD giữa Mỹ-Trung: Mở đường cho "siêu nhà máy" lớn nhất Trung Quốc xuất hiện

Trang Ly |

Mỹ và Trung Quốc đã hợp tác trong một thỏa thuận trị giá 557 triệu USD để tạo ra "siêu phẩm" lưu trữ năng lượng.

Trong một động thái quan trọng thực sự cho thấy công nghệ và năng lượng đang gắn kết chặt chẽ như thế nào, Tesla (Công ty đa quốc gia của Mỹ) đã hợp tác với Trung Quốc để xây dựng nhà máy pin lithium-ion lớn nhất Trung Quốc.

Với tổng vốn đầu tư 4 tỷ Nhân dân tệ (557 triệu USD), Tesla sẽ xây dựng một "siêu nhà máy" pin lithium-ion khổng lồ tại Thượng Hải (Trung Quốc), dự kiến hoàn thành vào năm 2027. 

"Cú bắt tay" 557 triệu USD giữa Tesla-Trung: Mở đường cho "siêu nhà máy" lớn nhất Trung Quốc xuất hiện - Ảnh 2.

Ảnh minh họa do AI tạo.

TIN LIÊN QUAN

Thỏa thuận này không chỉ đánh dấu sự chuyển mình của Tesla từ việc chỉ sản xuất ô tô sang đóng vai trò lớn hơn trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng mà còn phù hợp với kế hoạch phát triển năng lượng tái tạo của Trung Quốc. 

Nhà máy pin lithium-ion sắp ra mắt này được kỳ vọng sẽ là bước ngoặt trong việc ổn định lưới điện Trung Quốc, vốn đang ngày càng được cung cấp năng lượng từ các nguồn tái tạo. Nhà máy này sẽ vượt qua kỷ lục hiện tại của Sơn Đông, nơi có công suất 1 GWh.

Giới chuyên gia đánh giá, "cú bắt tay" trị giá 557 triệu USD giữa Tesla và Trung Quốc hứa hẹn sẽ thay đổi bối cảnh năng lượng toàn cầu bằng cách thiết lập dự án lưu trữ năng lượng lớn bậc nhất thế giới, tận dụng công nghệ pin lithium-ion tiên tiến để nâng cao cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo.

Tags

Tesla

pin Lithium-ion

nhà máy pin lithium-ion lớn nhất Trung Quốc

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại