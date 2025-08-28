Trong một động thái quan trọng thực sự cho thấy công nghệ và năng lượng đang gắn kết chặt chẽ như thế nào, Tesla (Công ty đa quốc gia của Mỹ) đã hợp tác với Trung Quốc để xây dựng nhà máy pin lithium-ion lớn nhất Trung Quốc.

Với tổng vốn đầu tư 4 tỷ Nhân dân tệ (557 triệu USD), Tesla sẽ xây dựng một "siêu nhà máy" pin lithium-ion khổng lồ tại Thượng Hải (Trung Quốc), dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Ảnh minh họa do AI tạo.

Thỏa thuận này không chỉ đánh dấu sự chuyển mình của Tesla từ việc chỉ sản xuất ô tô sang đóng vai trò lớn hơn trong lĩnh vực lưu trữ năng lượng mà còn phù hợp với kế hoạch phát triển năng lượng tái tạo của Trung Quốc.

Nhà máy pin lithium-ion sắp ra mắt này được kỳ vọng sẽ là bước ngoặt trong việc ổn định lưới điện Trung Quốc, vốn đang ngày càng được cung cấp năng lượng từ các nguồn tái tạo. Nhà máy này sẽ vượt qua kỷ lục hiện tại của Sơn Đông, nơi có công suất 1 GWh.

Giới chuyên gia đánh giá, "cú bắt tay" trị giá 557 triệu USD giữa Tesla và Trung Quốc hứa hẹn sẽ thay đổi bối cảnh năng lượng toàn cầu bằng cách thiết lập dự án lưu trữ năng lượng lớn bậc nhất thế giới, tận dụng công nghệ pin lithium-ion tiên tiến để nâng cao cơ sở hạ tầng năng lượng tái tạo.