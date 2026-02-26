Suýt mất tất cả ở tuổi 32, nữ bác sĩ trẻ bắt đầu lại nhờ nhận được "món quà" đặc biệt

Chị Nguyễn Thị Phương Nhi, 32 tuổi, là một bác sĩ sản khoa. Chị chưa bao giờ nghĩ tới hành trình cứu người của mình lại có lúc phải tạm dừng đột ngột.

Sáu năm trước, trong lần mang thai đầu tiên, chị được chẩn đoán mắc bệnh cơ tim giãn – căn bệnh âm thầm khiến cơ tim suy yếu, buồng tim giãn rộng và chức năng bơm máu suy giảm theo thời gian.

Phát hiện bệnh khi đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ, chị Nhi không cho phép mình gục ngã. Sau khi sinh con, chị bước vào những tháng ngày điều trị nội khoa kéo dài. Là bác sĩ, chị hiểu rõ diễn tiến của bệnh. Là một người mẹ, chị càng hiểu mình phải sống.

Nhưng một cơn suy tim cấp ập đến bất ngờ, đẩy chị vào tình trạng nguy kịch. Những bước chân từng vội vã trong phòng sinh giờ trở nên nặng nề trên hành lang bệnh viện. Chị được chuyển tuyến điều trị, và tại đây, các bác sĩ đi đến kết luận: ghép tim là con đường duy nhất để giữ lại sự sống cho chị.

Bác sĩ Phương Nhi.

“Lúc ấy, tôi chỉ mong được sống một cuộc đời bình thường, khỏe mạnh trở lại”, chị Nhi nhớ lại, giọng nghẹn đi.

Chị Nhi và chồng chị - một bác sĩ chẩn đoán hình ảnh - từng cùng học dưới mái trường Đại học Y Thái Bình. Ra trường, họ về công tác tại Tuyên Quang, lặng lẽ cống hiến cho y tế tuyến tỉnh. Anh là người dân tộc Khơ Mú, quê Điện Biên; chị quê Thanh Hóa. Hai con người từ hai miền quê gặp nhau trong giảng đường y khoa, cùng chung một lý tưởng cứu người và xây dựng tổ ấm nhỏ.

Tổ ấm ấy có một cô con gái – động lực lớn nhất níu chị ở lại với cuộc đời trong những ngày nằm trên giường bệnh, khi cơ thể mệt mỏi vì những cơn khó thở, tim đập yếu dần theo từng nhịp.

5 năm chống chọi với bệnh tật

5 năm chống chọi với bệnh cơ tim giãn là 5 năm của hy vọng xen lẫn chờ đợi. Giữa lằn ranh sinh tử, chị Nhi nhận được "món quà" đặc biệt. Một người chết não hiến tạng đã trao lại trái tim của mình cho chị Nhi. Tháng 1/2025, chị Nhi được ghép tim thành công.

Trong phòng mổ hôm ấy, không chỉ có kỹ thuật cao và sự tận tâm của đội ngũ y bác sĩ, mà còn có một nghĩa cử thầm lặng từ gia đình người hiến tạng. Một trái tim ngừng đập ở nơi này đã bắt đầu nhịp đập mới trong lồng ngực người mẹ trẻ.

Ba tháng sau ca ghép, chị Nhi đã có thể quay lại bệnh viện, bắt đầu công việc thăm khám và điều trị ngoại trú. Không còn những bước chân mệt mỏi, chị cảm nhận rõ cơ thể mình khỏe khoắn từng ngày. Nhịp tim mới mang theo một năng lượng khác – mạnh mẽ và đầy biết ơn.

Bác sĩ Phương Nhi quay trở lại với công tác khám chữa bệnh.

Chị chọn đảm nhận những công việc nhẹ nhàng hơn để gìn giữ món quà vô giá ấy. Mỗi ca khám, mỗi lời tư vấn cho sản phụ giờ đây không chỉ là trách nhiệm nghề nghiệp, mà còn là sự tiếp nối của một cuộc đời được hồi sinh.

Con gái chị năm nay vào lớp 1. Những buổi tối sau giờ làm, chị tranh thủ đưa con đi học, kèm con làm bài, bù đắp cho những tháng ngày phải xa mẹ vì điều trị. Với chị, hạnh phúc bây giờ giản dị: được tự tay chuẩn bị bữa cơm gia đình, được nghe con kể chuyện trường lớp, được khoác áo blouse trắng và đứng trong phòng khám.

Khoác lại chiếc áo blouse trắng với trái tim được hồi sinh, chị Nhi xem đó như một lời tri ân lặng thầm: Tri ân đội ngũ y bác sĩ đã giành giật sự sống cho mình, và trên hết, tri ân gia đình người hiến tạng – những người đã trao cho chị không chỉ một trái tim, mà cả một cuộc đời mới.

Ở đâu đó, trong mỗi nhịp tim chị đang mang, có hai cuộc đời cùng song hành: một đã khép lại trong mất mát, một đang tiếp tục mở ra bằng yêu thương. Và trong căn phòng sinh quen thuộc, khi một đứa trẻ cất tiếng khóc chào đời, người nữ bác sĩ ấy hiểu hơn ai hết giá trị của sự sống – bởi chị đã từng đứng rất gần cái chết để được sống thêm một lần nữa.