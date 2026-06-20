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Suýt mất mạng vì biến chứng thủy đậu

Hòa Hội
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Không chỉ là bệnh lành tính thường gặp ở trẻ em, thủy đậu đang có xu hướng tấn công và gây biến chứng cực kỳ nguy hiểm ở người trưởng thành. Mới đây, các bác sĩ tại Cần Thơ đã phải trải qua gần một tháng giành giật sự sống cho một nam bệnh nhân bị tổn thương đa cơ quan vì loại virus này.

Ngày 20/6, Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ cho biết, vừa điều trị thành công cho một nam bệnh nhân mắc thủy đậu nguy kịch .

Bệnh nhân bị thuỷ đậu biến chứng điều trị tại bệnh viện.

Bệnh nhân là anh Phạm Hữu Ph. (32 tuổi, ngụ xã Tân Lược, Vĩnh Long), bị lây thuỷ đậu từ vợ và các con. Trong 3 ngày đầu mắc bệnh, anh Ph. nổi nhiều bóng nước toàn thân. Dù không sốt nhưng cơ thể uể oải, anh tự đi điều trị tư nhân nhưng tình trạng không thuyên giảm. Đến ngày thứ 4, anh nhập viện trong tình trạng bóng nước đã mưng mủ đục khắp cơ thể (giai đoạn toàn phát), kèm loét miệng sâu, tiêu chảy và không thể ăn uống.

Sau đó, anh Ph. tới Bệnh viện Đa khoa TP. Cần Thơ nhập viện, với triệu chứng nặng. Anh Ph. suy hô hấp cấp, đông máu, nhịp tim tăng nhanh và tụt huyết áp.

Tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc, anh Ph. được đặt nội khí quản, cho thở máy, truyền thuốc kháng virus, lọc máu liên tục và truyền các chế phẩm máu để kiểm soát tình trạng rối loạn đông máu.

Việc chăm sóc da cho bệnh nhân Ph. cũng là một thử thách với các điều dưỡng. Do bóng nước nổi dày đặc, loét rách từ bề mặt da vào tận niêm mạc mũi, miệng, tai, các nhân viên y tế phải tỉ mẩn vệ sinh mỗi ngày để chống loét.

Bệnh nhân sức khỏe đã ổn.

Sau gần 1 tháng nỗ lực anh Ph. qua cơn nguy kịch và phục hồi tốt, đến ngày thứ 25 nhập viện, anh Ph. được rút nội khí quản. Đến ngày thứ 27, anh Ph. chính thức được chuyển ra khỏi khoa Hồi sức .

Theo Bộ Y tế, thủy đậu là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus Varicella zoster (VZV) gây ra, lây truyền rất nhanh qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc trực tiếp với bóng nước. Tỷ lệ lây nhiễm lên đến 90% ở những người chưa có miễn dịch.

Các bác sĩ cảnh báo, thời gian gần đây, số ca mắc thủy đậu diễn tiến nặng ở người trưởng thành có xu hướng gia tăng rõ rệt, kể cả với người lớn khỏe mạnh.

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