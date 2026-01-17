Suy thận giai đoạn cuối được phát hiện sau khi cơ thể có 1 triệu chứng vô hại, người đàn ông lên tiếng cảnh báo

Một người đàn ông 60 tuổi ở Đài Loan (Trung Quốc) đã bỏ qua các dấu hiệu bất thường của thận suốt 5 năm trời. Cho đến gần đây, khi làn da trở nên sạm xám, dễ bầm tím, kèm theo những nốt nổi giống mụn trứng cá nhưng ngứa dữ dội khắp người, gãi đến trầy da vẫn không chịu nổi, ông mới đi khám. Kết quả khiến cả bác sĩ lẫn bệnh nhân bàng hoàng: ông đã bước vào giai đoạn nặng của urê huyết , buộc phải lọc thận ngay. Những “mụn ngứa” kia thực chất không phải mụn, mà là biểu hiện đặc trưng của bệnh thận mang tên viêm nang lông xuyên thấu .

Bác sĩ chuyên khoa thận Hồng Vĩnh Tường chia sẻ ca bệnh này trong chương trình Sức khỏe & Cuộc sống . Theo ông, bệnh nhân không có thói quen khám sức khỏe định kỳ. Thực tế, cách đây 5 năm, khi người đàn ông này phẫu thuật viêm ruột thừa cấp, bác sĩ từng cảnh báo chức năng thận của ông “kém hơn bình thường” và khuyên nên theo dõi. Tuy nhiên, bệnh nhân chủ quan, không tái khám, để rồi kéo dài suốt nhiều năm.

“Mụn” ngứa đến phát điên, xét nghiệm mới lộ urê huyết

Chỉ đến khi các biểu hiện ngoài da xuất hiện dồn dập, người đàn ông mới nhận ra có điều không ổn. Bác sĩ Hồng mô tả, da bệnh nhân chuyển sang màu xám sáp, trông “ám và bẩn”, kèm phù mí mắt và phù hai chân. Đặc biệt, chỉ cần va chạm nhẹ vào bàn ghế cũng dễ bầm tím. Nhưng điều khiến ông suy sụp nhất là những nốt nổi giống mụn trứng cá xuất hiện khắp cơ thể, ngứa dữ dội đến mức không thể kiềm chế, gãi đến trầy xước, đóng vảy vẫn không hề giảm.

Ban đầu, ông tìm đến bác sĩ da liễu. Chỉ sau khi quan sát tổn thương, bác sĩ đã lập tức khuyên: “Anh cần đi khám thận ngay”. Khi được chuyển sang chuyên khoa thận, xét nghiệm máu cho thấy bệnh đã tiến triển đến giai đoạn urê huyết nặng .

Theo bác sĩ Hồng Vĩnh Tường, các tổn thương da này không phải bệnh da thông thường mà là viêm nang lông xuyên thấu , một dạng tổn thương da do urê huyết, thường gặp ở bệnh thận mạn giai đoạn muộn. Đặc điểm điển hình là ngứa dữ dội , các sẩn hoặc nốt sừng có lõm ở giữa, trông giống mụn nhưng trung tâm có chấm đen. Khi sinh thiết, có thể thấy tế bào hoại tử cùng collagen và sợi đàn hồi bị biến tính “xuyên qua” lớp biểu bì, cũng chính là nguồn gốc của tên gọi bệnh.

May mắn là sau khi được sắp xếp lọc thận khẩn cấp, chỉ khoảng nửa tháng đến hai tháng điều trị, tình trạng da của bệnh nhân đã dần cải thiện rõ rệt.

Da bất thường có thể là “tín hiệu cầu cứu” của thận

Các bác sĩ nhấn mạnh, bệnh thận mạn không chỉ biểu hiện bằng tiểu ít hay mệt mỏi, mà còn có thể “lộ diện” qua làn da: da sạm xám, ngứa kéo dài, dễ bầm tím, phù nề hoặc xuất hiện các tổn thương giống mụn nhưng dai dẳng.

Khi những dấu hiệu này xuất hiện, đặc biệt ở người trung niên hoặc cao tuổi, việc đi khám và kiểm tra chức năng thận sớm có thể giúp tránh được hậu quả nặng nề như phải lọc thận cấp cứu.

Nguồn và ảnh: ETToday