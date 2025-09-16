Suy hô hấp, nguy kịch sau khi uống "nước ngọt": Hé lộ nguyên nhân gây bất ngờ

BS.CKII Phạm Thị Trà Giang – Trưởng khoa Cấp Cứu, Bộ phận Cấp cứu nội Nhi - Bệnh viện Thanh Nhàn cho biết, bệnh nhân được đưa vào cấp cứu là cụ bà cao tuổi trong tình trạng hôn mê sâu, đồng tử co nhỏ như đầu kim, suy hô hấp nghiêm trọng. Từng phút, từng giây, sự sống của bệnh nhân như "đang treo trên sợi chỉ mỏng".

Trước tính trạng nguy kịch của bệnh nhân, bệnh viện đã kích hoạt báo động đỏ toàn viện. Ê-kíp cấp cứu lập tức đặt ống nội khí quản, nối máy thở, hồi sức tích cực để giành lại từng nhịp thở cho bệnh nhân. Sau khi can thiệp, bệnh nhân dần tỉnh lại nhưng tiếp tục gặp một biến chứng khó lường: cơ hô hấp của bệnh nhân hoàn toàn liệt, khiến người bệnh phụ thuộc hoàn toàn vào máy thở.

Để tìm nguyên nhân, bệnh viện đã phối hợp liên khoa, bao gồm Khoa Chẩn đoán hình ảnh, Khoa Thần Kinh, Khoa Chấn Thương Chỉnh Hình để thực hiện các xét nghiệm, chẩn đoán hình ảnh khác.

Kết quả xét nghiệm độc chất cho thấy bệnh nhân âm tính với heroin, morphin, benzodiazepine. Ảnh MRI sọ não, cổ, ngực không phát hiện tổn thương, loại trừ chèn ép. Ngay cả, tình trạng nhược cơ hô hấp và các bệnh thần kinh cơ hiếm gặp cũng đều bị loại trừ.

Các bác sĩ tiếp tục truy tìm nguyên nhân theo hướng ngộ độc ức chế trung tâm hô hấp – một trường hợp cấp tính. Tuy nhiên, kết quả đều rơi vào bế tắc, chưa có lời giải đáp.

Bệnh nhân phải thở máy.

Bác sĩ Giang cho hay: “Sau đó, bệnh nhân nhớ ra mình đã uống 'nước ngọt' ở nhà, trước khi vào viện cấp cứu. Ngay lập tức, chúng tôi đã gửi mẫu 'nước ngọt' đến xét nghiệm tại Viện pháp y quốc gia. Lúc này, sự thật đã được hé lộ. Chai 'nước ngọt' bệnh nhân uống có chứa methadone. Đây là thuốc cai nghiện của người cháu trong gia đình”.

Theo bác sĩ Giang, methadone không nằm trong danh mục sàng lọc độc chất thường quy nên không được phát hiện ở các xét nghiệm ban đầu. Liều methadone người cháu sử dụng là liều duy trì, an toàn với cơ thể trẻ khỏe, nhưng với người cao tuổi, sức đề kháng yếu, liều lượng ấy trở thành “thuốc độc”, gây suy hô hấp và liệt cơ hô hấp nghiêm trọng.

May mắn thay, nhờ sự phối hợp nhanh chóng, chính xác của đội ngũ y bác sĩ do BS.CKII Phạm Thị Trà Giang dẫn dắt, bệnh nhân đã thoát khỏi cơn nguy kịch.

Thông qua trường hợp của bệnh nhân kể trên, bác sĩ khuyến cáo người dân ghi nhờ một số lưu ý khi lưu trữ thuốc và hóa chất độc hại trong gia đình để đảm bảo an toàn:

- Tuyệt đối không sử dụng chai nước ngọt, chai nước suối hoặc các vật đựng thực phẩm để chứa các chất độc hại, dù là thuốc, hóa chất tẩy rửa hay bất kỳ dung dịch gì khác.

- Các loại thuốc, đặc biệt là thuốc đặc trị hoặc thuốc có khả năng gây nghiện cao, cần được cất giữ cẩn thận, trong tủ có khóa, xa tầm tay trẻ em và người cao tuổi.

- Nâng cao nhận thức về nguy cơ ngộ độc trong gia đình, đặc biệt là những gia đình có người đang điều trị bệnh hoặc cai nghiện.