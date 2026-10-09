HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Sức khỏe nữ sinh lớp 9 bị bạn dùng dao tấn công gây đa thương tích ở Đắk Lắk

Huỳnh Thủy
|

Nữ sinh lớp 9 bị bạn dùng dao tấn công, nhập viện trong tình trạng đa thương tích. Các bác sĩ phải phối hợp với nhiều chuyên khoa để phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân.

Liên quan vụ nữ sinh lớp 9 bị bạn dùng dao tấn công, ngày 9/10, bác sĩ Phan Văn Đức Tuấn (Khoa Chấn thương chỉnh hình, Bệnh viện Đa khoa Thiện Hạnh, tỉnh Đắk Lắk) cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng đa thương tích.

Các bác sĩ phải phối hợp với nhiều chuyên khoa để phẫu thuật cấp cứu cho bệnh nhân. Sau phẫu thuật, sức khỏe bệnh nhân ổn định, tỉnh táo và đang được theo dõi, điều trị tích cực.

- Ảnh 1.

Các bác sĩ đã khâu lại vết thương trên tay cho nữ sinh.

Liên quan vụ việc, ông Lưu Tiến Quang - Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cho biết, đã chỉ đạo nhà trường phối hợp với gia đình và cơ quan công an làm rõ vụ việc. Các đơn vị liên quan được yêu cầu không né tránh trách nhiệm, chú trọng bảo vệ sức khỏe, ổn định tâm lý và bảo đảm an toàn cho học sinh bị ảnh hưởng.

Theo ông Lưu Tiến Quang, ngành giáo dục kiên quyết không dung thứ hành vi bạo lực học đường, yêu cầu xử lý vụ việc khách quan, đúng quy định, tôn trọng quyền và lợi ích hợp pháp của học sinh.

Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cũng yêu cầu các cơ sở giáo dục rà soát công tác phòng ngừa, phát hiện, xử lý bạo lực học đường; tăng cường phối hợp giữa gia đình, nhà trường, chính quyền địa phương và lực lượng công an.

Như Tiền Phong đưa tin, chiều 7/10, xuất phát từ mâu thuẫn, em N.T.T.V. (học sinh lớp 11, Trường THPT Trần Quang Khải, xã Cư M’gar) và em N.T.D.L. (học sinh lớp 9, Trường Tiểu học - THCS Nguyễn Đức Cảnh, xã Ea Tul) hẹn gặp nhau tại một khu vực vắng người trên địa bàn xã Ea Tul để nói chuyện.

Trong lúc gặp mặt, hai nữ sinh xảy ra cãi vã. Nữ sinh V. bị nghi dùng dao mang theo tấn công khiến em L. bị thương ở mặt, tay, chân và nhiều vị trí khác, chảy nhiều máu.

Trước vụ việc này, chiều 5/10, tại một khu nhà trọ trên địa bàn xã Quảng Phú, một nữ sinh lớp 10 Trường THPT Cư M’gar bị bạn nữ học cùng lớp đánh, ép quỳ gối và dí thuốc lá đang cháy vào mặt, gây bỏng. Cả hai vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Công an TPHCM đề nghị chuyển hồ sơ vi phạm an toàn thực phẩm sang điều tra
Tags

Đắk Lắk

Bạo lực học đường

nữ sinh lớp 9

Bệnh viện Đa khoa

Sở Giáo dục và Đào tạo

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

Lời khai của Khổng Văn Hiếu SN 2002 tại cơ quan công an

01:49
Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

Thi hành lệnh khám xét chỗ ở, bắt tạm giam đối tượng làm phim ngắn Lê Thế Hưng SN 1985

01:59
Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

Cận cảnh quá trình bắt giữ Nguyễn Văn Thành Công 30 tuổi, kẻ trộm đồng hồ Rolex trị giá hơn 1,7 tỷ đồng

01:09
Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

Giây phút bắt tạm giam đồng thời Hoàng Đức Hà SN 1993 và Lý Thị Thu Vân SN 1988

01:14
Ford Everest thêm phiên bản mới, thay Wildtrak, có thể kéo rơ-moóc tới 3,5 tấn

Ford Everest thêm phiên bản mới, thay Wildtrak, có thể kéo rơ-moóc tới 3,5 tấn

02:11
“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

“Dị nhân” Việt đi 195 nước, đạt kỷ lục phi thường trong hơn 8 tỷ người

03:31
Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

Hành trình công an tóm gọn băng trộm 12 người liên quan tới 2.700 con mèo ở TPHCM

02:06
Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

Tài sản 3,5 tỷ đồng trong phòng ngủ sư trụ trì biến mất, CA nhanh chóng tóm gọn băng cướp

02:24
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại