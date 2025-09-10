Sức khỏe 2 anh em bị hành hung khi giúp người đi đường gặp nạn giờ ra sao?

Video: Hai anh em bị hành hung vì giúp người đi đường gặp nạn.

Sáng 10/9, trả lời phóng viên Báo Điện tử VTC News, anh Nguyễn Đức Vĩnh (SN 1982, trú tại xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh), một trong hai nạn nhân bị hành hung, cho biết sức khỏe tạm ổn sau hai ngày được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện. Tuy nhiên, những di chứng để lại vẫn rất nghiêm trọng.

Anh Nguyễn Đức Vĩnh chưa hết bàng hoàng sau vụ bị hành hung vô cớ. (Ảnh NVCC).

“Tôi bị chấn thương phần mềm nặng, đứt một bên tai, vẫn đang phải theo dõi thêm về vùng ngực và đầu vì sau mỗi lần hết thuốc giảm đau là cơn đau lại quay trở lại” , anh Vĩnh chia sẻ.

Nguy kịch hơn là anh Nguyễn Bá Trung (SN 1988, em trai anh Vĩnh). Theo anh Vĩnh, Trung đã bị hôn mê sau vụ hành hung, hiện vẫn đang trong tình trạng nguy kịch.

“ Trung đã được phẫu thuật mũi và làm lại khớp tay. Đến hôm nay bắt đầu có nhận thức trở lại. Tuy nhiên, em tôi còn bị mẻ xương hốc mắt, gia đình đang dự định chuyển lên bệnh viện tuyến trên để tiếp tục kiểm tra và điều trị", anh Vĩnh cho biết thêm.

Anh Nguyễn Bá Trung bị đa chấn thương. (Ảnh NVCC).

Trước đó, khoảng 23h đêm 7/9, trên đường đưa vợ đi cấp cứu về, anh Vĩnh phát hiện một vụ tai nạn giao thông tại khu vực đê đối diện Chùa Dù, thôn Vạn Ty, xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh. Ngay lập tức, anh gọi người dân địa phương đến hỗ trợ đưa nạn nhân ra khỏi hiện trường và đảm bảo an toàn giao thông trong lúc chờ người thân nạn nhân tới.

“Người bị tai nạn vẫn tỉnh táo, đã tự cung cấp thông tin và gọi điện cho người nhà. Chúng tôi chỉ ở lại để canh chừng, tránh nguy hiểm thêm cho nạn nhân vì trời rất tối”, anh Vĩnh kể.

Tuy nhiên, khi người nhà nạn nhân đến hiện trường, cho rằng anh Vĩnh và em trai là người gây tai nạn nên to tiếng chửi bới và lao vào hành hung.

“Mặc dù chúng tôi đã giải thích rõ sự tình, thậm chí chính nạn nhân cũng xác nhận lại, nhưng họ không nghe. Họ hung hãn lao vào đánh chúng tôi", anh Vĩnh bức xúc nói.

Hiện trường vụ tai nạn (Ảnh cắt từ clip).

Sự việc chỉ dừng lại khi người dân gần đó hô hoán và gọi Công an xã Nhân Thắng đến hiện trường. Cả anh Vĩnh và em trai đều bị thương nặng và phải nhập viện cấp cứu.

“Gia đình tôi hiện vẫn rất hoang mang, lo sợ vì tính hung hãn, côn đồ của nhóm đối tượng đó. Tôi mong các cơ quan chức năng sớm làm rõ, xử lý nghiêm để bảo vệ chúng tôi và đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật ” , anh Vĩnh đề nghị.

Lãnh đạo Công an xã Nhân Thắng, tỉnh Bắc Ninh xác nhận vụ việc và cho biết đơn vị đang phối hợp điều tra, xác minh nguồn tin liên quan đến vụ hành hung nghiêm trọng này.



