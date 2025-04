Sữa giả, thuốc giả

Chị Châu, một người mẹ trẻ ở Huế, thời gian qua mua nhiều sữa cho con uống vì được nghe quảng cáo uống sữa giúp cháu tăng cân và tăng chiều cao. Con của chị đang bị thiếu cân và thiếu chiều cao nghiêm trọng nên mỗi ngày chị thúc giục con uống sữa với mong cháu sẽ mau lớn theo kịp chúng bạn, nhưng chờ cả năm sự thay đổi vẫn chưa đến. Chị nói: “Khi cơ quan phát giác ra đường dây sản xuất sữa giả , tôi đau lòng nhận ra số sữa mình cho con uống thời gian qua lại chính là sữa giả”. Chị nghẹn ngào nói: “Con ơi, mẹ đã có lỗi với con”.

Sửa giả được làm rất tinh vi, bán giá cao.

Chị Châu cho biết, sữa giả hoàn toàn không hề rẻ, thậm chí đắt hơn nhiều so với giá sữa chung trên thị trường. Một khi đã uống sữa nào, phụ huynh thường theo đuổi sữa đó ít nhất từ 6 tháng đến 1 năm. Chị lo rằng thời cơ, cơ hội để cháu bé lớn kịp chúng bạn đã bị những lon sữa giả cướp đi.

Anh Đăng cũng có đứa con chậm lớn, đặc biệt cháu lười ăn rau. Nghe thông tin trên mạng xã hội rằng “uống một viên kẹo thực phẩm chức năng thay thế được một đĩa rau”, anh rất mừng và mua về cho con ăn thay rau một thời gian. Rất may cho anh là cơ quan chức năng vào cuộc và khởi tố, bắt tạm giam 3 đối tượng nổi tiếng trên mạng xã hội về tội danh “Sản xuất hàng giả là thực phẩm” và “Lừa dối khách hàng”, nhờ đó anh thấy được sự thật của cái gọi là “kẹo ăn thay rau”.

Vấn nạn thuốc giả từ lâu nay vẫn tồn tại, lẩn khuất trong xã hội, cả trong những quầy thuốc. Tôi đã chứng kiến người nhà bị sốt cao, cho uống thuốc hạ sốt nhưng không có tác dụng, trẻ bị sốt cao co giật, phải đưa vào viện cấp cứu. Các bác sĩ xem vỉ thuốc bệnh nhân nhí đã uống và kết luận đây là thuốc giả nên không có công năng hạ sốt. So sánh bao bì giữa thuốc giả và thuốc thật quả khác nhau, nhưng phải rất cẩn thận và phải có mẫu thuốc thật để so sánh mới nhận ra được!

Thuốc giả thành phần, hàm lượng không đảm bảo tất nhiên hiệu quả chữa bệnh rất thấp, nhiều khi còn có hại cho sức khỏe người dùng.

Cố giáo sư Đỗ Tất Lợi, một bậc thầy về nghề thuốc, có lần gặp bệnh nhân mang đơn ra chợ mua thuốc về uống mãi không khỏi. Ông xem lại đơn thuốc, thấy đơn kê đúng bệnh, sao vẫn không khỏi? Ông nói: “Cô hãy tìm mua, cũng các vị thuốc này, nhưng là loại thuốc tốt, chất lượng hơn, sẽ thấy hiệu quả khác”. Quả nhiên, bệnh nhân tìm mua được các vị thuốc tốt từ một nhà thuốc uy tín về uống, bệnh khỏi ngay.

Một bác sĩ đông y lâu năm cho biết, thuốc giả thường được kẻ gian sản xuất nhằm vào các bệnh nhân gặp bệnh hiểm nghèo như ung thư, huyết áp, tim, phổi, dạ dày… Việc sử dụng thuốc giả chẳng những không giúp bệnh nhân cải thiện sức khỏe mà còn làm mất đi thời gian vàng (mà lẽ ra bệnh nhân đã được chữa đúng thuốc, đúng bệnh), khiến bệnh tình mỗi ngày mỗi nặng thêm.

Sữa giả được phát hiện đa số quảng cáo dùng cho bệnh nhân bị các bệnh ngặt nghèo như tiểu đường, suy thận, trẻ sinh non thiếu tháng… vì vậy chúng được bán với giá cắt cổ trong khi hiệu quả chắc chắn không như quảng bá.

Dư luận rất hoan nghênh các cơ quan chức năng đã vào cuộc để phá tan các đường dây làm thuốc giả, sữa giả và chờ đợi những bản án nghiêm khắc dành cho những kẻ vì đồng tiền mà làm thuốc giả, sữa giả đánh mất đi lương tâm con người.