Sửa danh mục BHYT, đề xuất thêm 30 thuốc ung thư

Bộ Y tế đang hoàn thiện dự thảo sửa đổi Thông tư 20/2022/TT-BYT, đề xuất bổ sung 84 thuốc hóa dược, sinh phẩm vào danh mục BHYT. Đây là đợt cập nhật tiếp theo nhằm đáp ứng yêu cầu thực tiễn điều trị.

Người bệnh BHYT sẽ có thêm nhiều quyền lợi. Ảnh minh hoạ

Theo Vụ BHYT (Bộ Y tế), thuốc hiện vẫn chiếm tỉ trọng lớn nhất trong tổng chi khám chữa bệnh BHYT, dù có xu hướng giảm dần qua các năm.

Năm 2022, chi thuốc đạt 40.010 tỉ đồng, chiếm 33,41% tổng chi; năm 2023 là 45.841 tỉ đồng (32,82%); năm 2024 tăng lên 50.784 tỉ đồng (31,22%). Điều này đặt ra yêu cầu sử dụng và thanh toán thuốc hợp lý nhằm bảo đảm an toàn quỹ, đồng thời giảm chi tiền túi cho người dân.

Trong 84 thuốc dự kiến bổ sung, có 30 thuốc điều trị ung thư (chiếm 35,7%), chủ yếu là các thuốc phát minh mới như thuốc điều trị đích, kháng thể đơn dòng và thuốc miễn dịch. Việc cập nhật nhằm tăng lựa chọn phác đồ tiên tiến, nâng khả năng tiếp cận điều trị cho người bệnh.

Hiện nhóm thuốc ung thư và điều hòa miễn dịch có 81 thuốc thuộc phạm vi chi trả của quỹ BHYT. Những năm gần đây, số thuốc ung thư mới được cấp phép lưu hành tăng nhanh, đòi hỏi danh mục phải kịp thời cập nhật.

Dự thảo cũng bổ sung 24 thuốc điều trị bệnh mạn tính như tim mạch, tiểu đường, hô hấp, tâm thần, tiết niệu; cùng 18 thuốc điều trị bệnh hiếm, trong đó 14 thuốc ung thư. Đồng thời, 52 thuốc trong danh mục hiện hành được xem xét điều chỉnh điều kiện và tỉ lệ thanh toán, nhiều thuốc được mở rộng phạm vi chi trả.

Đáng chú ý, danh mục thuốc tại trạm y tế xã được mở rộng, phù hợp chủ trương nâng cao chất lượng y tế cơ sở theo Nghị quyết 72-NQ/TW.

Đại diện Vụ BHYT cho biết đây là đợt cập nhật danh mục thuốc có quy mô lớn nhất trong 8 năm qua. Quá trình rà soát được thực hiện chặt chẽ, bảo đảm tính khoa học, minh bạch, ưu tiên hàng đầu an toàn và hiệu quả điều trị cho người bệnh.

Việc lựa chọn và thanh toán thuốc hợp lý không chỉ góp phần nâng cao chất lượng điều trị mà còn giúp sử dụng hiệu quả quỹ, giảm gánh nặng chi phí trực tiếp cho người dân.

Thời gian tới, Bộ Y tế sẽ tiếp tục thành lập các hội đồng chuyên môn theo từng nhóm thuốc để xem xét cụ thể việc bổ sung cũng như điều chỉnh điều kiện, tỉ lệ thanh toán. Dự kiến thông tư sửa đổi sẽ được ban hành và có hiệu lực trong năm 2026.