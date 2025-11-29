Sữa chua “tách nước” có phải đã hỏng?

Hầu hết đều nghĩ “chắc hỏng rồi”, rồi vội vàng bỏ đi. Nhưng thực tế, đây lại là một trong những hiểu lầm phổ biến nhất khi dùng sữa chua.

Lớp nước đó không phải dấu hiệu ôi thiu mà chính là whey, phần dịch tách tự nhiên khi sữa lên men . Whey chứa nước, protein whey, vitamin, khoáng chất và một phần nhỏ lactose. Khi sữa được lên men, đạm casein đông lại thành gel, phần whey sẽ tách ra và nổi lên bề mặt. Đây là quá trình hoàn toàn bình thường, thậm chí càng dễ thấy khi sữa chua bị lắc trong quá trình vận chuyển hoặc để lâu trong tủ lạnh.

Sữa chua tự làm thường tách nước nhiều hơn vì không có chất ổn định hay tạo đặc như sản phẩm thương mại. Điều này không ảnh hưởng đến chất lượng. Chỉ cần khuấy đều, bạn có thể yên tâm sử dụng.

Khi nào sữa chua mới thật sự hỏng? Các chuyên gia khuyến cáo chỉ nên bỏ sữa chua khi xuất hiện các dấu hiệu sau:

- Mùi bất thường như chua gắt, hôi hoặc có mùi rượu.

- Màu sắc chuyển sang hồng, xám hoặc xanh.

- Bề mặt có đốm mốc, kết tủa vón cục lạ hoặc nhầy dính.

Nếu không xuất hiện những dấu hiệu này, việc sữa chua “ra nước” hoàn toàn không phải vấn đề.

Mẹo chọn và bảo quản sữa chua

- Ưu tiên sản phẩm có mã GB19302, kiểm tra bao bì kín, không phồng hoặc rò rỉ.

- Bảo quản theo hướng dẫn: phần lớn cần giữ lạnh, một số loại tiệt trùng có thể để ở nhiệt độ phòng.

- Đã mở nắp thì dùng sớm, tránh để quá lâu. Lớp whey tách nước là bình thường, hãy khuấy đều rồi thưởng thức.

Nguồn và ảnh: QQ