Sự thật về “đỉnh cao tình dục”

Hầu hết mọi người đều đã nghe đến khái niệm “đỉnh cao tình dục” (sexual peak). Nó đề cập đến một giai đoạn trong cuộc đời khi bạn có khả năng quan hệ tình dục thường xuyên nhất và chất lượng nhất. Khái niệm về “đỉnh cao tình dục” ngụ ý rằng, trước và sau giai đoạn đó, đời sống tình dục của bạn sẽ không còn ấn tượng như vậy nữa.

Thế nhưng, về mặt sinh học, không có một định nghĩa rõ ràng nào cho “đỉnh cao tình dục”. Con người có thể tận hưởng đời sống tình dục thỏa mãn trong suốt tuổi trưởng thành. Ham muốn tình dục và chức năng sinh lý thay đổi theo thời gian, nhưng những thay đổi đó không nhất thiết làm giảm sự hài lòng trong quan hệ tình dục, theo chuyên trang y tế Mỹ MedicineNet.

Theo các cuốn sách Sexual Behavior in the Human Male và Sexual Behavior in the Human Female, nhà nghiên cứu Alfred Kinsey cho rằng nam và nữ đạt đỉnh cao tình dục ở những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời. Nghiên cứu của ông chỉ ra rằng phụ nữ đạt đỉnh cao tình dục ở độ tuổi 30, trong khi nam giới đạt đỉnh ở cuối tuổi thiếu niên.

Phát hiện này của Kinsey đã trở thành “sự thật phổ biến” trong một thời gian dài. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu sau đó đã đặt nghi vấn về kết luận đó. Những người chỉ trích lưu ý rằng dữ liệu mà Kinsey thu thập không phản ánh toàn bộ câu chuyện.

Về mặt sinh học, không có một định nghĩa rõ ràng nào cho “đỉnh cao tình dục”. (Ảnh minh họa)

Kinsey đã hỏi mọi người về thời điểm họ có nhiều cực khoái nhất. Nam giới cho biết họ đạt cực khoái thường xuyên nhất ở tuổi 17 hoặc 18. Phụ nữ lại có xu hướng báo cáo rằng họ đạt cực khoái đều đặn hơn khi trên 30 tuổi.

Mặc dù dữ liệu này có thể chính xác về mặt kỹ thuật, nhưng nó không nhất thiết chỉ ra một “đỉnh cao tình dục”. Các con số này có thể chỉ phản ánh tần suất mà hầu hết nam giới trẻ tuổi có thể đạt cực khoái — có hoặc không có bạn tình. Trong khi đó, nhiều phụ nữ có thể cần những bạn tình có kỹ năng hơn hoặc nhiều kinh nghiệm cá nhân hơn để đạt cực khoái. Nhiều phụ nữ không giỏi trong việc giao tiếp về nhu cầu của mình với bạn tình cho đến khi họ đã có đủ kinh nghiệm tình dục. Họ có thể ở độ tuổi lớn hơn trước khi có thể đạt cực khoái đều đặn trong quan hệ tình dục cùng nửa kia.

Khi nào hormone sinh dục đạt đỉnh?

Mức độ hormone là một yếu tố khác để đo lường khả năng tình dục. Hormone sinh dục thường tăng lên bắt đầu từ tuổi dậy thì. Sự gia tăng hormone này diễn ra ở thời điểm khác nhau tùy từng người. Nhìn chung, dậy thì xảy ra trong độ tuổi từ 9 đến 15. Trong giai đoạn phát triển này, con người đạt đến sự trưởng thành sinh sản hoàn chỉnh. Mức hormone sinh sản đạt cao nhất trong giai đoạn đầu của tuổi trưởng thành.

Mức testosterone ở nam giới bắt đầu giảm dần ngay từ đầu tuổi 20. Sự giảm này có thể làm giảm ham muốn, giảm độ nhạy ở dương vật, giảm cường độ cực khoái và kéo dài thời gian cần thiết để có thể cương cứng lại sau khi đạt cực khoái. Những thay đổi về hormone cũng có thể là nguyên nhân gây rối loạn cương dương.

Mức hormone sinh dục ở phụ nữ cũng giảm trong những năm sinh sản. Sự thay đổi lớn nhất xảy ra khi mãn kinh, khi cơ thể ngừng rụng trứng và hành kinh. Việc mất đi hormone sinh sản dẫn đến giảm ham muốn, thay đổi mô âm đạo và khô rát.

Ham muốn tình dục và chức năng sinh lý thay đổi theo thời gian, nhưng những thay đổi đó không nhất thiết làm giảm sự hài lòng trong quan hệ tình dục. (Ảnh minh họa)

Khi nào ham muốn tình dục đạt đỉnh?

Nam giới thường có ham muốn tình dục mạnh mẽ nhất trong đầu tuổi 20. Lúc này, hormone sinh sản đạt mức cao nhất, và hầu hết mọi người đều khỏe mạnh, hứng thú với tình dục trong những năm này. Dù thường bị xem là sáo rỗng khi nói rằng đàn ông trẻ tuổi có ham muốn tình dục mạnh mẽ, nhưng điều này phần lớn là đúng.

Phụ nữ thường trải qua sự gia tăng ham muốn tình dục muộn hơn nam giới. Một nghiên cứu cho thấy phụ nữ trong độ tuổi từ 27 đến 45 báo cáo có hứng thú tình dục cao nhất và có nhiều tưởng tượng tình dục hơn so với các nhóm tuổi khác. Phụ nữ cũng cho biết họ quan hệ tình dục thường xuyên hơn trong những năm này so với phụ nữ ở các độ tuổi khác.

Khi nào hoạt động tình dục đạt đỉnh?

Theo nghiên cứu gần đây của Viện Kinsey, người tham gia ở mọi độ tuổi đều báo cáo rằng họ vẫn quan hệ tình dục thường xuyên. Tuy nhiên, nam giới trong độ tuổi 25–39 và phụ nữ trong độ tuổi 20–29 là những nhóm có tần suất quan hệ cao nhất. Tần suất quan hệ giảm dần ở các nhóm tuổi lớn hơn.

Trong các nghiên cứu khác, mọi người báo cáo rằng mức độ hài lòng về tình dục của họ tăng lên khi họ già đi. Tuy nhiên, “hài lòng” không nhất thiết có nghĩa là họ quan hệ thường xuyên hơn hoặc tốt hơn. Kết quả này tương quan với thái độ tổng thể của họ đối với tình dục.

Tình dục có mang lại sự thỏa mãn ở mọi lứa tuổi không?

Nhìn chung, không có thời điểm tuyệt đối nào được gọi là “đỉnh cao tình dục”. Nghiên cứu về tình dục chỉ ra rằng có một sự đa dạng lớn trong ham muốn, hoạt động và sự thỏa mãn tình dục. Có thể kết luận rằng những người trẻ, khỏe mạnh thường có mức hormone cao nhất và có khả năng quan hệ tình dục thường xuyên nhất. Tuy nhiên, ham muốn và hành vi tình dục thay đổi khi con người già đi, nhưng sự hài lòng trong đời sống tình dục thường tăng lên — bất chấp những thay đổi đó.