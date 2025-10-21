Sự thật nhói lòng về đoạn video mẹ hôn con trước khi rơi vào hôn mê sâu

“Con phải nghe lời ông bà và bố Tuấn nhé…” - đó là lời dặn khẽ của người mẹ trẻ trước khi rơi vào hôn mê sâu. Đó cũng là khoảnh khắc cuối cùng mà anh Trần Minh Tuấn (32 tuổi, xã Vĩnh Linh, Quảng Trị) còn nghe được từ vợ mình là chị Võ Thị Như Ý bởi chỉ ít ngày sau, chị đã mãi mãi ra đi, để lại người chồng trẻ cùng cậu con trai nhỏ.

Được biết, vào ngày 14/9, trong căn phòng bệnh ngập mùi thuốc, anh Tuấn lặng lẽ bật camera, ghi lại khoảnh khắc vợ hôn con trai. Trước đó, sau cuộc nói chuyện riêng với bác sĩ, anh hiểu rằng thời gian của vợ không còn nhiều. “Tôi chỉ muốn lưu giữ lại phút giây hai mẹ con bên nhau, vì linh cảm đây có thể là lần cuối”, anh Tuấn nghẹn giọng kể.

Chỉ vài giờ sau, người vợ trẻ rơi vào hôn mê sâu, rồi không bao giờ tỉnh lại.

Hình ảnh cắt từ video chia sẻ trên mạng xã hội.

Đoạn clip ngắn ghi lại hình ảnh ấy, khi được chia sẻ lên mạng xã hội, khiến rất nhiều người rơi nước mắt bởi trong cái ôm, nụ hôn ấy, người mẹ như gửi trọn tình yêu và nỗi luyến tiếc cuộc đời.

Được biết, chị Như Ý phát hiện mắc bệnh xơ cứng rải rác (bệnh đa xơ cứng) khi mới 18 tuổi. Bệnh gây viêm thường xuyên dẫn tới tổn thương màng bọc myelin của dây thần kinh, để lại các mô sẹo trên lớp phủ ngoài của các tế bào thần kinh, từ đó làm chậm hoặc tắc đường truyền xung điện thần kinh.

Căn bệnh tự miễn hiếm gặp mà chị Như Ý mắc khiến hệ miễn dịch tấn công vào chính dây thần kinh của cơ thể. Đôi chân yếu dần, thị lực suy giảm, song chị Như Ý vẫn kiên cường theo học Đại học ở Huế, trong khi người yêu chị - anh Tuấn - học ở Đà Nẵng.

Tình yêu học trò vượt qua khoảng cách và bệnh tật. Năm 2018, họ tổ chức đám cưới giản dị nhưng ấm áp ở quê nhà. Sau đó, hai vợ chồng vào TP.HCM lập nghiệp. Anh Tuấn làm quản lý khách sạn, còn chị Như Ý bán hàng online. Dù bác sĩ cảnh báo việc mang thai có thể nguy hiểm, chị vẫn ước mơ được một lần làm mẹ.

Khi mang thai, để bảo đảm an toàn cho con, chị Như Ý chấp nhận ngừng thuốc suốt hơn một năm. Khi con sinh ra an toàn, cả hai vợ chồng mới thở phào nhẹ nhõm.

Sau đó, chị Như Ý phải thường xuyên nhập viện điều trị. Có những tháng, thời gian nằm viện còn nhiều hơn ở nhà. Căn bệnh ngày càng hành hạ khiến chị yếu dần, rồi chuyển sang biến chứng suy gan. Anh Tuấn đưa vợ đi hết các bệnh viện lớn từ TP.HCM ra Huế, hy vọng “còn nước còn tát”.

Ngày bác sĩ thông báo “thời gian không còn nhiều”, anh quyết định đưa con trai đến gặp mẹ lần cuối. Người phụ nữ gầy gò, kiệt sức vẫn cố dặn dò con trong tiếng thở yếu ớt. Cậu bé ôm mẹ, hồn nhiên không biết đó là lần cuối cùng. Lúc ấy, anh Tuấn cố gắng không khóc trước mặt vợ.

Sau 10 ngày lọc máu ở Huế, chị Như Ý trút hơi thở cuối cùng. Anh Tuấn chia sẻ, anh chỉ định giữ riêng clip đó làm kỷ niệm, nhưng mọi người động viên anh nên chia sẻ clip để lan tỏa tình yêu và nghị lực của vợ. Nhiều người đã gửi lời động viên tới anh khiến anh rất cảm động và nhớ vợ nhiều hơn.

Giờ đây, người đàn ông trẻ vừa làm cha, vừa làm mẹ. Trước kia, ban ngày anh đi làm, tối lại tranh thủ dạy kèm tiếng Anh để có thêm thu nhập. Nhưng sau khi vợ mất, anh phải sắp xếp lại công việc để có thể chăm sóc con thay phần vợ.