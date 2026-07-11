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Su-34 Nga ném bom FAB-500 UMPK như ‘thả lỗ đáo’

Hoàng Yến
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Một clip đăng trên mạng xã hội cho thấy máy bay ném bom tiền tuyến Su-34 Nga ném 3 quả bom FAB-500 UMPK chính xác vào một vị trí ở Ukraine.

Su - 34 Nga ném bom FAB - 500 UMPK chính xác tại Ukraine năm 2026 - Ảnh 1.

Trang Oruzje Online trên mạng xã hội “X” đã đăng tải một video của blogger quân sự người Nga Fighterbomber ghi lại độ chính xác đáng kinh ngạc của các phi công máy bay chiến đấu Su-34 khi ném bom có trang bị hệ thống UMPK (“Module dẫn đường và hiệu chỉnh thống nhất”) xuống các vị trí của Quân đội Ukraine.

Đoạn clip cho thấy 3 quả bom hạng nặng FAB-500 UMPK rơi gần như cùng một vị trí, phá hủy các chiến hào của lực lượng phòng thủ Ukraine trong một vành đai rừng.

Su - 34 Nga ném bom FAB - 500 UMPK chính xác tại Ukraine năm 2026 - Ảnh 2.

Quả bom UMPK đầu tiên nổ thì ngay lập tức quả bom thứ 2 lao xuống.

Cần nhắc lại cường độ các cuộc tấn công bằng bom FAB từ hệ thống UMPK nhằm vào các vị trí của Lực lượng Vũ trang Ukraine ở nhiều hướng khác nhau trong Khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt hiện đang gây ra mối lo ngại lớn nhất đối với giới chức và binh sĩ Ukraine.

Các tướng lĩnh Quân đội Ukraine thừa nhận đang thiếu các biện pháp đối phó với loại bom này.

Các chuyên gia quân sự phương Tây chỉ ra các phi công thuộc Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga (VKS) đang gia tăng ném các quả bom lượn tầm xa trang bị UMPK xuống các vị trí của lực lượng Ukraine, mà không cần xâm nhập vào vùng phòng không của đối phương.

Vài ngày trước, thông báo của Bộ Quốc phòng Ukraine cho biết, Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga đã lập kỷ lục mới về số lần sử dụng bom FAB mang tên lửa chống tăng UMPK.

Su - 34 Nga ném bom FAB - 500 UMPK chính xác tại Ukraine năm 2026 - Ảnh 3.

Quả bom UMPK thứ 3 lao vào đám khói của 2 quả bom đầu tiên.

Ukraine tính toán chỉ riêng trong tháng 6 năm nay, đã có 8.266 quả bom được VKS thả xuống các vị trí của Quân đội Ukraine.

Hiện tại, khu vực nóng nhất trong Khu vực Chiến dịch Quân sự Đặc biệt là ngoại ô Sloviansk, nơi Lực lượng Hàng không - Vũ trụ Nga đang nhắm mục tiêu vào các vị trí phòng thủ của Ukraine ở làng Nikolaevka.

Lực lượng Vũ trang Ukraine đã cảnh báo việc duy trì cường độ tấn công này sẽ khiến việc giữ vững phòng tuyến trở nên bất khả thi trong thời gian tới. Trong khi đó, các sĩ quan Quân đội Ukraine cũng than thở rằng, máy bay ném bom FAB đã bắt đầu hoạt động mạnh mẽ tại Kramatorsk.

Xem clip Su-34 Nga ném 3 quả bom FAB-500 UMPK như “thả lỗ đáo”:

Theo Oruzje Online
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Tags

Ukraine

Bộ Quốc phòng Ukraine

làng Nikolaevka

Sloviansk

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