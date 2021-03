Stress - “Kẻ” âm thầm thủ tiêu ham muốn

Vai trò của tình dục trong việc giải tỏa stress đã được biết đến từ lâu nhưng ảnh hưởng của stress đến đời sống tình dục thế nào thì không phải ai cũng biết. Vì vậy, những căng thẳng trong cuộc sống thường nhật vẫn len lỏi và âm thầm tàn phá tình dục.



Những tác nhân gây stress (khó khăn trong nghề nghiệp, nghèo túng, tang tóc, tai nạn, bệnh tật...) đều có thể gây ra những rối loạn về chức năng tình dục, có thể ngắn hay dài hạn (suy giảm ham muốn, rối loạn cương dương…).

Stress làm giảm ham muốn tình dục không ngoại trừ ai dù là nam hay nữ, nó diễn ra âm thầm nếu không biết cách điều tiết công việc, tinh thần và tâm lý của mình. Mà nghiêm trọng hơn, khi một trong hai người suy giảm ham muốn, giảm tần suất quan hệ, giảm chất lượng giao hợp thì sẽ ảnh hưởng đến người còn lại, khiến người kia cũng khó tìm được ham muốn và đạt cực khoái như mong đợi. Lâu dần sẽ tạo ra khoảng cách và đe dọa hạnh phúc gia đình.

Stress ảnh hưởng mạnh mẽ tới tình dục ở nam giới

Khi bị stress, nhất là bị stress trong thời gian dài không thể giải tỏa sẽ dẫn đến hệ thần kinh bị ức chế, giảm hứng thú tình dục, các mạch máu và cơ trơn của thể hang bị co mạch, máu và oxy không được thu hút để tạo nên cơ chế cương dương, vì vậy, không thể đạt được khoái cảm.

Theo khảo sát thì có đến 78% nam giới cho biết tình trạng lo âu, stress kéo dài khiến cho cuộc sống tình dục của mình bị ảnh hưởng, giảm ham muốn. Trong đó, 35% giảm số lần quan hệ, 17% không có nhu cầu, số còn lại bị rối loạn cương dương như xuất tinh sớm, liệt dương… Cũng với 78% người gặp phải vấn đề này cho biết, cuộc sống lứa đôi có những trục trặc nhất định và họ thấy mình mất tự tin khi “yêu”.

Luyện tập thể thao, yoga... giúp giảm stress cải thiện đời sống vợ chồng.

Ngoài ra, khi bị căng thẳng cũng ảnh hưởng tới tuyến thượng thậndo tuyến thượng thận tiết ra hormon giữ vai trò quan trọng trong việc làm giảm tình trạng stress của con người.

Tuy nhiên, nếu căng thẳng thường xuyên và kéo dài thì sự điều tiết này bị rối loạn khiến cho tuyến nội tiết không thể kiểm soát, dẫn tới chức năng của tạng thận (tạng thận đóng vai trò quan trọng trong các hoạt động của cơ thể, nhất là hoạt động tình dục) bị suy yếu và khi đó tình trạng yếu sinh lý như di tinh, mộng tinh, xuất tinh sớm, rối loạn dương… sẽ xuất hiện.

Stress gây rối loạn cương dương và tình trạng này lại gây ra những lo lắng và hậu quả là tạo ra vòng luẩn quẩn.

Cơ chế gây cương dương chịu sự kiểm soát của hai hệ thần kinh có tác dụng đối nghịch: hệ phó giao cảm kích thích và hệ giao cảm thì ức chế. Một mặt, hệ phó giao cảm làm cho các mạch máu và cơ trơn của thể hang giãn ra, thu hút máu đến và tạo ra sự cương dương; mặt khác, hệ giao cảm lại có tác dụng làm co mạch và do đó làm mất đi sự cương dương. Tiếc thay, stress tạo ra cơ hội thuận lợi cho cơ chế co mạch.

Những rối loạn về cương dương không phụ thuộc vào tuổi mà thay đổi theo từng cá thể và cách kiểm soát stress của mỗi người. Trạng thái mạnh yếu về tâm lý và lý trí cũng tỷ lệ thuận với mức độ rối loạn cương. Ngược lại, những trường hợp dù chịu áp lực nhưng biết gạt chúng ra khỏi giường ngủ, quan hệ tình dục đều đặn, thường xuyên “đạt đỉnh” lại có thể giảm cường độ của stress.

Những nam giới bị stress và lo âu sẽ sản sinh ra ít tinh dịch hơn, đồng thời mật độ và số lượng tinh trùng đều giảm. “Tinh binh” của những người có mức độ lo âu cao nhất cũng nhiều khả năng bị dị dạng và ít hoạt động nhất. Hơn nữa, những nam giới đang trong quá trình khám và điều trị hiếm muộn thường có mức độ stress cao hơn người bình thường.

Suy giảm tình dục nữ do stress

Phụ nữ là đối tượng rất dễ bị stress tấn công. Do đặc điểm tâm sinh lý, phụ nữ dễ nhạy cảm với những tổn thương, bất trắc, mất mát trong cuộc sống. Stress ảnh hưởng tới tình dục nữ không ồn ào như ở nam giới nhưng âm thầm và gây tác hại mạnh mẽ.

Với phụ nữ bị stress, họ sẽ mất dần ham muốn tình dục, không đạt được cực khoái và đau khi giao hợp. Những yếu tố này khiến họ lảng tránh “đối tác” và giữ trong lòng một nỗi đau khổ dằn vặt, dễ dẫn đến tan vỡ hạnh phúc.

Hóa giải stress, cải thiện đời sống vợ chồng

Để stress không thể mon men tới phòng ngủ ngọt ngào của bạn, phải loại bỏ nó từ trong “trứng nước”. Cần ăn đầy đủ các chất dinh dưỡng, luyện tập điều độ và ngủ đủ sẽ giúp bạn đương đầu với stress, duy trì thể hình và giữ cân bằng các hormon.

Thư giãn cũng là cách loại bỏ stress hữu hiệu. Đó là các hoạt động vui chơi, xem phim, nghe nhạc, đi du lịch hoặc là những bài tập sử dụng sức mạnh tập trung của tâm trí để thả lỏng các cơ bắp và đưa tâm trí vào trạng thái thư thái bình an. Hãy học các cách thư giãn từ các nhà tâm lý học, giáo viên thiền, yoga… Khi thấy mọi chuyện chưa ổn, hãy mau chóng tìm chuyên gia tâm lý nhé!