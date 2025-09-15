HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN
Sốt xuất huyết ở người trẻ: Khi nào phải nhập viện?

N.Dung |

Nam bệnh nhân 24 tuổi, mắc sốt xuất huyết, phải nhập viện cấp cứu sau khi sốt cao, kèm đau đầu dữ dội, tiêu chảy, buồn nôn và không ăn uống được.

Tin từ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 15-9 cho biết tại thời điểm nhập viện, nam bệnh nhân 24 tuổi (quê Thanh Hóa), hiện làm việc tại Hà Nội, trong tình trạng mệt lả, đau bụng, nôn nhiều, không ăn uống được và được chẩn đoán sốt xuất huyết.

Nguy cơ sốt xuất huyết ở người trẻ: Khi nào phải nhập viện? - Ảnh 1.

Nhiều bệnh nhân sốt xuất huyết dengue diễn tiến nhanh, nguy hiểm đến tính mạng. Ảnh: Đặng Thanh

Người nhà cho biết nam bệnh nhân sốt cao 39 độ C suốt 3 ngày, uống thuốc hạ sốt không giảm. Gia đình đã gọi nhân viên y tế truyền dịch tại nhà. Sau đó, anh xuất hiện đau đầu dữ dội, tiêu chảy nhiều lần, buồn nôn, ăn uống kém và được đưa đến viện.

Bác sĩ Đồng Phú Khiêm, Phó Giám đốc Trung tâm Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, cho biết sốt xuất huyết dengue không chỉ dừng lại ở những cơn sốt cao, đau nhức toàn thân. Tại đây, nhiều bệnh nhân nhập viện trong tình trạng suy đa tạng, rối loạn đông máu, thậm chí nguy kịch tính mạng.

Điển hình là bệnh nhân 55 tuổi, trú tại Hà Nội, nghi mắc sốt xuất huyết dengue, được chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực vào ngày thứ 7 của bệnh. Trước đó, bà sốt cao 39-40 độ C, đau mỏi toàn thân và điều trị tại cơ sở y tế nhưng không cải thiện. Khi xuất hiện khó thở, huyết áp tụt, bà được chuyển lên viện.

Tại thời điểm nhập viện, bệnh nhân lơ mơ, suy hô hấp nặng với SpO2 chỉ còn 80%, huyết áp 70/40 mmHg, xuất huyết dưới da, chảy máu mũi và miệng, tiểu cầu giảm nghiêm trọng. Các bác sĩ chẩn đoán bệnh nhân sốc sốt xuất huyết dengue, suy đa tạng, rối loạn đông máu nặng, trên nền bệnh lý đái tháo đường.

Theo bác sĩ Khiêm, sốt xuất huyết thường biểu hiện nhẹ trong giai đoạn đầu, chỉ sốt cao, đau mỏi người, đau đầu, chưa xuất hiện dấu hiệu nặng.

Từ ngày thứ 4, khi sốt hạ, hầu hết người bệnh ổn định, nhưng một số có thể diễn tiến nặng, đặc biệt là người cao tuổi, bệnh nền, suy giảm miễn dịch, thừa cân, béo phì hoặc dùng corticoid kéo dài. Đây là giai đoạn nguy hiểm, và người bệnh không được chủ quan vì nhiều biến chứng nặng có thể xuất hiện.

Bác sĩ Khiêm khuyến cáo, người nghi ngờ hoặc được chẩn đoán sốt xuất huyết nên khám, đánh giá hàng ngày từ ngày thứ 4 đến ngày thứ 7 để phát hiện sớm dấu hiệu nguy cơ nặng và can thiệp kịp thời.

Các dấu hiệu cảnh báo gồm: đau tức bụng, đặc biệt vùng hạ sườn phải, nôn nhiều, mệt lả, không ăn uống được, chảy máu mũi, miệng hoặc dưới da, khó thở, tức ngực, rối loạn ý thức. Nhóm nguy cơ cao nên nhập viện sớm để được theo dõi chặt chẽ.

Cảnh báo nhiều người bị suy đa tạng chỉ sau vài ngày sốt xuất huyết
