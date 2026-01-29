Sống trên đời 30 năm, tôi mới biết bia không chỉ để uống mà còn làm được "ti tỉ" thứ trong căn bếp gia đình

Bia vốn là thức uống giải khát quen thuộc với người Việt, tuy nhiên, hóa ra nó lại có thể được dùng theo những cách khác mà không phải ai cũng biết. Nếu biết tận dụng, bia có thể trở thành “trợ thủ” khá thú vị trong nấu ăn hằng ngày.

Dưới đây là những cách tận dụng bia vừa quen mà lại khá hiệu quả.

1. Giúp món chiên giòn hơn, ít ngấm dầu hơn

Khi làm các món chiên như cá, tôm hay rau củ, thay vì chỉ pha bột với nước, có thể cho thêm một lượng nhỏ bia được ủ từ ngũ cốc vào hỗn hợp bột áo.

Bia có gas và men tự nhiên, khi gặp nhiệt độ cao sẽ tạo nhiều bọt khí li ti, giúp lớp vỏ phồng nhẹ và giòn xốp hơn. Nhờ đó, món chiên ít bị đặc bột, cảm giác ngấy cũng giảm đi.

2. Ướp và nấu thịt mềm hơn

Bia chứa enzyme và một lượng nhỏ axit hữu cơ, có thể dùng để ướp thịt trước khi chế biến. Thịt được ướp bia thường mềm hơn, mùi thơm dịu và dễ ăn, đặc biệt với các loại thịt đỏ hoặc thịt hơi dai.

Khi nấu canh gà, hầm thịt hoặc kho, cho một ít bia vào cũng giúp hương vị tròn hơn, thịt mềm mà không cần dùng nhiều gia vị đậm.

3. Khử mùi tanh của cá

Với cá mua về chưa thật sự tươi, có thể ngâm cá trong bia khoảng 10 phút rồi rửa lại bằng nước sạch. Mùi malt và men bia giúp làm dịu mùi tanh khá rõ, nhất là với cá biển.

Cách này thường được dùng khi xử lý cá đông lạnh hoặc cá mua cuối ngày ở siêu thị.

4. Làm món rau củ ngâm nhanh, lạ miệng

Có thể dùng bia để ngâm dưa chuột, cà rốt hoặc củ cải đã cắt sẵn, thêm muối, tỏi, chút đường và dầu mè. Đậy kín, để trong ngăn mát tủ lạnh khoảng nửa ngày là có món rau ngâm giòn, thơm nhẹ mùi bia, ăn kèm rất hợp với các bữa nhiều đạm.

Một lưu ý quan trọng về sức khỏe

Bia sau khi mở nắp, chỉ cần tiếp xúc với không khí khoảng 20 đến 30 phút là bắt đầu oxy hóa, vị sẽ đắng và kém ngon. Tuy nhiên, nếu bia chưa bị đổ ra ngoài, không lẫn tạp chất, không có mùi lạ hay dấu hiệu hỏng, thì dù không còn ngon để uống, vẫn có thể dùng làm nguyên liệu nấu ăn.

Dù vậy, cũng cần nhớ rằng bia vẫn là đồ uống có cồn. Dùng bia như một nguyên liệu phụ trong nấu ăn cũng nên cân nhắc nếu sau bữa ăn bạn cần phải lái xe.

Nguồn và ảnh: Baidu