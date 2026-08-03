Sông Hồng có khả năng xuất hiện 1-2 đợt lũ trong tháng 8

Ngày 1-8, Cục Quản lý và xây dựng công trình thủy lợi (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) đã đưa ra nhận định về tình hình nguồn nước tháng 8-2026 trên phạm vi cả nước.

Sông Hồng đoạn chảy qua cầu Nhật Tân (Hà Nội). Ảnh: Tùng Nguyễn.

Bản tin đề cập dự báo thời hạn mùa của Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia. Trong đó, trạng thái El Nino được duy trì và tiếp tục có xu hướng mạnh dần với xác suất đạt cường độ từ mạnh đến rất mạnh ở mức 90%.

Nhiệt độ trung bình tháng 8-2026 trên phạm vi toàn quốc phổ biến cao hơn 0,5-1,5 0 C so với trung bình nhiều năm cùng thời kỳ. Tháng 8 và tháng 9-2026, nắng nóng tiếp tục xảy ra và gia tăng hơn về cường độ, nhất là tại khu vực Thanh Hóa - Huế và Duyên hải Nam Trung Bộ.

Từ tháng 8 đến tháng 10-2026, bão, áp thấp nhiệt đới hoạt động trên khu vực Biển Đông và ảnh hưởng trực tiếp đến đất liền Việt Nam ở mức thấp hơn so với trung bình nhiều năm (trung bình nhiều năm trên Biển Đông: 6,8 cơn, đổ bộ vào đất liền: 2,7 cơn).

Cũng trong 3 tháng tới, các đợt mưa vừa, mưa to có khả năng xuất hiện ở các khu vực trên cả nước. Tổng lượng mưa khu vực Đồng bằng Bắc Bộ phổ biến 300-400mm, có nơi cao hơn; so với trung bình nhiều năm cùng kỳ, cao hơn từ 10-30%.

Liên quan đến chế độ thủy văn và nguồn nước tháng 8, bản tin của Cục Quản lý và xây dựng công trình thuỷ lợi cho biết, trên sông Đà dòng chảy đến hồ Hòa Bình sẽ tăng và có khả năng xuất hiện 1-2 đợt lũ với lưu lượng dòng chảy đạt mức báo động 1 đến báo động 2 do ảnh hưởng của mưa trên lưu vực.

Đáng chú ý, cơ quan chuyên môn của Bộ Nông nghiệp và Môi trường nhận định, trên sông Hồng có khả năng xuất hiện 1-2 đợt lũ. Dòng chảy tại các trạm lưu vực sông Thái Bình sẽ tăng do giai đoạn này là thời kì mùa mưa, mùa lũ chính vụ. Tổng lượng dòng chảy tăng và cao hơn trung bình nhiều năm.