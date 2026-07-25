Sống Chung Với Mẹ Chồng bỗng hot lại sau gần 10 năm vì 1 câu nói của bà Phương

Mẹ chồng từng bị dân mạng ghét cay ghét đắng bỗng có quan điểm được ủng hộ sau gần 10 năm nhìn lại.

Một số đoạn trích của bộ phim truyền hình Sống Chung Với Mẹ Chồng (phát sóng năm 2017) bất ngờ thu hút lượng tương tác lớn trở lại sau gần 10 năm phát sóng. Bộ phim từng tạo nên "cơn sốt" màn ảnh nhỏ với mâu thuẫn giữa mẹ chồng Phương (NSND Lan Hương) và con dâu Vân (Bảo Thanh), trong khi Thanh (Anh Dũng) nhiều lần rơi vào thế khó vì đứng giữa mẹ và vợ.

Một trong những phân cảnh được chia sẻ nhiều nhất là câu chuyện xoay quanh... tiền mừng cưới.

Khi cả gia đình đang ngồi ăn hoa quả, bà Phương hỏi vợ chồng Vân vừa đi ăn cưới đã mừng bạn bao nhiêu. Vân thản nhiên đáp: "Con mừng 1 chỉ vàng ạ." Nghe vậy, bà Phương lập tức hỏi tiếp : "Thế hồi cưới con, bạn con mừng bao nhiêu?". Vân cho biết cô không nhớ chính xác, chỉ khoảng 500 nghìn hoặc 1 triệu đồng, đồng thời cho rằng chuyện tiền bạc không quá quan trọng vì "tấm lòng là chính".

Chính câu trả lời này khiến bà Phương thay đổi sắc mặt. Bà mỉa mai con dâu quá thật thà, không biết tính toán trong chuyện đối nhân xử thế.

Bà Phương tức giận, nói xa xả khi nghe tin con dâu mừng cưới bạn 1 chỉ vàng. Nguồn ảnh: Phim giờ vàng VTV.

Khi Vân giải thích hai người là bạn thân, hơn nữa bạn có hoàn cảnh khó khăn, mồ côi từ nhỏ nên cô muốn mừng nhiều hơn để làm của hồi môn, bà Phương vẫn “không ưa ra mặt”, nói thẳng: "Thân thiết gì thì thân thiết cũng phải có đi có lại chứ. Người ta mừng mình có 500 nghìn, trong khi mình mừng lại hẳn 1 chỉ vàng, có mà điên."

Theo bà, hai vợ chồng đang tiêu xài hoang phí và sĩ diện không đúng chỗ.

Trong một tình huống khác, khi cùng Vân đi chọn trang sức trước ngày cưới, thấy con dâu chọn một chiếc vòng tay kim cương, bà Phương hỏi rất kỹ về nguồn gốc xuất xứ.

Dù đã lên sóng gần 10 năm, những phân cảnh của Sống Chung Với Mẹ Chồng vẫn thường xuyên được khán giả "đào" để bàn luận, soi chiếu. Lần trở lại này cũng không ngoại lệ, khi trích đoạn về chuyện mừng cưới nhanh chóng thu hút nhiều bình luận.

Điều đáng chú ý là phản ứng của khán giả đã có phần khác trước. Nếu thời điểm bộ phim phát sóng, nhân vật bà Phương chủ yếu nhận về nhiều ý kiến chỉ trích vì quá xét nét và khắt khe với con dâu, thì nay không ít người cho rằng một số quan điểm của bà "nghe cũng có lý", đặc biệt là chuyện "đi có đi, lại có lại" trong mừng cưới, giúp đỡ bạn bè thì cũng đúng lúc đúng chỗ mới có giá trị.

Trong khi đó Vân thì cho rằng tình cảm là chính nên bạn mừng 500 nghìn mà mình mừng 1 chỉ thì cũng không sao. Nguồn ảnh: Phim giờ vàng VTV

Dẫu vậy, nhiều người vẫn cho rằng điều khiến nhân vật bà Phương bị ghét trên phim không hẳn là nội dung những gì bà nói, mà còn ở cách bà thể hiện quan điểm quá gay gắt, khiến con dâu nhiều lần rơi vào tình huống khó xử.

Những bình luận của cư dân mạng:

- “Bà Phương quá đáng là thật nhưng mà khúc này là tui đứng về phía bả nha. Bạn bè hay gì thì cũng nên có qua có lại nha. Rồi lại bảo là tiền của con, nghe cứ bị bảo thủ ấy”.

- “Chắc hồi đó vàng rẻ chứ vàng mà đắt như giờ chắc Vân lại phải nghĩ lại”.

- “Thấy bả khuyên thế cũng có ý đúng đó, mà cách nói chuyện hơi mỉa mai và cứ bị chì chiết ấy. Nói thế ai chả tức”.

- "Ngày xưa ai cũng chê bà Phương, giờ giá vàng thế này lại thấy bà nói cũng có lý".

- “Đám cưới thì đi phong bì cho có qua có lại thôi, giúp đỡ nhau thì giúp cách khác. Tôi thấy Vân cũng thật thà quá cơ, mẹ chồng nói vậy thì bảo con cũng mừng 500k thì có phải là xong rồi không?...