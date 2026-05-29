Sống ảo trên mạng, MisThy quyết chỉnh ảnh mạnh tay, kết quả gây bất ngờ

Vốn nổi tiếng với tính cách lầy lội, thẳng thắn, MisThy mới đây lại khiến cõi mạng một phen chấn động khi công khai quan điểm sống ảo của mình. Với phương châm "đã mất công chỉnh ảnh thì phải sửa đến mức ra ngoài đời nhận không ra", màn thực hành chỉnh ảnh mạnh tay của cô nàng đã mang lại một kết quả vô cùng bất ngờ.

Sự lên ngôi của các ứng dụng chỉnh sửa ảnh, khái niệm "sống ảo" đã trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống tinh thần của giới trẻ. Việc bóp eo, kéo chân, làm mịn da hay thậm chí là thay đổi đường nét gương mặt trước khi đăng tải lên mạng xã hội là điều vô cùng bình thường. Tuy nhiên, dám công khai, thậm chí là cổ xúy cho việc photoshop "quá tay" một cách hài hước và tự tin như cô nàng streamer MisThy thì không nhiều.

Mới đây, thông qua khoảnh khắc đầy tính giải trí được chia sẻ trên trang cá nhân, MisThy đã chứng minh cho người hâm mộ thấy rằng: Một khi cô đã ra tay "bóp méo vạn vật" bằng các app chỉnh ảnh, thì kết quả chỉ có thể là khiến dân tình ngơ ngác, ngỡ ngàng và bật cười ngả nghiêng.

"Đã mất công thì phải làm cho tới!"

MisThy (tên thật là Lê Thy Ngọc, sinh năm 1995) từ lâu đã là một trong những tên tuổi kỳ cựu và có sức ảnh hưởng bậc nhất trong làng streamer Việt Nam. Không đi theo hình tượng "nữ thần" hoàn hảo, lung linh không tì vết, MisThy giữ chân hàng triệu người hâm mộ bằng sự gần gũi, nét tinh nghịch và những màn tương tác cực kỳ lầy lội với fans.

Chia sẻ về chủ đề chụp hình và chỉnh sửa ảnh dạo gần đây, MisThy đã không ngần ngại bày tỏ quan điểm thực tế nhưng không kém phần hài hước của mình. Cô nàng cho rằng, việc ngồi hàng giờ đồng hồ để căn chỉnh từng góc sáng, kéo từng milimet đường nét mà kết quả trông vẫn giống hệt ngoài đời thì thật là... phí công vô ích. Theo MisThy, mục đích của sống ảo chính là tạo ra một phiên bản hoàn mỹ, khác biệt, đến mức khi bước ra ngoài đời thực, người quen hay người hâm mộ có đối mặt cũng không dám nhận.

Cận cảnh màn "biến hình" của MisThy

Để chứng minh cho lời nói của mình không phải là lý thuyết suông, MisThy đã tự mình thực hành và tung ra ảnh "biến hình" khiến dân tình không khỏi ngỡ ngàng. Không còn là một cô nàng streamer cá tính với những biểu cảm hài hước khi chơi game, MisThy qua các lớp filter và công cụ photoshop mạnh tay đã hoàn toàn lột xác thành một "hot girl tỷ lệ vàng" đúng nghĩa.

Người hâm mộ và bạn bè đã được một phen "cười ra nước mắt" trước độ lầy lội và thành quả photoshop đỉnh cao của nữ streamer. Khu vực bình luận ngập tràn những dòng comment tấu hài và hưởng ứng nhiệt tình từ netizen. Màn sống ảo công khai của MisThy mang đến một luồng năng lượng vô cùng giải trí, giải tỏa căng thẳng cho người xem.

Sau tất cả, dù có chỉnh ảnh mạnh tay đến cỡ nào đi chăng nữa, điều khiến người hâm mộ yêu quý MisThy nhất vẫn chính là sự chân thành, nét duyên dáng và nguồn năng lượng tích cực mà nàng streamer triệu view luôn tỏa ra mỗi khi xuất hiện.