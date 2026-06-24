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Sỏi bàng quang to như trứng ngỗng, bệnh nhân tặng lại viện làm 'vật cảnh báo'

Việt Linh/VTC News
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Sau khi được phẫu thuật lấy viên sỏi bàng quang khổng lồ hơn 10cm khỏi cơ thể, nữ bệnh nhân 63 tuổi tặng lại khối sỏi cho bệnh viện để trưng bày.

Bác sĩ Mai Văn Lực, khoa Thận tiết niệu và Nam học, Bệnh viện E cho biết, nữ bệnh nhân 63 tuổi nhập viện trong tình trạng liên tục tiểu buốt, tiểu rắt.

Kết quả thăm khám khiến các bác sĩ bất ngờ khi phát hiện viên sỏi bàng quang khổng lồ, kích thước hơn 10cm, to không khác gì quả trứng ngỗng và lấp đầy toàn bộ lòng bàng quang.

Khai thác bệnh sử cho thấy các dấu hiệu tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu ngập ngừng ngắt quãng... diễn ra từ lâu nhưng bệnh nhân âm thầm chịu đựng, không đi khám.

Viên sỏi to như quả trứng ngỗng, bệnh nhân tặng lại bệnh viện làm 'vật cảnh báo' (Ảnh: BS Lực)

Do viên sỏi phát triển quá lớn, các phương pháp nội soi tán sỏi thông thường không còn phù hợp. Ê-kíp điều trị buộc phải thực hiện phẫu thuật mở để lấy toàn bộ khối sỏi ra ngoài. Thay vì lựa chọn đường mổ dọc kinh điển, các bác sĩ thực hiện đường mổ ngang nhỏ ở vùng hạ vị, theo nếp lằn da tự nhiên nhằm giảm sẹo và tăng tính thẩm mỹ cho người bệnh.

Sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tốt, vết mổ khô đẹp, các triệu chứng tiểu buốt kéo dài nhiều năm cũng chấm dứt. Trước khi xuất viện, người phụ nữ vui vẻ đề nghị tặng lại viên sỏi cho khoa để trưng bày.

Theo lời bệnh nhân, viên sỏi nằm trong cơ thể bà suốt nhiều năm, gây không ít khó chịu và ảnh hưởng đến cuộc sống. Nay được lấy ra thành công, bà mong "quả trứng ngỗng" đặc biệt này sẽ trở thành lời nhắc nhở cho những người còn chủ quan với sức khỏe .

Hiện viên sỏi đã được lưu giữ tại tủ trưng bày của khoa như một trường hợp điển hình về hậu quả của việc chậm phát hiện và điều trị sỏi đường tiết niệu.

Từ trường hợp trên, bác sĩ Lực khuyến cáo người dân không nên chủ quan với các dấu hiệu như tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu khó hoặc tiểu ngắt quãng kéo dài. Sỏi hệ tiết niệu nếu được phát hiện sớm thường có thể điều trị bằng các phương pháp ít xâm lấn, thời gian hồi phục nhanh. Ngược lại, việc trì hoãn thăm khám có thể khiến sỏi phát triển lớn, làm tăng nguy cơ biến chứng và khiến quá trình điều trị trở nên phức tạp hơn.

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