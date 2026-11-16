Sốc tim, suy hô hấp... vì sốt xuất huyết

Thanh niên mới 24 tuổi mắc sốt xuất huyết bất ngờ rơi vào sốc tim. Người còn lại bị viêm phổi dẫn đến suy hô hấp nặng.

Sốt xuất huyết diễn tiến thành viêm cơ tim tối cấp

Ngày 16/11, thông tin từ Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) cho biết, các bác sĩ vừa điều trị thành công hai trường hợp nguy kịch bằng kỹ thuật ECMO. Trong đó, một người bị sốc tim do viêm cơ tim tối cấp liên quan đến sốt xuất huyết Dengue, kèm suy đa tạng. Người còn lại bị suy hô hấp nặng do viêm phổi, không đáp ứng với các biện pháp hỗ trợ hô hấp thông thường.

Trường hợp thứ nhất là anh N.K.L. (24 tuổi, ngụ phường Vũng Tàu, TPHCM). Trước khi nhập viện, người bệnh có biểu hiện sốt cao, đau tức ngực, nôn ói và đi tiêu lỏng, sau đó tình trạng bệnh lý nhanh chóng diễn tiến nặng.

Ngày 2/11, anh L. được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu trong tình trạng tụt huyết áp. Nhận định người bệnh bị sốc tim nặng, có nguy cơ tử vong cao, các bác sĩ tiến hành hội chẩn và chuyển đến Bệnh viện Nhân dân Gia Định.

Các bác sĩ vừa điều trị thành công cho anh N.K.L. Ảnh: BVCC

Khi đến nơi, huyết áp của anh L. tiếp tục tụt sâu, phải sử dụng thuốc vận mạch liều cao và thuốc tăng co bóp cơ tim để duy trì tuần hoàn. Kết quả siêu âm cho thấy khả năng co bóp của tim suy giảm nghiêm trọng.

Các xét nghiệm ghi nhận tổn thương tế bào cơ tim, suy chức năng gan, thận nặng, đồng thời cho kết quả dương tính với virus Dengue. Người bệnh được chẩn đoán sốc tim do viêm cơ tim tối cấp liên quan đến sốt xuất huyết Dengue, kèm suy đa tạng.

Trước tình trạng nguy kịch, ê-kíp hồi sức quyết định triển khai kỹ thuật oxy hóa máu qua màng ngoài cơ thể hỗ trợ đồng thời cả chức năng tim và phổi để hỗ trợ tuần hoàn, tạm thời đảm nhiệm chức năng bơm máu, tạo thời gian cho cơ tim hồi phục.

Sau một tuần điều trị tích cực, chức năng tim của anh L. cải thiện rõ rệt. Người bệnh được ngưng thuốc vận mạch, thuốc tăng co bóp cơ tim và cai ECMO. Sau đó, người bệnh từng bước phục hồi vận động và được xuất viện.

Đến tận nơi đặt ECMO trước khi chuyển viện

Trường hợp thứ hai là anh L.M.T. (sinh năm 1991, ngụ xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng). Người bệnh có khoảng một tuần sốt, ho, sau đó khó thở tăng dần và được đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận điều trị.

Dù đã được đặt nội khí quản, thở máy và sử dụng kháng sinh, tình trạng suy hô hấp của anh T. vẫn không cải thiện. Ngày 1/11, khi nồng độ oxy trong máu người bệnh tụt sâu, Bệnh viện Nhân dân Gia Định cử ê-kíp đến hỗ trợ.

Dù được hỗ trợ thở máy ở mức cao, anh T. vẫn thiếu oxy nghiêm trọng. Các bác sĩ phải sử dụng hệ thống ECMO để đưa máu ra ngoài cơ thể, bổ sung oxy rồi đưa trở lại. Kỹ thuật này được thực hiện ngay tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Thuận trước khi người bệnh được chuyển về TPHCM tiếp tục điều trị.

Anh L.M.T. (sinh năm 1991, ngụ xã Hồng Thái, tỉnh Lâm Đồng) bị viêm phổi dẫn đến suy hô hấp nặng. Ảnh: BVCC

Sau bốn ngày, phổi dần hồi phục, anh T. được rút ống thở. Hai ngày sau, anh được ngừng hỗ trợ ECMO.

Theo TS.BS Huỳnh Quang Đại, Phụ trách điều hành Khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhân dân Gia Định, hai phương thức ECMO được sử dụng phù hợp với tình trạng tổn thương cơ quan của từng người bệnh. VA-ECMO giúp làm thay một phần công việc của tim khi tim quá yếu. Còn VV-ECMO giúp làm thay một phần công việc của phổi khi người bệnh không nhận đủ oxy dù đã được thở máy.

“ECMO không điều trị trực tiếp nguyên nhân gây bệnh mà đóng vai trò hỗ trợ tạm thời các chức năng sống, tạo thời gian để cơ quan bị tổn thương có cơ hội hồi phục”, bác sĩ Đại cho biết.

Theo bác sĩ Đại, hiệu quả điều trị phụ thuộc vào thời điểm can thiệp, nguyên nhân gây bệnh, mức độ tổn thương và quá trình chăm sóc hồi sức toàn diện. Với trường hợp anh T., việc triển khai ECMO ngay tại cơ sở điều trị ban đầu giúp người bệnh được tiếp cận hỗ trợ hồi sức chuyên sâu trước khi phải di chuyển quãng đường dài về TPHCM.

Quá trình này đòi hỏi sự phối hợp giữa các ê-kíp, từ đánh giá tình trạng người bệnh, chuẩn bị trang thiết bị, thiết lập hệ thống ECMO đến tổ chức vận chuyển khi người bệnh vẫn đang được hỗ trợ bằng hệ thống này.

Từ hai trường hợp trên, bệnh viện khuyến cáo người dân không chủ quan khi có các dấu hiệu sốt cao kéo dài, đau tức ngực, khó thở, mệt lả, ho tăng dần hoặc sức khỏe diễn tiến bất thường. Người bệnh cần được thăm khám kịp thời để phát hiện sớm biến chứng và hạn chế nguy cơ bệnh trở nặng.