Sốc: Tài tử Ahn Jae Hyun bị xẹp phổi và gãy xương sườn vì tai nạn ô tô kinh hoàng

Sáng 4/4, tờ Sports Chosun đưa tin, tài tử Ahn Jae Hyun (Vì Sao Đưa Anh Tới) vừa xuất hiện trên kênh YouTube Gukjune và chia sẻ về những khó khăn khi anh còn ở độ tuổi 20. Đáng chú ý, nam ngôi sao sinh năm 1987 lần đầu tiết lộ về vụ tai nạn kinh hoàng anh từng gặp phải ở thời điểm vừa bước sang tuổi 20: "Vào năm 20 tuổi, tôi đã gặp tai nạn giao thông. Thời điểm đó, tôi phải nằm trong bệnh viện suốt 6 tháng. Thời điểm xảy ra tai nạn, tôi đang ngồi trong taxi và có ai đó đã đâm mạnh vào chiếc xe. Sau cú va chạm, tôi bị gãy xương sườn và tràn khí màng phổi".

Ahn Jae Hyun lần đầu chia sẻ về vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, khiến công chúng không khỏi xót xa

Theo lời Ahn Jae Hyun, anh đã dành nhiều thời gian suy nghĩ về tương lai trong thời gian nằm viện: "Khi nằm viện, tôi đã suy nghĩ về việc mình nên làm công việc gì. Tôi thầm nghĩ mình không đủ đẹp trai để trở thành người nổi tiếng. Seulong (2AM) là bạn học cấp 3 của tôi và cậu ấy lúc đó rất nổi tiếng, Nhìn vào cậu ấy, tôi nghĩ mình không thể trở thành ca sĩ hay diễn viên được đâu. Nhưng vì sở hữu chiều cao nổi bật nên lúc đó tôi nghĩ rằng, mình có thể làm người mẫu".

Nhưng Ahn Jae Hyun nhanh chóng gặp phải thất bại đầu tiên sau khi quyết định đi theo con đường của 1 người mẫu: "Sau khi ra viện, tôi ghi danh tại 1 học viện đào tạo người mẫu. Ban đầu, họ chỉ chọn 10 người trong số 20 thí sinh tham gia ứng tuyển. Và tôi khi ấy thậm chí còn không vượt qua được vòng đầu tiên. Sau này khi đã trở thành người mẫu chuyên nghiệp, tôi mới quay lại và hỏi thành viên trong ban giám khảo ngày ấy về lý do không chọn mình. Và anh ấy nói với tôi rằng, tôi trông không hợp thời trang vào thời điểm đó".

Theo lời Ahn Jae Hyun, anh từng bị đánh trượt không thương tiếc tại 1 buổi tuyển chọn người mẫu dù sở hữu chiều cao ấn tượng

Cuối cùng, Ahn Jae Hyun vẫn được chọn làm học viện tại học viện đào tạo người mẫu. Sau khi tốt nghiệp, anh tự tin bước đi trên con đường của 1 người mẫu nhưng sớm phải đối diện với những khó khăn trong giai đoạn đầu sự nghiệp: "Tôi từng nghĩ mình sẽ kiếm được rất nhiều tiền khi trở thành người mẫu. Sau khi hoàn thành khóa học ở học viện người mẫu, tôi đã tham gia chụp hình cho tạp chí và nhận được 50.000-80.000 won (khoảng 898.000 - 1,4 triệu đồng cho mỗi buổi chụp). 1 ngày nọ, tôi trở thành người mẫu cho 1 hãng thời trang nổi tiếng nhưng chỉ làm nền. Người mẫu chính trong chiến dịch quảng cáo khi ấy là Lee Soo Hyuk. Quảng cáo được hiển thị ở Apgujeong (quận Gangnam, Seoul) nhưng tôi không được lộ mặt trên đó. Tôi chỉ nhận được có 800.000 won (14 triệu đồng) sau khi hoàn thành quảng cáo. Mãi 3-6 tháng sau buổi chụp hình, họ mới trả tôi tiền. Thật là đáng buồn làm sao".

Ahn Jae Hyun từng trải qua quảng thời gian gập ghềnh, chông gai trong giai đoạn đầu của sự nghiệp

Ahn Jae Hyun sinh năm 1987, là diễn viên kiêm người mẫu hoạt động tại Hàn Quốc. Vốn xuất thân là người mẫu, anh chính thức lấn sân đóng phim từ năm 2013. Nam nghệ sĩ được nhiều khán giả châu Á biết đến qua các tác phẩm như Vì Sao Đưa Anh Tới, You're All Surrounded, Cinderella with Four Knights...

Hồi tháng 5/2016, Ahn Jae Hyun kết hôn với minh tinh Goo Hye Sun chỉ sau 2 tháng công khai hẹn hò. Tới tháng 8/2019, Goo Hye Sun bất ngờ tuyên bố ly dị trong sự ngỡ ngàng của công chúng. Nữ diễn viên đình đám tố Ahn Jae Hyun vô tâm, ngoại tình với bạn diễn, thông đồng với công ty quản lý để chèn ép cô. Ahn Jae Hyun đáp trả bằng cách tung bằng chứng tố Goo Hye Sun nói dối, vu khống mình. 2 nghệ sĩ tranh cãi, đấu tố qua lại trong suốt thời gian dài và mất khoảng 1 năm mới đạt được thỏa thuận ly hôn.