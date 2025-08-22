Sốc nhiễm khuẩn, tràn dịch màng phổi sau lần chế biến thịt lợn

Người đàn ông 61 tuổi, trú tại tỉnh Hưng Yên tham gia sơ chế thịt lợn sống tại gia đình. Vài ngày sau, ông sốt cao, đau bụng âm ỉ, tiêu chảy, mệt mỏi nhiều, toàn thân nổi vân tím.

Gia đình đưa ông vào Bệnh viện Bãi Cháy (tỉnh Quảng Ninh) kiểm tra. Kết quả siêu âm và chụp CT cho thấy ông bị tràn dịch màng phổi hai bên, xẹp phổi, dịch ổ bụng quanh các quai ruột – dấu hiệu của tình trạng nhiễm trùng nặng. Sau hội chẩn, các bác sĩ chẩn đoán sốc nhiễm khuẩn, nhiễm khuẩn huyết, viêm phổi trên nền bệnh lý tăng huyết áp, tiên lượng tử vong cao.

Bệnh nhân được chuyển vào khoa Hồi sức tích cực và chống độc, điều trị theo phác đồ chuyên sâu gồm thở máy, lọc máu liên tục, kháng sinh mạnh, truyền dịch, vận mạch và hỗ trợ dinh dưỡng. Sau 7 ngày, ông vẫn đau đầu, chậm ý thức, các bác sĩ nghi ngờ viêm màng não nên chọc dịch não tủy xét nghiệm.

Kết quả xác định bệnh nhân bị nhiễm khuẩn huyết và viêm màng não do vi khuẩn Streptococcus suis – liên cầu khuẩn lợn. Ông được điều trị kháng sinh theo phác đồ đặc hiệu. Sau 14 ngày điều trị tích cực, bệnh nhân vượt qua nguy kịch, sức khỏe dần ổn định, các chỉ số nhiễm trùng cải thiện rõ rệt.

Bác sĩ kiểm tra sức khoẻ cho người bệnh nhiễm liên cầu khuẩn. (Ảnh: BVCC)

Theo BSCKI Nguyễn Sỹ Mạnh, Khoa Hồi sức tích cực và chống độc, liên cầu khuẩn lợn là vi khuẩn có thể lây từ lợn sang người thông qua tiếp xúc với thịt sống, tiết canh, hoặc qua các vết thương hở trên da tiếp xúc với máu và dịch tiết của lợn.

Vi khuẩn này có thể gây ba thể bệnh chính: nhiễm trùng huyết, viêm màng não mủ, hoặc kết hợp cả hai. Biểu hiện bệnh có thể xuất hiện sau vài giờ đến vài ngày, thậm chí ủ bệnh đến 14 ngày. Các triệu chứng ban đầu như sốt, đau bụng, buồn nôn dễ bị nhầm với ngộ độc thực phẩm, khiến nhiều người chủ quan, nhập viện muộn.

Trường hợp nặng có thể tiến triển nhanh thành sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời. Dù được điều trị khỏi, bệnh vẫn có thể để lại các di chứng nặng nề như điếc, đau đầu kéo dài.

Hiện nay, bệnh do liên cầu khuẩn lợn chưa có vaccine phòng ngừa. Các bác sĩ khuyến cáo người dân:

- Tuyệt đối không ăn tiết canh, thịt lợn tái, lòng lợn chưa nấu chín kỹ;

- Không sử dụng thịt từ lợn chết, lợn có dấu hiệu bệnh;

- Người làm nghề giết mổ, chế biến thịt lợn cần đeo găng tay, khẩu trang, tránh để tay chân trầy xước tiếp xúc với thịt sống;

- Thường xuyên rửa tay, sát khuẩn sau khi tiếp xúc với thịt sống;

- Cọ rửa chuồng trại, xử lý chất thải đúng cách để tránh phát tán mầm bệnh;

- Nếu có biểu hiện sốt, đau đầu, nôn, cần đến cơ sở y tế để khám và điều trị sớm.



