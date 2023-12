Sở Y tế Hà Nội: Xử phạt 12 cơ sở hành nghề y - dược, 4 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai

Trong đó, một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đúng với hồ sơ giấy phép đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.



Phòng khám Nha khoa West Coast



Cụ thể, phòng khám Nha khoa West Coast - Hà Nội trực thuộc Chi nhánh Công ty TNHH một thành viên chăm sóc sức khoẻ Bờ biển Tây tại Hà Nội (địa chỉ khu A, tầng 2, toà nhà Syrena, số 51 phố Xuân Diệu, phường Quảng An, quận Tây Hồ) bị xử phạt 4 triệu đồng do ghi tên các khoa, phòng trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không đúng với hồ sơ giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh đã được cơ quan có thẩm quyền cấp.

Phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Cao Kim

Tương tự, phòng khám chuyên khoa thẩm mỹ Cao Kim trực thuộc Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Lavian (tầng 06, số 42 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình) bị xử phạt 2 triệu đồng do lập sổ khám bệnh, chữa bệnh nhưng không ghi chép đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Viên ăn ngủ ngon Sleep Well

Trong lần thanh tra này, sở Y tế Hà Nội cũng đã phát hiện nhiều cơ sở vi phạm bị buộc tháo gỡ nội dung quảng cáo và sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe.

Cụ thể, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên ăn ngủ ngon Sleep Well (LSX: 010223; NSX: 210223; HSD: 200226) do Công ty cổ phần dược phẩm công nghệ cao Goldcare, địa chỉ km12 ĐT 379 Bình Phú, xã Yên Phú, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên sản xuất. Sản phẩm thuộc diện đăng ký bản công bố sản phẩm, tuy nhiên sản phẩm này có chỉ tiêu tổng số bào tử nấm men, nấm mốc không phù hợp với tiêu chuẩn đã công bố. Với hành vi vi phạm này, Công ty cổ phần dược phẩm công nghệ cao Goldcare đã bị xử phạt vi phạm hành chính 35 triệu đồng.

Là đơn vị buôn bán, lưu thông trên thị trường, sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên ăn ngủ ngon Sleep Well không đảm bảo an toàn thực phẩm, Công ty TNHH thương mại dược phẩm quốc tế NUTRIPHARMA bị xử phạt gần 5 triệu đồng. Theo thống kê, trị giá lô hàng vi phạm đã tiêu thụ ra ngoài thị trường là gần 3,2 triệu đồng.

Viên uống ngủ ngon bị thu hồi.

Cả đơn vị sản xuất và đơn vị phân phối đều bị buộc thu hồi và buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế hoặc buộc tiêu hủy sản phẩm thực phẩm bảo vệ sức khỏe Viên ăn ngủ ngon Sleep Well không đảm bảo an toàn thực phẩm nói trên.

Bệnh viện hữu nghị quốc tế Hà Nội

Với hành vi thay đổi nội dung đã công bố và đã được cấp số tiếp nhận phiếu công bố sản phẩm mỹ phẩm nhưng chưa được sự chấp nhận bằng văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật, Công ty cổ phần Bệnh viện hữu nghị quốc tế Hà Nội, địa chỉ số 78 TDP 3 Miêu Nha, phường Tây Mỗ, quận Nam Từ Liêm; Công ty TNHH TMDV Hoàng Giang, địa chỉ ngõ 672 Ngô Gia Tự , phường Đức Giang, quận Long Biên cùng bị xử phạt vi phạm hành chính mức 30 triệu đồng.

Công ty TNHH Beauty Cosmetic Việt Nam

Công ty TNHH Beauty Cosmetic Việt Nam, địa chỉ số A26 TT11 khu đô thị Văn Quán, phường Văn Quán, quận Hà Đông bị xử phạt 45 triệu đồng và buộc tháo gỡ, xóa bỏ quảng cáo do đơn vị này quảng cáo các sản phẩm hàng hóa, dịch vụ đặc biệt (mỹ phẩm) mà không được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định.

Sản phẩm dinh dưỡng công thức Vinlac Gold 2

Công ty cổ phần Vinameco, địa chỉ số 27 ngách 47 ngõ 255 đường Lĩnh Nam, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai bị xử phạt 25 triệu đồng do quảng cáo thực phẩm sản phẩm dinh dưỡng công thức Vinlac Gold 2 trên facbook: https://www.facebook.com/vinlacvn không phù hợp với Giấy xác nhận nội dung quảng cáo số do Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội cấp. Thanh tra Sở Y tế cũng buộc công ty phải tháo gỡ, tháo dỡ, xóa quảng cáo không đúng của sản phẩm dinh dưỡng công thức Vinlac Gold 2 trên facbook https://www.facebook.com/vinlacvn.

Quầy thuốc Thân Thiện

Quầy thuốc Thân Thiện, địa chỉ thôn Lý Nhân, xã Dục Tú, huyện Đông Anh bị xử phạt 7,5 triệu đồng do không nộp hồ sơ đề nghị đánh giá định kỳ việc duy trì đáp ứng thực hành tốt cơ sở bán lẻ thuốc theo quy định của pháp luật.

Một số sai phạm khác liên quan tới hộ kinh doanh thẩm mỹ viện Cao Kim, số 42 Liễu Giai, phường Cống Vị, quận Ba Đình; Hộ kinh doanh Nha khoa Nam Minh, số 161 Nguyễn Lương Bằng, phường Quang Trung, quận Đống Đa đều có hành vi vi phạm là quảng cáo dịch vụ đặc biệt mà không được cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác nhận nội dung trước khi thực hiện quảng cáo theo quy định. Cả hai cơ sở này đều bị xử phạt mức 22,5 triệu đồng và buộc tháo gỡ, xóa nội dung quảng cáo về khám bệnh, chữa bệnh trên Internet.

4 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai

Ngoài việc xử phạt các cơ sở hành nghề y, dược tư nhân, mới đây Thanh tra Sở Y tế cũng đã xử phạt 4 cơ sở sản xuất nước uống đóng chai và buộc thu hồi các sản phẩm không đảm bảo chất lượng.



Các công ty này đều có hành vi vi phạm là sản xuất sản phẩm nước uống đóng chai thuộc diện tự công bố sản phẩm, tuy nhiên những sản phẩm nước uống đóng chai được sản xuất ra có chỉ tiêu vi sinh vật không phù hợp quy chuẩn kỹ thuật số 6-1: 2010/BYT ngày 02/6/2010 của Bộ Y tế. Do vậy, bên cạnh việc bị xử phạt vi phạm hành chính, đình chỉ hoạt động sản xuất trong thời gian 2 tháng, các công ty có hành vi vi phạm đều phải thu hồi và buộc thay đổi mục đích sử dụng hoặc tái chế, hoặc tiêu hủy các lô sản phẩm không đạt chất lượng.

Cụ thể, Công ty cổ phần tập đoàn Zila Việt Nam, địa chỉ tại khu ao Lò Vôi, thôn Bặt Ngõ, xã Liên Bạt, huyện Ứng Hoà bị xử phạt hành chính 35 triệu đồng và buộc thu hồi sản phẩm nước uống đóng chai Zila (NSX: 18/9/23; HSD: 18/9/24).

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ tổng hợp Tuấn Bình, địa chỉ tổ dân phố Tân Mỹ, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm bị xử phạt hành chính 35 triệu đồng và buộc thu hồi sản phẩm nước uống đóng chai Mori (NSX: 29/8/2023; HSD: 12 tháng kể từ ngày sản xuất).

Công ty cổ phần Avia, địa chỉ ô CN06, khu công nghiệp Nguyên Khê, huyện Đông Anh cũng bị xử phạt hành chính 35 triệu đồng và buộc thu hồi sản phẩm nước uống đóng chai AVIA 3A (NSX: 14/9/2023; HSD: 14/9/2024, dung tích 18,9 L).

Công ty TNHH thương mại và dịch vụ Hậu Nhân, địa chỉ số 6 ngách 4 ngõ 34 Âu Cơ, phường Quảng An, quận Tây Hồ bị xử phạt vi phạm hành chính gần 36 triệu đồng và buộc thu hồi sản phẩm nước uống đóng chai Noarsen (NSX: 15/9/2023; HSD: 15/9/2024). Công ty này còn có hành vi đã tiêu thụ sản phẩm nước uống đóng chai Noarsen (NSX: 15/9/2023; HSD: 15/9/2024) không đảm bảo chất lượng với tổng giá trị sản phẩm thực phẩm vi phạm đã tiêu thụ là 405.000 đồng.

Cả 4 công ty có hành vi vi phạm bị xử phạt nói trên đều có đăng ký ngành nghề kinh doanh là sản xuát đồ uống không cồn, nước khoáng.

https://soha.vn/so-y-te-ha-noi-xu-phat-12-co-so-hanh-nghe-y-duoc-4-co-so-san-xuat-nuoc-uong-dong-chai-20231213115154689.htm