Sở Y tế Gia Lai tìm cách hoàn tiền cho 1.542 người nộp hồ sơ tuyển dụng

Ngày 6-12, Sở Y tế tỉnh Gia Lai đã có văn bản gửi UBND tỉnh Gia Lai và Bộ Tài chính xin ý kiến, hướng dẫn thực hiện việc hoàn tiền tuyển dụng viên chức ngành y tế đã thu năm 2024.



Từ tháng 11-2024, Sở Y tế Gia Lai đã có kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành y và đã tiếp nhận 1.542 hồ sơ, thu hơn 462 triệu đồng phí tuyển dụng. Toàn bộ số tiền này đã nộp toàn bộ vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Sở Y tế Gia Lai đang tìm cách hoàn lại số tiền đã thu của 1.542 người nộp hồ sơ tuyển dụng

Tuy nhiên, do nguyên nhân khách quan từ việc sắp xếp, tổ chức lại đơn vị hành chính các cấp, nên kế hoạch thi tuyển viên chức năm 2024 không thể triển khai.

Sau sắp xếp, nhu cầu sử dụng viên chức thay đổi, Sở Y tế đã ngừng thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2024 và xây dựng kế hoạch tuyển dụng mới cho năm 2025 phù hợp với thực tế nhu cầu nhân lực tại các đơn vị.

Để đảm bảo quyền lợi cho người dự tuyển, tháng 10-2025, Sở Y tế đã đề xuất sử dụng nguồn thu phí tuyển dụng viên chức năm 2025 để hoàn trả số tiền 462 đã thu của 1.542 người nộp hồ sơ đăng ký dự tuyển năm 2024. Sau khi hoàn trả, phần chênh lệch còn lại của nguồn thu năm 2025 sẽ nộp vào ngân sách nhà nước theo quy định.

Tuy nhiên, Sở Tài chính đã căn cứ vào các quy định hiện hành thì thấy đề xuất của Sở Y tế Gia Lai là "chưa có cơ sở theo quy định của pháp luật".



