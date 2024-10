Sở Y tế Bình Dương lên tiếng về "lùm xùm" tại Trung tâm Y tế TP Thuận An

Ngày 22-10, liên quan đến những "lùm xùm" tại Trung tâm Y tế TP Thuận An, tỉnh Bình Dương, tại buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế- xã hội 9 tháng năm 2024, ông Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương, kiêm Giám đốc Trung tâm Y tế TP Thuận An đã có những thông tin ban đầu.

Theo ông Chín, tại Trung tâm Y tế TP Thuận An có 5 cán bộ y tế đã làm đơn xin nghỉ việc. Trong đó, có người đã được chấp thuận cho nghỉ việc từ ngày 1-11 tới.

Trung tâm Y tế TP Thuận An

Theo đó, các cán bộ y tế xin nghỉ việc gồm: Trưởng khoa Dược - Trang thiết bị vật tư y tế; Trưởng khoa Hồi sức tích cực - chống độc; Phó trưởng Phòng Tổ chức hành chính; viên chức Phòng Tổ chức hành chính và viên chức Phòng Kế hoạch - Nghiệp vụ.

Ban Giám đốc Trung tâm Y tế TP Thuận An đã họp để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của cán bộ, đồng thời phân tích vận động cán bộ tiếp tục suy nghĩ kỹ trước khi đưa ra quyết định.

Ông Huỳnh Minh Chín trả lời tại buổi họp báo

Sau khi họp Ban giám đốc cùng với cán bộ y tế, Ban Giám đốc Trung tâm Y tế TP Thuận An đã báo cáo vụ việc cho Ban Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bình Dương để theo dõi nắm bắt thông tin. "Sau quá trình làm việc, hiện 4 trường hợp đã rút đơn, 1 trường hợp được giải quyết theo nguyện vọng nhưng phải hoàn trả số tiền tạm ứng của đơn vị từ năm 2021 không có hồ sơ chứng từ thanh quyết toán là 350 triệu đồng. Trong 4 trường hợp rút đơn có trường hợp tạm ứng đơn vị 500 triệu đồng từ năm 2022 mà không có hồ sơ thanh quyết toán"- ông Chín cho hay.

Ngoài vấn đề liên quan đến công tác cán bộ, tại Trung tâm Y tế TP Thuận An cũng đang xảy ra "lùm xùm" tình trạng hoạt động khai thác kinh doanh trong khuôn viên của Trung tâm Y tế này.

Hiện nay, đơn vị đang gặp khó khăn do nhiều nhà cung ứng không tham gia cung cấp thuốc cho Trung tâm Y tế sau khi trúng thầu gói thuốc Generic, do các khoản nợ 35 tỉ đồng của Trung tâm Y tế TP Thuận An với các Công ty Dược trước khi bàn giao cho giám đốc mới.

"Sau khi về nhận công tác, tôi cùng cán bộ, nhân viên của Trung tâm Y tế TP Thuận An đã cố gắng trả hơn 17 tỉ đồng; hơn 8,5 tỉ đồng tiền nợ kinh phí hoạt động do chậm trễ hoàn thành hồ sơ quyết toán từ năm 2022, 2023 và 5 tháng đầu năm 2024, không có khả năng chi trả nên các đơn vị vệ sinh, cung cấp văn phòng phẩm, mực in, rác thải y tế không chịu cung cấp và tiếp tục hợp tác"- ông Chín cho hay.

Theo ông Chín, hiện nay Trung tâm Y tế TP Thuận An đang nợ 199 tỉ đồng, số nợ này đang chờ hướng dẫn.