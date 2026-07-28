Sở Tài chính Ninh Bình có tân giám đốc sau khi người tiền nhiệm xin nghỉ việc

Ông Hoàng Văn Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình, vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình sau khi người tiền nhiệm nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân.

Sáng 28/7, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung phát sinh thuộc thẩm quyền, trong đó có công tác nhân sự.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thống nhất cho ông Mai Văn Quyết, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài chính, thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và thôi giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Hoàng Văn Kiên, tân Giám đốc Sở Tài chính Ninh Bình.

Theo HĐND tỉnh Ninh Bình, ông Mai Văn Quyết đã có đơn xin nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân và được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Do không còn điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu dân cử nên HĐND tỉnh tiến hành các thủ tục theo quy định.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Hoàng Văn Kiên để thực hiện công tác điều động, bổ nhiệm.

Sau đó, ông Hoàng Văn Kiên được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình. HĐND tỉnh đồng thời bầu bổ sung ông Kiên giữ chức Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Hoàng Văn Kiên (SN 1973), quê phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; có trình độ Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp, Đại học chuyên ngành Tài chính. Trước đó, ông từng giữ cương vị Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình (khi chưa sáp nhập tỉnh).

Tháng 4/2024, ông được HĐND tỉnh khóa XV bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình.

Sau khi 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình được hợp nhất thành tỉnh Ninh Bình, ông tiếp tục đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình. Đến ngày 28/7, ông Kiên quay trở lại giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình.