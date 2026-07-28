HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Sở Tài chính Ninh Bình có tân giám đốc sau khi người tiền nhiệm xin nghỉ việc

Minh Đức
|

Ông Hoàng Văn Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình, vừa được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình sau khi người tiền nhiệm nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân.

Sáng 28/7, HĐND tỉnh Ninh Bình khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp thứ tư (kỳ họp chuyên đề) để xem xét, quyết định một số nội dung phát sinh thuộc thẩm quyền, trong đó có công tác nhân sự.

Tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã thống nhất cho ông Mai Văn Quyết, nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, nguyên Giám đốc Sở Tài chính, thôi làm nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 và thôi giữ chức vụ Ủy viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Hoàng Văn Kiên, tân Giám đốc Sở Tài chính Ninh Bình.

Theo HĐND tỉnh Ninh Bình, ông Mai Văn Quyết đã có đơn xin nghỉ công tác theo nguyện vọng cá nhân và được cấp có thẩm quyền chấp thuận. Do không còn điều kiện thực hiện nhiệm vụ đại biểu dân cử nên HĐND tỉnh tiến hành các thủ tục theo quy định.

Cũng tại kỳ họp, HĐND tỉnh đã biểu quyết miễn nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2026-2031 đối với ông Hoàng Văn Kiên để thực hiện công tác điều động, bổ nhiệm.

Sau đó, ông Hoàng Văn Kiên được điều động, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình. HĐND tỉnh đồng thời bầu bổ sung ông Kiên giữ chức Ủy viên UBND tỉnh Ninh Bình nhiệm kỳ 2026-2031.

Ông Hoàng Văn Kiên (SN 1973), quê phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình; có trình độ Thạc sĩ Kinh tế nông nghiệp, Đại học chuyên ngành Tài chính. Trước đó, ông từng giữ cương vị Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình (khi chưa sáp nhập tỉnh).

Tháng 4/2024, ông được HĐND tỉnh khóa XV bầu giữ chức Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình.

Sau khi 3 tỉnh Hà Nam, Nam Định và Ninh Bình được hợp nhất thành tỉnh Ninh Bình, ông tiếp tục đảm nhiệm cương vị Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Ninh Bình. Đến ngày 28/7, ông Kiên quay trở lại giữ chức Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Ninh Bình.

google Thêm SOHA trên Google Chọn SOHA làm nguồn ưu tiên trên Google Search. Xem hướng dẫn.
Tags

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

SUV Mercedes-Maybach GLS 2027 ra mắt: Lần đầu dùng hệ truyền động V8 hybrid, mạnh 603 mã lực

01:38
SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

SUV 7 chỗ nào đang được người Việt mua nhiều nhất?

00:50
Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

Giây phút công an phá chuyên án 'cưa bom' cực kì nguy hiểm, 8 đối tượng tra tay vào còng

01:30
Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

Hyundai Santa Fe 2027 lộ nội thất không "ngụy trang", thay đổi lớn về thiết kế và hộp số

01:25
VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

VinFast ra mắt xe máy điện mới: Pin LFP, chạy 160km/sạc, cốp rộng

01:04
Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

Thạch Kim Thái - nghi phạm sát hại vợ, phi tang xuống sông tra tay vào còng, khai lạnh lùng nguyên nhân ra tay

00:54
MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

MPV 11 chỗ rộng hơn Kia Carnival ra mắt Đông Nam Á: Dùng động cơ hybrid 245 mã lực, chỉ uống 5,6 lít xăng/100 km

01:44
Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

Công an các tỉnh thành đồng loạt phá chuyên án cực lớn trị giá 3.500 tỷ đồng, 97 người tra tay vào còng

01:31
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại