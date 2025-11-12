Số người ngộ độc sau ăn bánh mì ở TP.HCM tăng gần 300 ca: Phải làm gì khi có dấu hiệu ngộ độc thực phẩm?

Số lượng ca ngộ độc vẫn tăng

Tối 11/11, theo thông tin từ Sở Y tế TPHCM, tính đến 16h cùng ngày, tổng cộng có 299 ca bệnh đã đến khám và điều trị tại 14 bệnh viện trên địa bàn thành phố. Đây là vụ nghi ngộ độc hàng loạt kéo dài tại TPHCM kể từ khi có các ca đầu tiên nhập viện vào ngày 5/11.

Các bệnh nhân đều có chung triệu chứng đau bụng, tiêu chảy, nôn mửa và sốt sau khi ăn bánh mì mua tại hai cơ sở trên đường Nguyễn Thái Sơn (phường Hạnh Thông) và đường Lê Quang Định (phường Bình Lợi Trung).

Các bệnh nhân đến khám và điều trị tại 14 bệnh viện trên địa bàn TP HCM. Đa số bệnh nhân hiện đã ổn định sức khỏe và xuất viện.

Đáng chú ý, Bệnh viện Nhân dân Gia Định (TPHCM) - nơi đang điều trị 37 người trong tổng số 62 ca tiếp nhận, đã phát hiện thêm một trường hợp dương tính với vi khuẩn Staphylococcus coagulase negative (nhóm vi khuẩn tụ cầu) qua xét nghiệm cấy máu. Trước đó, bệnh viện cũng ghi nhận một ca cấy máu dương tính với Salmonella và một ca cấy phân nhiễm Salmonella.

Bệnh viện đang theo dõi chặt chẽ một bệnh nhân trong tình trạng nặng do có nhiều bệnh lý nền. Các trường hợp còn lại đều có sức khỏe ổn định.

Bệnh viện Quân y 175 tiếp nhận số lượng bệnh nhân nhiều nhất với 175 ca, trong đó còn 25 người đang điều trị nội trú, không có ca nặng. Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh điều trị 30 ca, hiện còn 5 ca nội trú với sức khỏe ổn định.

Bệnh viện Quốc tế Becamex đang điều trị 9 ca nội trú, dự kiến xuất viện trong thời gian tới. Bệnh viện Đa khoa Trung Mỹ Tây có 7 ca (6 ca đã xuất viện), Bệnh viện Đa khoa Gò Vấp tiếp nhận 4 ca, Bệnh viện Nhi đồng 2 có 3 ca.

Các bệnh viện khác như Bệnh viện Đại học Y Dược TPHCM (cơ sở 1 và 3), Bệnh viện Bình Dân, Mỹ Đức Tân Bình, Đa khoa Khu vực Hóc Môn, Nhân dân 115 và Đa khoa Khánh Hội mỗi nơi tiếp nhận từ 1-4 ca, đa số đã xuất viện.

Đại diện Sở An toàn thực phẩm TPHCM cho biết, dựa trên dữ liệu hiện có, chưa thể kết luận vi khuẩn Salmonella là tác nhân gây ngộ độc thực phẩm hàng loạt. Các cơ quan chức năng đang khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) đã phối hợp với Sở An toàn thực phẩm yêu cầu có báo cáo nhanh về diễn biến vụ nghi ngộ độc, theo dõi sát tình hình và triển khai các giải pháp để bảo đảm sức khỏe cho người bị nghi ngộ độc và ngăn ngừa các vụ việc tương tự xảy ra.

Cùng đó, Cục đề nghị Sở An toàn thực phẩm TPHCM chỉ đạo các bệnh viện có bệnh nhân đang điều trị, tập trung nguồn lực tích cực điều trị cho bệnh nhân nghi ngộ độc thực phẩm không để ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng.

Hai cơ sở bán bánh mì đã tạm ngừng hoạt động. Toàn bộ thực phẩm và nguyên liệu đã bị niêm phong để lấy mẫu kiểm nghiệm.

Xử trí khi bị ngộ độc thực phẩm

Ngộ độc thực phẩm thường xuất hiện triệu chứng trong vài giờ sau khi ăn, nhưng đôi khi có thể kéo dài đến vài ngày. Nguyên nhân chính do thực phẩm nhiễm hóa chất, nhiễm vi sinh vật và thực phẩm có độc tố tự nhiên như cá nóc, so biển... Triệu chứng tùy theo nguyên nhân, có thể đau bụng, buồn nôn, nôn, tiêu chảy (nhiễm vi sinh), hội chứng thần kinh (nhiễm hóa chất), hoặc nôn từng cơn kèm tiết nước bọt, ngứa cổ họng, choáng váng, đau đầu, co giật, nổi mề đay (thực phẩm biến chất).

Theo TS.BS Võ Hồng Minh Công, Phó giám đốc Bệnh viện Nhân dân Gia Định, xử trí ban đầu ngộ độc thực phẩm là tập trung điều trị triệu chứng. Bệnh nhân đau bụng, buồn nôn, nôn ói, cần giảm triệu chứng và không tự ý cầm tiêu chảy để cơ thể thải bỏ tác nhân gây bệnh. Lúc này, nên ưu tiên bù nước và điện giải đúng cách bằng dung dịch oresol rồi đến cơ sở y tế kịp thời. Sau đó, tùy theo tác nhân gây ngộ độc như vi khuẩn, virus, độc tố hay hóa chất, bác sĩ sẽ chỉ định phương pháp điều trị phù hợp, VnExpress đưa tin.

Bác sĩ Phạm Thái Ngọc Long, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Quân y 175, cũng khuyên nếu nhiễm khuẩn tiêu hóa thông thường chỉ cần bù nước, điện giải và bổ sung lợi khuẩn. Tuy nhiên, nếu nhiễm khuẩn Salmonella hoặc các vi khuẩn đường ruột độc tính mạnh, người bệnh cần được bác sĩ khám và chỉ định kháng sinh phù hợp. Sau khi được bác sĩ hướng dẫn, bệnh nhân và người nhà có thể tự theo dõi dấu hiệu mất nước, nôn ói để kịp thời tái khám hoặc nhập viện nếu có bất thường.

Trường hợp nhiễm khuẩn Salmonella - tác nhân thường gặp trong các vụ ngộ độc thực phẩm - triệu chứng sốt rét run, đau bụng, nôn ói, tiêu chảy kéo dài kèm phân xanh thường giảm khi được điều trị kháng sinh sớm. Phần lớn bệnh nhân điều trị ngoại trú, trường hợp nôn ói nhiều, tiêu chảy kéo dài, mất nước nặng cần nhập viện theo dõi và điều trị nội để đảm bảo an toàn.

ThS.BSCK1 Phó Thiên Phước, Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM, lưu ý trẻ nhỏ, người già, phụ nữ mang thai hoặc bệnh nhân nôn ói nhiều, sốt cao, mất nước cần được theo dõi chặt chẽ, truyền dịch và điều trị kháng sinh phù hợp, nhằm tránh biến chứng nguy hiểm.

Sở An toàn thực phẩm TP HCM khuyến cáo khi bệnh nhân buồn nôn hoặc nôn cần sơ cứu ngay bằng cách nôn hết thực phẩm đã sử dụng. Nếu còn tỉnh táo, có thể uống 100-200 ml nước sạch rồi dùng tăm bông hoặc ống xông ngoáy họng, cúi thấp đầu để tránh sặc. Trường hợp không nôn được, dùng than hoạt tính dạng bột để hút các chất độc còn trong dạ dày. Bệnh nhân bị tiêu chảy, tuyệt đối không nên dùng thuốc cầm, cần bù nước và điện giải bằng oresol hoặc dung dịch muối đường tự pha.

Sau khi sơ cứu, bệnh nhân có dấu hiệu bệnh nặng hơn hoặc hôn mê, co giật cần nhanh chóng đưa đến cơ sở y tế gần nhất để điều trị. Giữ và bảo quản lạnh thực phẩm nghi ngờ để gửi mẫu kiểm nghiệm, đồng thời ngưng sử dụng và cảnh báo những người xung quanh.

Khi nhiều người bị ngộ độc, cần khẩn trương tổ chức cấp cứu và báo ngay cơ quan chức năng để xử lý kịp thời, hạn chế tối đa biến chứng.

Để phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, cần ăn chín uống sôi, không ăn đồ sống hoặc quá hạn sử dụng, tách biệt thực phẩm sống và chín, đậy kín thức ăn, hâm nóng thức ăn thừa trên 70 độ C, bảo quản lạnh, không để quá 2 giờ ở nhiệt độ thường. Rửa tay bằng xà phòng trước khi chế biến, trước khi ăn và sau khi đi vệ sinh, giữ vệ sinh bếp núc và dụng cụ nấu nướng. Chỉ sử dụng thực phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được bảo quản đúng cách và đến cơ sở y tế khi xuất hiện triệu chứng bất thường. Khi phát hiện thực phẩm có mùi lạ, phải ngừng sử dụng ngay.