Sợ mổ, người phụ nữ dùng thứ này suốt 6 năm để tiêu u theo lời mách, BS ung bướu nghe xong nói 4 từ khiến người nghe "biến sắc"

Dùng thuốc được quảng cáo tiêu u suốt 6 năm chỉ vì sợ phải mổ, cuối cùng u ngày càng to ra

BS Nguyễn Văn Thái (chuyên ngành ung bướu và phẫu thuật thẩm mỹ, làm việc tại Hà Nội) chia sẻ, gần đây, anh tiếp nhận một trường hợp bệnh nhân nữ tên là N.T.P (quê Nam Định) bị u tuyến giáp hỗn hợp. Bệnh nhân kể được phát hiện u tuyến giáp hỗn hợp từ năm 2019 khi khám tại một bệnh viện ở Hà Nội. Thời điểm đó, cô được chẩn đoán có u lành tính, không cần phẫu thuật.

BS Nguyễn Văn Thái đang phân tích lý do không thể uống thuốc tiêu u trong trường hợp của P. (Ảnh: BSCC)

"Em hỏi bác sĩ khi đó là có cần phải mổ không? Bác sĩ bảo u lành không cần mổ", người phụ nữ chia sẻ. Thay vào đó, cô được kê thuốc về uống với giá gần 1.000.000VNĐ/lọ, để khối u không phát triển thêm nữa.

BS Thái nghe bệnh nhân nói xong phải hỏi đi hỏi lại: "Bác sĩ nói thế à? Thực sự là bác sĩ nói thế sao?" . Câu trả lời của nữ bệnh nhân vẫn chắc như đinh đóng cột: "Vâng" .

Khuôn mặt của BS Thái biến sắc: "Thế thì chết rồi" . 4 từ anh nói khiến người nghe thêm hoang mang. "Sao lại uống để u không phát triển nữa, vậy là chết rồi" , vị bác sĩ lo lắng nói.

Ngay sau đó, BS Thái nói với nữ bệnh nhân: "Tình trạng u tuyến giáp của em không thể uống thuốc gì để nó tiêu được cả. Cho đến hiện tại cũng không có thuốc nào được chứng nhận có thể kìm hãm u phát triển cả".

"Tình trạng u của em không thể không to được", BS Thái khẳng định. Nguyên nhân bởi đây là u hỗn hợp, phần dịch đen rất nhiều, tổ chức viêm lan rộng khiến khối u ngày càng to ra. "Do đó, không có chuyện uống bất cứ thứ gì để khối u bé đi được. Cũng không có bất cứ loại thuốc nào có khả năng tiêu được u", BS Thái nhấn mạnh thêm.

Nhiều người sợ mổ, mua thuốc tiêu u uống để rồi tiền mất tật mang. (Ảnh minh họa)

Theo chuyên gia, với tình trạng này, nếu trước đây phải tiến hành phẫu thuật loại bỏ khối u thì giờ đây, chỉ cần đốt u tuyến giáp bằng sóng cao tần là yên tâm khỏi bệnh.

"Em sợ mổ nên em chưa mổ, lại có bác sĩ mách uống thuốc sẽ tiêu u nên càng tin tưởng và dùng suốt mấy năm nay rồi. Đến giờ, thấy to quá em mới chịu đi khám với mong muốn tìm được cách loại bỏ khối u mà không cần phẫu thuật" , P nói với BS Thái.

Đốt sóng cao tần - Phương pháp điều trị u tuyến giáp không cần phẫu thuật

Theo BS Nguyễn Văn Thái, nếu chị em lo sợ chuyện phải phẫu thuật u tuyến giáp thì giờ đây đã có giải pháp ưu việt hơn thế. Không cần phẫu thuật, không cần nằm viện, không để lại sẹo, không phải uống hormone..., đốt sóng cao tần trị u tuyến giáp hiện nay là giải pháp ưu việt được các bác sĩ, chuyên gia đánh giá cao, bệnh nhân tuyến giáp không muốn phải "ăn dao" rất nên tìm hiểu.

Đốt sóng cao tần trị u tuyến giáp có nhiều ưu điểm được nhiều người hiện nay lựa chọn. (Ảnh minh họa)

Ứng dụng nhiệt sóng cao tần có khả năng tiêu diệt khối u, thay thế phương pháp mổ mở truyền thống, bảo tồn được phần tuyến giáp lành tính, không cần sử dụng thuốc sau điều trị. Chỉ cần gây tê tại chỗ trước khi làm, người bệnh hoàn toàn tỉnh táo và có thể tương tác với ekip trong khi thực hiện.

Việc mua mỗi lọ thuốc 1.000.000VNĐ để uống mỗi ngày, hết lọ này đến lọ khác với hi vọng tiêu u vốn là điều không thể, thực sự là hành động khiến tiền mất tật mang. Việc uống thuốc bừa bãi kéo dài rốt cuộc sẽ chỉ gây hại gan thận, bào mòn sức khỏe dần dần. Tốt nhất, người dân nên tránh xa những nơi quảng cáo bán thuốc bất chấp như này.

Ngoài ra, thay vì suy nghĩ đơn giản, tin tưởng duy nhất vào một người chẩn đoán, bạn nên rút kinh nghiệm, có thể tìm đến nhiều bác sĩ khác nhau để thăm khám, tư vấn và lựa chọn cho mình giải pháp phù hợp nhất.