Với người mua xe điện đô thị lần đầu, Geely EX2 và BYD Dolphin đang là hai cái tên khó bỏ qua. Theo giá niêm yết, Dolphin có mức 569 triệu đồng, còn EX2 dao động từ 459 đến 499 triệu đồng. Tuy nhiên, giá bán thực tế của Dolphin hiện chỉ khoảng 500 triệu đồng, khiến lựa chọn giữa hai mẫu xe khó dứt khoát hơn nhiều.
Nếu chỉ nhìn bảng thông số, Dolphin dường như chiếm lợi thế khi lớn hơn cả về kích thước lẫn chiều dài cơ sở. Thế nhưng, khi trực tiếp ngồi thử hàng ghế sau của cả hai xe, cảm nhận thực tế lại không hoàn toàn đi theo những con số.
Bất ngờ tiếp theo đến từ phần vận hành. Mẫu xe được đánh giá cầm lái thú vị và phấn khích hơn lại không phải chiếc có động cơ mạnh hơn trên giấy. Lựa chọn hệ thống treo của hai hãng cũng tạo ra khác biệt rõ rệt về cảm giác lái, nhất là khi xe chở đủ bốn người hoặc có trẻ nhỏ. Người dẫn chương trình đưa ra lời lý giải riêng cho nghịch lý này, gắn liền với bài toán dung lượng pin và quãng đường di chuyển.
Khoang cabin là nơi hai triết lý thiết kế tách biệt rõ nhất. Một bên theo đuổi sự cá tính với hàng loạt chi tiết độc đáo, nổi bật là cụm cửa gió điều hòa gợi liên tưởng đến tua-bin máy bay. Bên còn lại chọn lối tối giản, gọn gàng và dồn sức vào trang bị. Đây là phần cần được nhìn tận mắt mới thấy hết sự khác biệt.
Cuối chương trình, người dẫn đưa ra lời khuyên rõ ràng cho từng nhóm khách hàng, từ người trẻ mua xe để đi một mình đến gia đình cần một chiếc xe đưa đón con hằng ngày. Đáp án cụ thể được trình bày trong video dưới đây.
So găng Geely EX2 và BYD Dolphin: Mạnh chưa chắc lái sướng, đắt chưa chắc đã hơn
Chương trình Trên Ghế được phối hợp thực hiện bởi Đài Phát thanh và Truyền Hình TP Hồ Chí Minh & Công ty Cổ Phần VCCorp; đơn vị hợp tác thực hiện AutoPro; đơn vị khai thác thương mại AdWheel.
Chương trình được phát sóng trên HTV9 lúc 18h10 từ thứ 3 và thứ 5 hàng tuần.