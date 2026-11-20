Từ giá bán, cảm giác lái, hàng ghế sau đến trang bị an toàn, cuộc so găng giữa Geely EX2 và BYD Dolphin mang về nhiều kết quả trái với dự đoán ban đầu.

Với người mua xe điện đô thị lần đầu, Geely EX2 và BYD Dolphin đang là hai cái tên khó bỏ qua. Theo giá niêm yết, Dolphin có mức 569 triệu đồng, còn EX2 dao động từ 459 đến 499 triệu đồng. Tuy nhiên, giá bán thực tế của Dolphin hiện chỉ khoảng 500 triệu đồng, khiến lựa chọn giữa hai mẫu xe khó dứt khoát hơn nhiều.

Nếu chỉ nhìn bảng thông số, Dolphin dường như chiếm lợi thế khi lớn hơn cả về kích thước lẫn chiều dài cơ sở. Thế nhưng, khi trực tiếp ngồi thử hàng ghế sau của cả hai xe, cảm nhận thực tế lại không hoàn toàn đi theo những con số.

BYD Dolphin có giá bán 569 triệu đồng. Ảnh: BYD

Bất ngờ tiếp theo đến từ phần vận hành. Mẫu xe được đánh giá cầm lái thú vị và phấn khích hơn lại không phải chiếc có động cơ mạnh hơn trên giấy. Lựa chọn hệ thống treo của hai hãng cũng tạo ra khác biệt rõ rệt về cảm giác lái, nhất là khi xe chở đủ bốn người hoặc có trẻ nhỏ. Người dẫn chương trình đưa ra lời lý giải riêng cho nghịch lý này, gắn liền với bài toán dung lượng pin và quãng đường di chuyển.

Khoang cabin là nơi hai triết lý thiết kế tách biệt rõ nhất. Một bên theo đuổi sự cá tính với hàng loạt chi tiết độc đáo, nổi bật là cụm cửa gió điều hòa gợi liên tưởng đến tua-bin máy bay. Bên còn lại chọn lối tối giản, gọn gàng và dồn sức vào trang bị. Đây là phần cần được nhìn tận mắt mới thấy hết sự khác biệt.

Geely EX2 đang được với 2 phiên bản tại Việt Nam. Ảnh: Geely

Cuối chương trình, người dẫn đưa ra lời khuyên rõ ràng cho từng nhóm khách hàng, từ người trẻ mua xe để đi một mình đến gia đình cần một chiếc xe đưa đón con hằng ngày. Đáp án cụ thể được trình bày trong video dưới đây.

So găng Geely EX2 và BYD Dolphin: Mạnh chưa chắc lái sướng, đắt chưa chắc đã hơn