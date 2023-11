Trung tâm cứu hộ nêu lý do chưa tiếp nhận 4 con chuột túi được phát hiện ở Cao Bằng?

Phát hiện 4 con chuột túi ngoài tự nhiên

Báo An ninh thủ đô ghi nhận thông tin từ Chi cục Kiểm Lâm Cao Bằng cho biết, chính quyền xã Đức Long, huyện Thạch An vừa phối hợp cùng người dân, lực lượng công an và kiểm lâm phát hiện và bắt được 4 con chuột túi.



Cụ thể, sáng 8/11, người dân phát hiện con chuột túi đầu tiên tại đèo Bắc Quảng, xã Đức Long sau đó trình báo cơ quan chức năng. Đến 20h30 cùng ngày, người dân cùng lực lượng kiểm lâm, biên phòng dùng lưới quây bắt đưa con chuột túi về nơi an toàn.

Sáng 9/11, hai con chuột túi khác tiếp tục được phát hiện ở vệ đường liên xã, gần thảm cây bụi.

Cá thể chuột túi thứ 4 được lực lượng Kiểm lâm huyện Thạch An phát hiện vào sáng 11/11. Qua kiểm tra, mỗi con chuột túi nặng khoảng 10kg, dễ chăm sóc do chỉ ăn cỏ, lá.



Số chuột túi được phát hiện và quây bắt hiện được tạm nuôi nhốt trong nhà vệ sinh của Hạt kiểm lâm huyện Thạch An.

Trao đổi với PV báo Dân trí, bà Hoàng Thị Duyên, Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng, lý giải không thể nhốt 3 con chuột túi trong lồng sắt vì sợ ảnh hưởng sức khỏe, xây xát da dẫn đến sinh bệnh hoặc chúng tự làm mình bị thương. Hằng ngày, chúng được ăn cỏ, sức khỏe ổn định.

Một số chuyên gia cho biết loài bắt được ở Cao Bằng là chuột túi wallaby, hay còn gọi kangaroo mini, có nguồn gốc từ Australia. Con trưởng thành nặng khoảng 30 kg, chiều dài thân tính cả đuôi 1,8 m.



Chuột túi xuất hiện tại Cao Bằng gây xôn xao (Video: Facebook).

Sắp tới, chuột túi sẽ được nuôi dưỡng ở đâu?

Hiện tại, Hạt Kiểm lâm huyện Thạch An đang nuôi nhốt và làm theo quy định trước khi được Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên (tỉnh Lào Cai) tiếp nhận để chăm sóc, nuôi dưỡng trong khi chờ cơ quan chức năng xác định nguồn gốc và giống loài.



Cũng theo Cục Kiểm lâm, tại Cao Bằng cũng như Việt Nam không có loài chuột túi này sinh sống. Chi cục Kiểm Lâm Cao Bằng cũng như Hạt Kiểm lâm Thạch An không có điều kiện để chăm sóc, nuôi dưỡng nên sẽ bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn và phát triển sinh vật Hoàng Liên chăm sóc.

Trả lời về lý do chưa tiếp nhận 4 cá thể chuột túi, ông Lã Văn Tới, Giám đốc Trung tâm Cứu hộ, bảo tồn phát triển sinh vật Hoàng Liên giải thích trên báo Thanh niên, hiện nay, đơn vị đã phối hợp với tỉnh Cao Bằng làm xong các hồ sơ, thủ tục. Tuy nhiên, do đang chờ Chi cục Kiểm lâm tỉnh Cao Bằng gửi mẫu giám định loài của 4 cá thể trên nên chưa thể tiến hành tiếp nhận.

Ông Tới khẳng định, khi có kết quả sẽ lập tức đến tiếp nhận 4 cá thể này. "Đây là động vật ngoại lai nên chúng tôi xác định sẽ chăm sóc và nuôi dưỡng lâu dài", ông Tới nói.

Ông Tới chia sẻ thêm trên báo SK&ĐS, đơn vị đã chuẩn bị phương tiện và cơ sở vật chất để tiếp nhận 4 con chuột túi. Tuần này, đơn vị sẽ sang trực tiếp Hạt kiểm lâm huyện Thạch An để đón 4 con chuột túi. Đây là lần đầu tiên Vườn Quốc gia Hoàng Liên tiếp nhận cá thể chuột túi ngoại lai. Trước mắt, trung tâm sẽ chăm sóc dựa trên cơ sở các tài liệu công bố. Về lâu dài, trung tâm sẽ phối hợp với các tổ chức quốc tế để nghiên cứu, bảo tồn.



3 con chuột túi đang nuôi nhốt trong nhà vệ sinh. Ảnh: MXH

Báo VnExpress dẫn quan điểm của một đại diện Tổ chức Động vật châu Á cho rằng không nên thả động vật ngoại lai ra tự nhiên. Trung tâm cứu hộ thuộc nhà nước nếu muốn nuôi dưỡng phải có nguồn lực tốt, có chuồng nuôi... do phải nuôi tới cuối đời. "Các trung tâm cứu hộ ở Việt Nam đều không dư dả, nuôi thêm loài này sẽ làm hao tổn nguồn lực", vị này nói, cho rằng tốt nhất nên đưa chuột túi về vườn thú bán hoang dã.



