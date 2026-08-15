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Số ca mắc Covid-19 tăng, thêm lựa chọn điều trị cho bệnh nhân nguy cơ cao tiến triển nặng

Ánh Dương
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Trước bối cảnh số ca mắc Covid-19 có xu hướng gia tăng trên cả nước, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu hợp lực cùng hãng dược phẩm hàng đầu Hoa Kỳ để nhanh chóng đưa giải pháp điều trị mới, được FDA phê duyệt về Việt Nam.

Bước đi này tiếp tục thể hiện cam kết đồng hành chăm sóc sức khỏe cộng đồng bền bỉ của đơn vị y tế, hỗ trợ bệnh nhân có nguy cơ trở nặng cao tiếp cận thuốc mới, mang đến thêm sự an tâm trong quá trình điều trị.

Vừa qua, Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) cho biết, theo hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm quốc gia và báo cáo từ một số cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, số trường hợp mắc Covid-19 đến khám và điều trị trong những tuần gần đây có xu hướng tăng. Tuy nhiên hiện chưa ghi nhận sự gia tăng bất thường của các trường hợp nặng hoặc tử vong. 

Đáng chú ý, theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội (CDC Hà Nội), từ ngày 24/7 đến 31/7, thành phố ghi nhận 268 ca mắc Covid-19. Tính từ đầu năm 2026, Hà Nội có 855 ca tại 114 phường, xã, không có trường hợp tử vong. Một số địa phương khác trên cả nước cũng ghi nhận số ca mắc tăng trong thời điểm mùa hè. 

Chuyên gia y tế phân tích, tại Việt Nam hiện đang là thời điểm nghỉ hè và mùa du lịch, nhu cầu đi lại, giao lưu, tham gia các hoạt động tập trung đông người tăng cao. Bên cạnh đó, thời tiết nóng ẩm, mưa nắng thất thường khiến nhiều hoạt động được tổ chức trong không gian kín, sử dụng điều hòa và hạn chế thông khí. Đây là những điều kiện thuận lợi làm gia tăng nguy cơ lây truyền các bệnh qua đường hô hấp, trong đó có Covid-19.

Số ca mắc Covid-19 tăng, thêm lựa chọn điều trị cho bệnh nhân nguy cơ cao tiến triển nặng - Ảnh 1.

Long Châu hợp lực cùng hãng dược phẩm Hoa Kỳ, mở đường đưa giải pháp điều trị Covid-19 mới về Việt Nam. Ảnh: Hoàng Khánh.

Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) đánh giá hiện chưa có bằng chứng cho thấy virus SARS-CoV-2 có sự thay đổi bất thường về độc lực. Phần lớn các trường hợp mắc Covid-19 và cúm có triệu chứng nhẹ và hồi phục sau điều trị. Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể diễn biến nặng ở những người có nguy cơ cao như: người cao tuổi, trẻ nhỏ, phụ nữ mang thai, người mắc bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính, đái tháo đường, bệnh thận hoặc các bệnh nền khác, người suy giảm miễn dịch, người đang điều trị ung thư hoặc sử dụng thuốc ức chế miễn dịch. Ngành y tế nhấn mạnh, những người thuộc nhóm nguy cơ trên cần đặc biệt chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh để hạn chế nguy cơ nhập viện và tử vong.

Hiện Bộ Y tế đang phối hợp với các địa phương, các cơ sở khám chữa bệnh, các viện chuyên ngành tiếp tục giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; theo dõi số mắc, số ca nhập viện, các trường hợp nặng, tử vong cũng như sự lưu hành của các biến thể SARS-CoV-2 nhằm kịp thời đánh giá nguy cơ và triển khai các biện pháp đáp ứng phù hợp.

Tiếp tục phát huy vai trò "cánh tay nối dài" của ngành y tế trong chăm sóc sức khỏe cộng đồng, trong bối cảnh Covid-19 gia tăng trở lại, Hệ thống Nhà thuốc và Tiêm chủng Long Châu chủ động mở rộng khả năng tiếp cận các giải pháp điều trị tiên tiến trên thế giới cho bệnh nhân trong nước.

Đại diện đơn vị cho biết, thời gian qua, Long Châu đã tích cực trao đổi, làm việc cùng hãng dược phẩm Hoa Kỳ thành công đưa giải pháp điều trị Covid-19 mới về Việt Nam. Giải pháp này ứng dụng hoạt chất nirmatrelvir và ritonavir, mở ra thêm lựa chọn trong quá trình điều trị cho nhiều đối tượng mắc Covid-19, đặc biệt là những trường hợp có nguy cơ cao tiến triển nặng.

Số ca mắc Covid-19 tăng, thêm lựa chọn điều trị cho bệnh nhân nguy cơ cao tiến triển nặng - Ảnh 2.

Với mạng lưới hơn 2.678 nhà thuốc cùng đội ngũ chuyên viên y tế vững chuyên môn, Long Châu tiếp tục nâng cao vai trò điểm tựa sức khỏe "gần dân, sát dân" phục vụ cộng đồng. Ảnh: Hoàng Khánh

Trước đó, Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Mỹ (FDA) đã cấp giấy phép sử dụng khẩn cấp (EUA) giải pháp này để điều trị Covid-19 ở mức độ nhẹ đến trung bình ở người lớn, bệnh nhi từ 12 tuổi trở lên (cân nặng ít nhất 40kg) có kết quả dương tính với xét nghiệm SARS-CoV-2 và những người có nguy cơ cao tiến triển thành Covid-19 nặng, bao gồm cả nhập viện hoặc có nguy cơ tử vong. 

Việc sẵn sàng nguồn cung, chủ động đưa thuốc mới về Việt Nam tiếp tục thể hiện cam kết lâu dài của Long Châu trên hành trình đồng hành chăm sóc lâu dài, hỗ trợ tiếp cận điều trị theo hướng bền vững, qua đó góp phần giảm gánh nặng cho bệnh nhân, gia đình và ngành y tế.

"Trước nguy cơ Covid-19 gia tăng, chúng tôi xác định việc đồng hành xuyên suốt, hỗ trợ người bệnh tiếp cận thuốc đúng thời điểm là một trong những ưu tiên quan trọng. Đưa giải pháp điều trị Covid-19 đã được FDA Hoa Kỳ phê duyệt về Việt Nam là nỗ lực của Long Châu, nhằm mang thêm lựa chọn an tâm cho người bệnh, đặc biệt là những trường hợp có nguy cơ cao tiến triển nặng. Đồng thời, chúng tôi tích cực đồng hành cùng cộng đồng trong việc nâng cao nhận thức về phòng bệnh, điều trị sớm và tuân thủ chỉ định của bác sĩ, chuyên gia y tế." , đại diện Long Châu chia sẻ.

Thời gian qua, Long Châu liên tục bổ sung các thuốc thế hệ mới, thuốc điều trị bệnh nặng, bệnh hiếm và những bệnh lý phức tạp, qua đó đưa các giải pháp tiên tiến đến gần hơn với hàng triệu người Việt. Trong năm 2026, doanh nghiệp tiếp tục tăng cường hợp tác với các hãng dược phẩm hàng đầu thế giới, hướng tới đưa hơn 30 đột phá y khoa về Việt Nam. Đến nay, hơn 13 loại thuốc hiếm và thuốc tiên tiến đã có mặt trên toàn hệ thống, góp phần đa dạng hóa lựa chọn điều trị và hỗ trợ tích cực cho người bệnh.

Với mạng lưới hơn 2.678 nhà thuốc phủ rộng khắp 34 tỉnh thành cùng đội ngũ hơn 22.000 chuyên viên y tế vững chuyên môn, Long Châu tiếp tục mở rộng điểm chạm sức khỏe gần dân, sát dân, giúp người Việt thụ hưởng sự chăm sóc hiện đại, chất lượng và công bằng, hưởng ứng theo tinh thần Nghị quyết 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 282/NQ-CP của Chính phủ.

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