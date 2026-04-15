Sinh viên năm nhất bất ngờ bị mất cảm giác chân: Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cảnh báo 1 thói quen tưởng chừng vô hại nhiều người đang làm

Chỉ từ một thói quen tưởng chừng vô hại - ngồi khoanh chân trong thời gian dài, nam sinh viên năm nhất tại Thái Nguyên bất ngờ rơi vào tình trạng tê và yếu chân, không thể gấp cổ chân, dáng đi biến dạng. May mắn, sau gần 2 tuần điều trị bằng y học cổ truyền, người bệnh đã phục hồi tích cực, có thể đi lại gần như bình thường.

Từ tê bì thoáng qua đến căn bệnh ''bàn chân rủ'' gây khó khăn khi di chuyển

Bệnh nhân nam, 19 tuổi, trước đó hoàn toàn khỏe mạnh, không có tiền sử chấn thương hay bệnh lý nền. Tuy nhiên, sau một thời gian dài duy trì thói quen ngồi khoanh chân khi học, làm việc, người bệnh bắt đầu xuất hiện cảm giác tê bì vùng bàn chân trái.

Ban đầu, triệu chứng khá nhẹ, nhưng nhanh chóng tiến triển thành yếu cơ: Người bệnh không thể gấp cổ chân trái, đầu gối khó nhấc cao khi di chuyển. Dáng đi thay đổi rõ rệt, bàn chân quệt xuống đất gây khó khăn trong sinh hoạt, học tập và tiềm ẩn nguy cơ chấn thương.

Kết quả điện có tổn thương thần kinh mác sâu bên trái. Sau đó, người bệnh được nhập viện điều trị tại khoa Y học cổ truyền với chẩn đoán liệt dây thần kinh mác, nguyên nhân gây ra hội chứng “bàn chân rủ”.

BSCK I Hoàng Kim Chung và BS Trần Thị Nhiên, điều trị châm cứu cho người bệnh.

Cảnh báo tổn thương dây thần kinh ngoại biên từ thói quen sinh hoạt hàng ngày

Theo BSCKI Hoàng Kim Chung, Khoa Y học cổ truyền, Bệnh viện Bạch Mai, dây thần kinh mác có vai trò chi phối động tác gấp mu bàn chân và nghiêng trong bàn chân. Khi bị tổn thương, người bệnh không thể nâng bàn chân lên, phải nhấc cao gối khi đi, biểu hiện điển hình của “bàn chân rủ”.

Trong y học hiện đại, nguyên nhân phổ biến nhất của tình trạng này là chèn ép dây thần kinh kéo dài, thường gặp ở những người có thói quen vắt chéo chân, ngồi khoanh chân hoặc nằm bất động lâu.

Ngoài ra, bệnh lý cũng có thể xuất phát từ: Chấn thương vùng cẳng chân, đầu trên xương mác, sai khớp gối, tổn thương dây chằng, biến chứng thần kinh ngoại biên do đái tháo đường. Khối u chèn ép dây thần kinh.

Dưới góc nhìn y học cổ truyền, tình trạng này thuộc phạm vi chứng tý hoặc nuy chứng, do khí huyết ứ trệ, kinh lạc bế tắc, khiến gân cơ không được nuôi dưỡng đầy đủ.

CN. Hoàng Văn Hiện (Điều dưỡng Khoa Y học Cổ truyền) xoa bóp và tập vận động cho người bệnh.

Phục hồi tích cực nhờ kết hợp châm cứu, bấm huyệt và phục hồi chức năng

Tại khoa Y học cổ truyền, người bệnh được điều trị theo hướng kết hợp Y học cổ truyền và Y học hiện đại, bao gồm: Sử dụng thuốc chống viêm, bổ sung vitamin nhóm B (B1, B6, B12). Châm cứu, điện châm. Xoa bóp, bấm huyệt vùng cẳng chân. Thuốc y học cổ truyền phù hợp thể trạng. Tập phục hồi chức năng.

Không chỉ điều trị về thể chất, đội ngũ y bác sĩ và điều dưỡng còn đặc biệt chú trọng hỗ trợ tâm lý. Khi nhập viện, người bệnh có biểu hiện lo lắng, tự ti do dáng đi bất thường. Sau quá trình được động viên, tư vấn, tinh thần người bệnh đã ổn định, hợp tác tốt với điều trị.

Sau khoảng gần 2 tuần, tình trạng cải thiện rõ rệt. Người bệnh hết tê bì chân trái, không còn phải nhấc cao gối khi đi. Biên độ gấp cổ chân của người bệnh đạt khoảng 15 độ, gần tương đương chân lành và có thể chạy đoạn ngắn.

“Em cảm thấy đi lại mọi thứ thuận tiện hơn hẳn, chủ động trong sinh hoạt, không còn phải phụ thuộc vào người thân hỗ trợ. Tự tin hơn khi tình trạng bệnh tình của mình được cải thiện”, Nam sinh chia sẻ.

Đừng chủ quan với thói quen vắt chân

Các bác sĩ Y học cổ truyền khuyến cáo, thói quen ngồi vắt chân, khoanh chân lâu không chỉ ảnh hưởng đến tuần hoàn máu mà còn có thể gây chèn ép dây thần kinh, dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng như trường hợp trên.

Để phòng tránh, người dân cần: Hạn chế ngồi vắt chéo chân, khoanh chân trong thời gian dài. Thay đổi tư thế thường xuyên khi ngồi học, làm việc. Tăng cường vận động, tập luyện nhẹ nhàng. Khi xuất hiện dấu hiệu tê bì, yếu cơ kéo dài, người bệnh cần đi khám sớm.

Ca bệnh là lời nhắc nhở với những thói quen nhỏ trong sinh hoạt hàng ngày cũng có thể gây ra hệ quả lớn đối với sức khỏe. Việc phát hiện sớm và điều trị kịp thời, đặc biệt kết hợp hiệu quả giữa y học hiện đại và y học cổ truyền, có thể giúp người bệnh phục hồi nhanh chóng và hạn chế di chứng.