Sinh viên hiến gan cứu thầy

Ngày 22-12, Bệnh viện Quân y 175 (TP HCM) cho hay nơi đây vừa thực hiện thành công ca ghép gan thứ 12. Bệnh nhân là C.Q.K (39 tuổi, giảng viên đại học), có tiền sử viêm gan B mạn nhưng không điều trị đầy đủ. Một tuần trước nhập viện, ông K. mệt mỏi, chán ăn, vàng da, diễn tiến nặng, được chuyển đến Bệnh viện Quân y 175 trong tình trạng suy gan cấp, rối loạn đông máu, nhiễm độc não, hôn mê sâu; ghép gan cấp cứu là giải pháp duy nhất để giữ lại mạng sống.

Ghép gan cấp cứu ca bệnh này là một thách thức rất lớn

Trong tình huống khẩn cấp, không người thân nào phù hợp để hiến gan, một sinh viên đại học năm nhất gắn bó lâu năm với gia đình đã tình nguyện hiến một phần gan. Chỉ trong hơn 48 giờ, bệnh viện hoàn tất quy trình sàng lọc, hội chẩn, pháp lý và chuẩn bị phẫu thuật theo tiêu chuẩn nghiêm ngặt. Ca ghép diễn ra xuyên đêm kéo dài hơn 10 giờ với hàng trăm y - bác sĩ tham gia trong điều kiện bệnh nhân hôn mê, thở máy, tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Mảnh gan ghép hoạt động tốt ngay sau phẫu thuật, bệnh nhân hồi phục tích cực, người hiến gan sức khỏe cũng ổn định.

Thiếu tá, ThS-BS Nguyễn Văn Mạnh, Trưởng ê-kíp ghép gan Bệnh viện Quân y 175, cho biết đây là ca bệnh có tiên lượng rất xấu, ghép gan cấp cứu trong bối cảnh này là một thách thức rất lớn vì bệnh nhân đã hôn mê sang ngày thứ 4. Đây cũng là lần đầu tiên bệnh viện áp dụng kỹ thuật tạo hình mảnh gan bằng 2 đoạn mạch nhân tạo, khắc phục bất thường tĩnh mạch gan, rút ngắn thời gian ghép nối, bảo đảm lưu thông máu tối ưu.