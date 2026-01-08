Sinh viên 21 tuổi tử vong sau 5 NGÀY phát hiện ung thư phổi, bác sĩ tiết lộ sự thật 6 tháng trước khiến ai cũng sốc

Cái chết chóng vánh của Xiaoxiao (tên nhân vật đã được thay đổi), một nữ sinh viên 21 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) là hồi chuông cảnh tỉnh đau xót cho giới trẻ về sự chủ quan trước các dấu hiệu bất thường của cơ thể. Chỉ 5 ngày sau khi nhận kết quả chẩn đoán ung thư phổi giai đoạn cuối, cô gái đã trút hơi thở cuối cùng trước sự bàng hoàng của gia đình và bạn bè.

Nữ sinh viên 21 tử vong sau 5 ngày nhận chẩn đoán ung thư phổi (Ảnh minh họa)

Mọi chuyện bắt đầu khi Xiaoxiao nhập viện địa phương với các triệu chứng ho, sốt và khó thở. Ban đầu, các bác sĩ chẩn đoán cô bị viêm phổi. Tuy nhiên, sau 2 tuần điều trị tình trạng của cô không hề thuyên giảm mà ngày càng trầm trọng hơn.

Khi được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa số 1 thuộc Đại học Chiết Giang (Trung Quốc), các kiểm tra chuyên sâu với thiết bị hiện đại hơn chỉ ra cô mắc ung thư phổi giai đoạn cuối. Dù các bác sĩ đã nỗ lực hết sức, nhưng do bệnh tình đã ở giai đoạn quá muộn cùng sự suy sụp tinh thần, Xiaoxiao đã qua đời chỉ 5 ngày sau đó.

Đáng nói là Trưởng khoa Hô hấp Zhou Jianying của bệnh viện tiết lộ cơ thể cô đã phát ra tín hiệu cầu cứu từ 6 tháng trước nhưng lại bị bỏ lỡ.

Dấu hiệu quan trọng của ung thư phổi bị "ngó lơ" 6 tháng trước khi tử vong

Hóa ra, từ hơn nửa năm trước, Xiaoxiao thường xuyên bị ho khan. Tuy nhiên, vì cơn ho chỉ thỉnh thoảng xuất hiện, không kèm theo đờm hay máu, cũng không gây sốt nên cô sinh viên trẻ đã hoàn toàn phớt lờ.

Đến khi cơn ho dày hơn kèm khó chịu ở ngực, Xiaoxiao cho rằng đó chỉ là phản ứng của đường hô hấp do thời tiết hoặc thức khuya học bài à hay uống nước lạnh. Chính sự chủ quan này đã tạo cơ hội cho tế bào ung thư âm thầm tàn phá phổi.

Bác sĩ Zhou giải thích, sở dĩ Xiaoxiao chủ quan là bởi cơn ho suốt 6 tháng của cô mang đặc điểm "đánh lừa" điển hình: đó là tình trạng ho khan kéo dài trên 14 ngày nhưng tuyệt đối không kèm đờm, không đau họng và không sốt.

Cơn ho bị chủ quan, hiểu lầm là viêm phổi dẫn tới bỏ lỡ thời gian vàng điều trị (Ảnh minh họa)

Ở tuổi 21, các tế bào ung thư phát triển với tốc độ đáng sợ, thay vì tạo khối u khu trú, chúng lan tỏa theo hệ thống mạch bạch huyết như một mạng lưới bóp nghẹt lá phổi từ bên trong. Chính sự xâm lấn âm thầm này đã khiến bệnh nhân rơi vào trạng thái suy hô hấp cấp tốc, dẫn đến cái chết chóng vánh ngay khi những triệu chứng nặng đầu tiên vừa bùng phát.

3 điều quan trọng nên làm để phòng ngừa ung thư phổi

Để không lặp lại bi kịch của Xiaoxiao, bác sĩ Zhou Jianying đưa ra những khuyến cáo quan trọng để phòng và điều trị có hiệu quả ung thư phổi. Theo ông, nếu được phát hiện ở giai đoạn sớm, tỷ lệ sống sót sau 5 năm của bệnh nhân ung thư phổi có thể đạt tới 80% - 90%.

Vì vậy, có 3 điều quan trọng dù còn trẻ cũng cần đặc biệt chú ý:

- Cảnh giác với cơn ho kéo dài: Nếu bạn bị ho khan kéo dài hơn 2 tuần mà không đi kèm triệu chứng cảm lạnh hay sốt, hãy đến ngay bệnh viện để kiểm tra phổi chuyên sâu.

- Tầm soát định kỳ: Những người trên 50 tuổi hoặc có tiền sử hút thuốc cần chụp CT phổi hàng năm. Với người trẻ dưới 50 tuổi, việc khám sức khỏe định kỳ và chụp X-quang ngực là vô cùng cần thiết để phát hiện sớm các bất thường.

Chế độ ăn uống lành mạnh cũng góp phần phòng bệnh ung thư phổi (Ảnh minh họa)

- Thay đổi lối sống: Hạn chế tối đa việc tiếp xúc với khói thuốc và khói bụi ô nhiễm. Duy trì chế độ sinh hoạt điều độ, tránh thức khuya để hệ miễn dịch có khả năng tự bảo vệ cơ thể trước các tác nhân gây ung thư.