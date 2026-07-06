Sinh nhật bác sĩ Chiêm Quốc Thái lại hot: 2 người phụ nữ đặc biệt cùng xuất hiện, Ngọc Loan gây chú ý

Mỗi lần chung khung hình đều cho thấy mối quan hệ đặc biệt của Ngọc Loan và mẹ bác sĩ Chiêm Quốc Thái.

Ngọc Loan là “phú bà” nhận được nhiều sự quan tâm trên mạng xã hội. Đặc biệt, mối quan hệ giữa cô và bác sĩ Chiêm Quốc Thái liên tục trở thành chủ đề gây chú ý. Cả hai đã nhiều lần vướng nghi vấn tình cảm nhưng đến nay vẫn chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận.

Ngọc Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Thời gian gần đây, tên của cả 2 cũng liên tục được nhắc đến nhưng trước mọi tin đồn, Ngọc Loan vẫn giữ thái độ im lặng. Cô chưa từng lên tiếng xác nhận hay phủ nhận chuyện tình cảm, đồng thời cũng hiếm khi chia sẻ về đời tư trên mạng xã hội. Chính sự kín tiếng này càng khiến mỗi lần cô xuất hiện bên những người thân của bác sĩ Chiêm Quốc Thái, đặc biệt là mẹ bác sĩ, đều nhanh chóng thu hút sự chú ý và làm dấy lên nhiều bàn luận.

Mới đây, đoạn clip ghi lại tiệc sinh nhật của bác sĩ Chiêm Quốc Thái vào tháng 4 bất ngờ được cư dân mạng chia sẻ trở lại. Ngoài nhân vật chính, sự xuất hiện của 2 người phụ nữ đặc biệt là Ngọc Loan và mẹ nam bác sĩ nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý.

Trong đoạn clip, Ngọc Loan thoải mái khoác tay mẹ bác sĩ Chiêm Quốc Thái, cả hai có tương tác tự nhiên. Khoảnh khắc này khiến nhiều người nhận xét mối quan hệ giữa họ vô cùng gần gũi, thân thiết, đem lại cảm giác người trong gia đình.

Ngọc Loan và mẹ bác sĩ Chiêm Quốc Thái trong dịp đặc biệt

Thực tế, đây không phải lần đầu tiên mối quan hệ giữa Ngọc Loan và mẹ bác sĩ Chiêm Quốc Thái thu hút sự chú ý.

Cách đây không lâu, cư dân mạng cũng lan truyền đoạn clip ghi lại dịp 8/3, Ngọc Loan chuẩn bị quà tặng mẹ bác sĩ Chiêm Quốc Thái. Trong video, cô xưng hô thân mật là "má" và gửi lời chúc: "Nhân ngày 8/3, con chúc má luôn xinh đẹp, vui vẻ và sẽ đi du lịch 30 nước nữa".

Đáp lại, mẹ bác sĩ Chiêm Quốc Thái vui vẻ nói: "Má cảm ơn con. Má mong vợ chồng con hạnh phúc, vui vẻ suốt cuộc đời này. Má chúc vợ chồng con có thêm đứa con trai nữa. Má có tên sẵn rồi".

Ngọc Loan và mẹ bác sĩ Chiêm Quốc Thái xưng má - con

Cách xưng hô "má - con" cùng lời chúc dành cho "vợ chồng con" nhanh chóng làm dấy lên nhiều bàn luận trên mạng xã hội. Không ít người cho rằng đây là chi tiết cho thấy sự yêu mến mà mẹ bác sĩ Chiêm Quốc Thái dành cho Ngọc Loan.

Không dừng lại ở đó, mẹ của bác sĩ Chiêm Quốc Thái còn nhiều lần công khai thể hiện sự ủng hộ Ngọc Loan trên mạng xã hội. Bà chia sẻ lại các bài đăng liên quan đến Ngọc Loan và doanh nghiệp của cô để chúc mừng những thành tích đạt được. Đây cũng không phải lần đầu bà có động thái bày tỏ sự tự hào và ủng hộ dành cho Ngọc Loan.

Đáng chú ý, mẹ bác sĩ Chiêm Quốc Thái không ngần ngại gọi Ngọc Loan là "con dâu" và dành nhiều lời khen ngợi: “Nó đẹp còn hơn Hoa hậu đó con. Cô cưng nó lắm. Đi chơi với con dâu cô cứ nhìn nó miết, nhìn hoài không chán vì nó đẹp lắm. Cô rất thích con dâu ăn diện. Đàn bà con gái đẹp lúc nào cũng dễ thương. Cô già lớn tuổi cô cũng diện hà, nên con dâu nó diện cô thích lắm, không có phải như mẹ chồng người ta đâu”.

Bên cạnh những tương tác trên mạng xã hội, Ngọc Loan và mẹ bác sĩ Chiêm Quốc Thái cũng có nhiều lần xuất hiện chung khung hình trong những bữa tiệc, chuyến du lịch gia đình.

Những khoảnh khắc khác của Ngọc Loan cùng với mẹ bác sĩ Chiêm Quốc Thái

Đến nay, dù Ngọc Loan và bác sĩ Chiêm Quốc Thái vẫn chưa từng chính thức lên tiếng về mối quan hệ tình cảm, nhưng những lần tương tác gần gũi với mẹ nam bác sĩ vẫn tiếp tục trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm và bàn luận của cư dân mạng.