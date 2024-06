Sinh con "thuận tự nhiên" tại nhà: Lợi chưa thấy đâu nhưng nguy hiểm đủ đường

Sinh con là một quá trình tiềm ẩn nhiều nguy cơ, đòi hỏi sự theo dõi và hỗ trợ y tế chặt chẽ. Tuy nhiên, sinh con “thuận tự nhiên” tại nhà thường thiếu vắng các chuyên gia y tế có kinh nghiệm và trang thiết bị y tế đầy đủ có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng cho cả mẹ và bé.

Sinh con “thuận tự nhiên” tại nhà gây nguy hiểm cho mẹ

Băng huyết sau sinh

Băng huyết sau sinh là tình trạng chảy máu âm đạo nghiêm trọng sau khi sinh con. Sinh con tại nhà không có sự hỗ trợ y tế kịp thời có thể dẫn đến băng huyết không kiểm soát, đe dọa tính mạng của người mẹ.

Rách âm đạo

Rách âm đạo có thể xảy ra trong quá trình sinh thường, đặc biệt là ở phụ nữ sinh con lần đầu. Khi em bé đi qua âm đạo, có thể gây ra các vết rách ở thành âm đạo do kéo giãn quá mức.

Nếu không được khâu đúng cách, rách âm đạo có thể dẫn đến nhiễm trùng và ảnh hưởng đến sức khỏe của sản phụ. Điều này đặc biệt nguy hiểm khi sinh con “thuận tự nhiên” tại nhà với một môi trường không được đảm bảo vô trùng như bệnh viện.

Sinh con “thuận tự nhiên” tại nhà tiềm ẩn nhiều nguy hiểm. Ảnh: Getty Images

Vỡ tử cung



Vỡ tử cung là một biến chứng sản khoa nguy hiểm có thể xảy ra trong quá trình sinh nở, đe dọa tính mạng của cả mẹ và bé. Khi sinh con tại nhà, sản phụ không được theo dõi sức khỏe liên tục, do đó khó có thể phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường dẫn đến vỡ tử cung.

Sản giật và tiền sản giật

Sản giật có thể gây ra các triệu chứng như cao huyết áp, đau đầu dữ dội, thay đổi thị lực, co giật và thậm chí tử vong. Trong khi đó, tiền sản giật là giai đoạn đầu của sản giật và nếu không được điều trị, có thể tiến triển thành sản giật.

Các biến chứng này thực sự nguy hiểm và khó kiểm soát trong môi trường sinh nở tại nhà. Đây là lý do tại sao các chuyên gia y tế khuyến cáo phụ nữ mang thai nên sinh con tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế có đủ trang thiết bị và nhân lực để xử lý các tình huống khẩn cấp.

Nguy hiểm đối với trẻ sơ sinh

Suy thai

Suy thai là tình trạng thai nhi không nhận đủ oxy và chất dinh dưỡng trong quá trình mang thai hoặc sinh con. Đây là một biến chứng thai kỳ nguy hiểm có thể ảnh hưởng đến sức khỏe và tính mạng của cả mẹ và bé.

Sinh con “thuận tự nhiên” tại nhà mà không có sự theo dõi thường xuyên và đầy đủ như tại bệnh viện có thể khiến cho việc phát hiện sớm các dấu hiệu của suy thai trở nên khó khăn hơn, dẫn đến nguy cơ biến chứng cao hơn.

Nên sinh con tại các bệnh viện, trung tâm y tế để đảm bảo an toàn tối đa cho mẹ và bé. Ảnh: Istock

Sinh non



Sinh non là tình trạng thai nhi chào đời trước 37 tuần thai. Sinh non có thể dẫn đến nhiều biến chứng nguy hiểm cho cả mẹ và bé bao gồm cả tử vong nếu không được chăm sóc đúng cách. Nguy cơ sinh non khi sinh “thuận tự nhiên” tại nhà cao hơn so với sinh con tại bệnh viện hoặc cơ sở y tế có đầy đủ trang thiết bị và nhân lực y tế.

Nhiễm trùng rốn

Nhiễm trùng rốn là một biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra ở trẻ sơ sinh, đặc biệt là khi tự sinh con tại nhà. Nhiễm trùng rốn có thể do vi khuẩn xâm nhập vào cuống rốn của bé sau khi sinh. Biến chứng này có thể dẫn đến những hậu quả nghiêm trọng, thậm chí tử vong nếu không được điều trị kịp thời.

Suy hô hấp

Suy hô hấp là tình trạng trẻ sơ sinh không thể thở đủ oxy cho cơ thể. Đây là một biến chứng nguy hiểm có thể xảy ra ở trẻ sơ sinh. Suy hô hấp có thể do nhiều nguyên nhân, bao gồm thiếu oxy trong quá trình sinh, hít phải phân su hoặc nước ối, nhiễm trùng hoặc bệnh lý bẩm sinh.

Khi sinh con “thuận tự nhiên tại nhà”, thường không có sẵn các trang thiết bị, dụng cụ y tế cần thiết để hỗ trợ hô hấp cho trẻ sơ sinh bị suy hô hấp và cũng không nhân lực y tế có chuyên môn và kinh nghiệm để điều trị biến chứng này. Việc tiếp cận với dịch vụ y tế khẩn cấp có thể gặp nhiều khó khăn, dẫn đến nguy cơ tử vong cao hơn.

Như vậy, sinh con “thuận tự nhiên” tại nhà tiềm ẩn rất nhiều nguy hiểm đối với cả mẹ và bé. Theo WebMD, tỷ lệ tử vong ở trẻ sơ sinh khi sinh tại nhà là 1-2 trên 1.000 trẻ, cao ít nhất gấp đôi so với sinh con tại bệnh viện.

Nguy cơ tổn thương thần kinh và co giật đối với mẹ và trẻ sinh “thuận tự nhiên” tại nhà cũng cao hơn so với sinh ở bệnh viện. Tỷ lệ rối loạn chức năng thần kinh khi sinh tại nhà là 0,4-0,6 trên 1.000 ca sinh, cao gấp ba lần so với sinh tại bệnh viện.