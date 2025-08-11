Silicon chống dột từ mái tôn rơi vào người, nam thợ sắt bị sốc phản vệ

Ngày 11-8, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết bệnh viện đang điều trị cho bệnh nhân Đ.N.T. (38 tuổi, Sơn La) với tình trạng bỏng rát toàn thân, mắt mù tạm thời do dị ứng keo silicon chống dột.

Bệnh nhân bị ảnh hưởng mạnh do dị ứng keo silicon chống dột. Ảnh: Đặng Thanh

Theo người nhà, anh T. là thợ sắt, trong lúc thi công mái công trình, vừa trát xong lớp silicon chống dột thì trời mưa lớn.

Nước mưa lẫn silicon chưa khô từ mái tôn dội xuống người khiến anh bị ướt sũng toàn thân. Một giờ sau, vùng cổ, mặt bắt đầu nổi đỏ, buổi tối lan rộng ra toàn thân. Sáng hôm sau, mắt mờ dần, da đỏ rát, anh nhập viện địa phương với chẩn đoán kích ứng da nhưng không cải thiện.

Tổn thương tiến triển nặng với bọng nước, sốt cao, da thâm đen, đau mỏi toàn thân, viêm kết mạc mắt, anh được chuyển lên Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương. Tại đây, các bác sĩ xác định anh bị dị ứng silicon, sốc phản vệ độ 2 - 3.

Theo bác sĩ Trần Thị Hải Ninh, Trưởng Khoa Nội tổng hợp, bệnh nhân đáp ứng kém với điều trị ban đầu, dị ứng lan rộng, sốt cao liên tục, họng nề đỏ, nuốt đau, mắt chảy dịch vàng.

Sau 10 ngày điều trị tích cực, sức khỏe nam bệnh nhân dần ổn định, thị lực phục hồi, các bọng nước xẹp và bong da non, chức năng gan, thận cải thiện rõ rệt.

Bác sĩ Ninh cảnh báo silicon không chỉ phổ biến trong xây dựng mà còn có mặt trong nhiều vật dụng đời thường như keo chống dột, bắn kính, găng tay chịu nhiệt, bao cao su và vật tư y tế. Những người làm nghề xây dựng, cơ khí, nội thất... tiếp xúc thường xuyên với silicon có nguy cơ dị ứng cao nếu không dùng đầy đủ đồ bảo hộ.