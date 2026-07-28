Siêu xe an toàn AMG GT Track Series trình làng tại giải đua Công thức 1

Mercedes-AMG vừa ra mắt phiên bản xe an toàn mới cho giải đua Công thức 1, dựa trên mẫu AMG GT Track Series mạnh hơn 730 mã lực.

Thương hiệu xe hiệu năng cao Mercedes-AMG tiếp tục khẳng định vị thế tại giải đua ô tô Công thức 1 khi giới thiệu mẫu xe an toàn (Safety Car) thế hệ mới. Mẫu xe này được phát triển dựa trên phiên bản giới hạn AMG GT Track Series, biến thể thuần đua dành cho đường đua khép kín.

Mẫu xe an toàn Mercedes-AMG GT Track Series chính thức xuất hiện tại giải đua Công thức 1. (Ảnh: Carscoops)

So với mẫu xe an toàn AMG GT Black Series từng sử dụng trước đây, phiên bản Track Series sở hữu nhiều cải tiến vượt trội về mặt khí động học và hiệu suất vận hành. Khối động cơ tăng áp kép V8 dung tích 4.0L được tinh chỉnh để đạt công suất tối đa lên tới 734 mã lực và mô-men xoắn cực đại 850 Nm.

Khối động cơ tăng áp kép V8 4.0L cho công suất hơn 730 mã lực giúp xe duy trì tốc độ cao khi dẫn đoàn Công thức 1. (Ảnh: Carscoops)

Để đảm bảo khả năng vận hành liên tục ở tốc độ cao khi phải dẫn dắt đoàn xe đua Công thức 1 trong các tình huống sự cố, xe được nâng cấp hệ thống làm mát động cơ và hộp số cỡ lớn. Bộ cánh gió phía sau có thể điều chỉnh cơ học giúp tối ưu lực ép xuống mặt đường khi vào cua.

Cánh gió đuôi xe kích thước lớn hỗ trợ tối ưu lực ép xuống mặt đường ở dải tốc độ cao. (Ảnh: Carscoops)

Bên ngoài ngoại thất, xe sở hữu nước sơn màu đỏ đặc trưng của nhà tài trợ CrowdStrike, kết hợp cùng hệ thống đèn LED cảnh báo được tích hợp tinh tế trên kính chắn gió và dải đèn phía sau, thay vì sử dụng thanh đèn tín hiệu nhô cao truyền thống nhằm giảm lực cản không khí.

Khoang lái trang bị khung chống lật, ghế đua sợi carbon và các màn hình giám sát đường đua chuyên dụng. (Ảnh: Carscoops)

Bên trong khoang cabin, không gian lái được chuẩn hóa theo tiêu chuẩn xe đua chuyên nghiệp với khung chống lật đạt chuẩn Liên đoàn Ô tô Quốc tế (FIA), ghế đua bọc sợi carbon tích hợp dây an toàn 6 điểm. Bảng điều khiển trung tâm trang bị các màn hình hiển thị dữ liệu thời gian thực và hệ thống đàm thoại liên lạc trực tiếp với Ban quản lý chặng đua.

Xe tiếp tục do tay đua kinh nghiệm Bernd Mayländer điều khiển.

Việc đưa một mẫu xe thuần đua như AMG GT Track Series làm nhiệm vụ xe an toàn giúp duy trì nhiệt độ lốp và phanh ổn định cho các chiếc xe đua Công thức 1 chạy phía sau trong thời gian gián đoạn chặng đua.