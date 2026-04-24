Siêu pin xe điện sạc 6 phút: “Quân bài chiến lược” mới giúp Trung Quốc dẫn trước thế giới

Cuộc đua công nghệ pin xe điện đang bước vào giai đoạn gay gắt khi Trung Quốc nổi lên như trung tâm của chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhờ đầu tư dài hạn và chiến lược quốc gia, nước này kiểm soát từ nguyên liệu đến sản xuất pin, với 4/5 nhà sản xuất lớn nhất thế giới đặt tại đây.

Điểm nhấn mới là công nghệ pin LFP thế hệ mới của CATL có thể sạc từ 10% lên gần đầy chỉ trong khoảng 6 phút, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ, tiệm cận trải nghiệm đổ xăng truyền thống.

Tuy nhiên, lợi thế này cũng tạo áp lực cạnh tranh toàn cầu khi Mỹ và các quốc gia khác tăng tốc phát triển công nghệ và xây dựng chuỗi cung ứng riêng. Trong bối cảnh dư thừa công suất và cạnh tranh giá trong nước, các doanh nghiệp Trung Quốc đang đẩy mạnh mở rộng ra thị trường quốc tế, khiến cuộc đua pin và xe điện ngày càng khốc liệt.