Siêu pin xe điện sạc 6 phút: “Quân bài chiến lược” mới giúp Trung Quốc dẫn trước thế giới

Văn Chế |

Công nghệ pin xe điện đang bước vào giai đoạn tăng tốc khi Trung Quốc trình làng loại pin có thể sạc gần đầy chỉ trong 6 phút.

Cuộc đua công nghệ pin xe điện đang bước vào giai đoạn gay gắt khi Trung Quốc nổi lên như trung tâm của chuỗi cung ứng toàn cầu. Nhờ đầu tư dài hạn và chiến lược quốc gia, nước này kiểm soát từ nguyên liệu đến sản xuất pin, với 4/5 nhà sản xuất lớn nhất thế giới đặt tại đây.

Điểm nhấn mới là công nghệ pin LFP thế hệ mới của CATL có thể sạc từ 10% lên gần đầy chỉ trong khoảng 6 phút, giúp rút ngắn đáng kể thời gian chờ, tiệm cận trải nghiệm đổ xăng truyền thống.

Siêu pin sạc 6 phút: “Quân bài chiến lược” mới giúp Trung Quốc dẫn trước thế giới - Ảnh 1.

Tuy nhiên, lợi thế này cũng tạo áp lực cạnh tranh toàn cầu khi Mỹ và các quốc gia khác tăng tốc phát triển công nghệ và xây dựng chuỗi cung ứng riêng. Trong bối cảnh dư thừa công suất và cạnh tranh giá trong nước, các doanh nghiệp Trung Quốc đang đẩy mạnh mở rộng ra thị trường quốc tế, khiến cuộc đua pin và xe điện ngày càng khốc liệt.

Điều đặc biệt vừa diễn ra ở vận động lớn nhất thế giới của Việt Nam do Vingroup xây dựng

Điều đặc biệt vừa diễn ra ở vận động lớn nhất thế giới của Việt Nam do Vingroup xây dựng

Hé lộ thủ đoạn của "thầy" Nguyễn Văn Dũng

7 nhân viên quán ăn say ngủ, sáng dậy xem camera phát hiện cảnh tượng sợ hãi

6 ô tô dính chặt vào nhau khi đổ dốc cầu, giao thông tê liệt suốt đêm

Vì sao cựu thiếu tá CSGT Nguyễn Quang Hoàng bị khởi tố trong vụ nam sinh lao xuống mương tử vong?

Hyundai ra mắt xe điện cỡ nhỏ mới, đi gần 500 km/sạc

"Siêu cầu vượt" gần 20.000 tỷ đồng ở Hà Nội sẽ hoàn thành ngay đầu năm sau

Cướp ngân hàng như phim: Đeo mặt nạ người nổi tiếng, bắt 25 con tin, tẩu thoát qua cống

