Siêu mẫu 45 tuổi với thân hình "không chút mỡ thừa" bật mí bí quyết giữ dáng với "bữa ăn nửa buổi": 3 món trong số đó rất phổ biến ở Việt Nam

Dù đã ngoài 40 tuổi, Jang Yoon-ju vẫn duy trì vóc dáng săn chắc đáng ngưỡng mộ. Trước đây, mọi người cũng đã biết đến chế độ ăn giàu rau xanh và protein, đồng thời nói không với đường, tinh bột trong thực đơn hàng ngày của cô.

Mới đây, Jang Yoon-ju còn chia sẻ thực đơn bữa sáng kết hợp bữa trưa của mình (còn gọi là bữa ăn nửa buổi). Mới đây, trên Instagram cá nhân, Jang Yoon-ju đăng tải một bức ảnh kèm dòng chú thích: "Bữa ăn nửa buổi hôm nay: Bánh mì nguyên cám tự làm với topping trứng cá tuyết ướp muối và lá tía tô, thêm vài quả dâu tây".

Jang Yoon-joo tiết lộ chế độ ăn kiêng của mình.

Bức ảnh cho thấy thực đơn "bữa sáng kết hợp với bữa trưa" của Jang Yoon-ju bao gồm bánh mì nguyên cám, ba quả dâu tây và topping trứng cá tuyết ướp muối cùng lá tía tô vô cùng hấp dẫn. Trước đó, trên kênh YouTube cá nhân, Jang Yoon-ju đã tiết lộ chiều cao 1m70 cùng cân nặng 54kg. Cô cũng thường xuyên chia sẻ thực đơn ăn uống lành mạnh của mình trên các nền tảng mạng xã hội.

Jang Yoon-ju, sinh năm 1980, là một siêu mẫu, người dẫn chương trình truyền hình, ca sĩ kiêm nhạc sĩ và diễn viên người Hàn Quốc. Cô bắt đầu sự nghiệp người mẫu từ năm 17 tuổi và nhanh chóng trở thành một trong những siêu mẫu hàng đầu của Hàn Quốc, với sự nghiệp kéo dài gần hai thập kỷ. Ngoài lĩnh vực người mẫu, Jang Yoon-ju còn mở rộng sự nghiệp sang truyền hình và âm nhạc. Cô đảm nhận vai trò dẫn chương trình cho "Korea's Next Top Model" và được vinh danh là DJ xuất sắc nhất tại Giải thưởng Giải trí KBS 2013 cho chương trình "Rooftop Radio" trên KBS Cool FM. Về âm nhạc, cô đã phát hành hai album: "Dream" (2008) và "I'm Fine" (2012). Trong lĩnh vực diễn xuất, Jang Yoon-ju đã tham gia bộ phim "Veteran" (2015), đánh dấu bước tiến mới trong sự nghiệp nghệ thuật của cô. Gần đây, cô gây ấn tượng với vai chị chồng trong bộ phim "Queen of Tears", thể hiện khả năng diễn xuất hài hước và duyên dáng.

Vậy những món ăn trong "bữa ăn nửa buổi" của Jang Yoon-ju có lợi ích gì cho sức khỏe?

Bánh mì nguyên cám

Bánh mì nguyên cám được làm từ lúa mì nguyên cám, một loại thực phẩm có chỉ số đường huyết (GI) thấp.

GI là chỉ số biểu thị tốc độ tăng đường huyết sau khi ăn một loại thực phẩm cụ thể. Thực phẩm có GI dưới 55 được coi là thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp, trong khi GI trên 70 được coi là thực phẩm có chỉ số đường huyết cao.

Chỉ số GI của lúa mì nguyên cám dao động từ 50-55. Nếu lượng đường trong máu tăng đột ngột, cơ thể sẽ tiết ra nhiều insulin hơn để điều chỉnh, gây cảm giác đói nhanh chóng và dễ dẫn đến ăn quá nhiều.

Ngoài lúa mì nguyên cám, các thực phẩm có chỉ số đường huyết thấp khác bao gồm kiều mạch, yến mạch, lúa mạch và các loại đậu. Bánh mì nguyên cám cũng chứa ít natri hơn so với các loại bánh mì khác. Hàm lượng chất xơ cao trong lúa mì nguyên cám hỗ trợ tiêu hóa tốt và giúp đường huyết tăng chậm, duy trì cảm giác no lâu hơn.

Trứng cá tuyết ướp muối

Trứng cá tuyết ướp muối chứa 113kcal/100g và ít chất béo, hỗ trợ giảm cân hiệu quả. Loại thực phẩm này giàu khoáng chất, giúp thúc đẩy tuần hoàn máu trong cơ thể. Ngoài ra, thành phần riboflavin và vitamin E trong trứng cá tuyết ướp muối còn có lợi cho làn da, giúp ngăn chặn các gốc tự do, chống lão hóa tế bào, loại bỏ nám tàn nhang.

Tuy nhiên, do được làm từ cá tuyết ướp muối nên hàm lượng muối trong trứng cá tuyết ướp muối khá cao, không nên ăn quá nhiều.

Lá tía tô

Lá tía tô chứa beta-carotene, một chất có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Beta-carotene ức chế hoạt động của các gốc tự do gây hại cho màng tế bào và gen, đồng thời hỗ trợ biểu hiện của các gen ức chế ung thư.

Hàm lượng beta-carotene trong lá tía tô là 9,1mg/100g, cao hơn cả cà rốt (7,6mg/100g), một loại thực phẩm được biết đến là giàu beta-carotene. Lá tía tô cũng giàu canxi, axit folic, vitamin A, vitamin C và kali, giúp loại bỏ natri ra khỏi cơ thể.

Dâu tây

Dâu tây giàu vitamin C, giúp tăng cường hệ miễn dịch và ngăn ngừa cảm lạnh. Hàm lượng vitamin C trong dâu tây là 67mg/100g, gấp 1,6 lần quýt và 2,6 lần kiwi. Vitamin C giúp bảo vệ tế bào khỏi các chất độc hại, hỗ trợ chữa lành vết thương. Dâu tây cũng có lợi cho sức khỏe tim mạch nhờ chứa nhiều anthocyanin, chất chống oxy hóa, giúp ngăn ngừa stress và viêm nhiễm - những nguyên nhân gây bệnh tim. Dâu tây càng đỏ thì hàm lượng anthocyanin càng cao.

Không chỉ chú trọng chế độ ăn uống, Jang Yoon-ju còn duy trì thói quen tập luyện nghiêm túc. Cô kết hợp Pilates với yoga, tập tạ và chạy bộ mỗi ngày để giữ cơ thể dẻo dai, săn chắc.

Theo Naver, Chosun