Siêu lò hạt nhân công suất 150 MW này sẽ trở thành cơ sở nghiên cứu về năng lượng hạt nhân thế hệ thứ tư.

Ngành điện hạt nhân Nga đang tiến gần một cột mốc quan trọng: Nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng không chỉ được tái chế mà còn được đưa trở lại lò phản ứng để tái sử dụng.

Lò phản ứng nghiên cứu neutron nhanh đa năng MBIR, hiện đang được xây dựng ở Dimitrovgrad, dự kiến sẽ đóng vai trò then chốt trong việc phát triển các công nghệ này.

Ảnh minh họa về nhà máy có lò MBIR do AI thực hiện.

Kết quả thực tiễn đầu tiên đã xuất hiện tại Nhà máy Điện hạt nhân Beloyarsk. Ngày 26/11, thông tin cho biết lò phản ứng BN-800 đã bắt đầu vận hành thử nghiệm công nghiệp với nhiên liệu urani-plutoni trải qua hai chu kỳ tái chế.

Theo dữ liệu của nhà máy, đây là trường hợp đầu tiên trên thế giới kiểm chứng ở quy mô công nghiệp tính khả thi của thiết kế này.

Khi lò phản ứng nhanh vận hành, plutoni hình thành trong nhiên liệu; lượng plutoni này có thể được tách ra từ vật liệu đã qua sử dụng để chế tạo mẻ nhiên liệu mới, và quy trình cứ thế lặp lại.

Phòng thí nghiệm cho thế hệ lò phản ứng mới

Giai đoạn tiếp theo là xây dựng hệ thống điện hạt nhân hai thành phần, nơi các lò phản ứng nhiệt và lò phản ứng nhanh hoạt động như một hệ thống thống nhất.

Trong mô hình này, nhiên liệu đã qua sử dụng không còn là sản phẩm cuối cùng sau vận hành: Sau khi tái chế, các thành phần của nó lại tiếp tục đi vào quy trình sản xuất nhiên liệu hạt nhân.

Rosatom kỳ vọng việc phát triển sơ đồ này sẽ mở rộng đáng kể nền tảng tài nguyên cho điện hạt nhân và giảm khối lượng chất thải cần chôn cất vĩnh viễn.

Tổng giám đốc Tập đoàn Rosatom Alexey Likhachev gắn hướng đi này với sự phát triển của các lò phản ứng thế hệ thứ tư. Trong tháng 11, ông tuyên bố kế hoạch của tập đoàn trong việc phát triển các công nghệ khép kín chu trình nhiên liệu, tái chế nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng và đưa chúng trở lại các lò phản ứng. MBIR phải cung cấp cơ sở khoa học và thực nghiệm cho những nghiên cứu này.

Nhà máy Điện hạt nhân Beloyarsk. Nguồn hình ảnh: Alexandra Zolotova

Khác với các lò phản ứng phát điện, tổ hợp nghiên cứu được thiết kế để thực hiện hàng loạt thí nghiệm với nhiều loại vật liệu, bó nhiên liệu và chất tải nhiệt khác nhau. Vùng hoạt của nó có các kênh chuyên dụng cho phép bố trí các vòng thí nghiệm với chế độ nhiệt độ và chất tải nhiệt đa dạng.

Điều đó giúp các nhà khoa học nghiên cứu hành vi của vật liệu dưới bức xạ, thử nghiệm nhiên liệu ngay trong lò phản ứng và kiểm chứng các giải pháp cho những tổ hợp hạt nhân triển vọng, kể cả trong các chế độ vận hành khắc nghiệt.

MBIR cũng sẽ đảm nhận các nhiệm vụ nghiên cứu của lò phản ứng đang hoạt động BOR-60. Sau khi tổ hợp mới đi vào vận hành, BOR-60 dự kiến sẽ ngừng hoạt động. Về năng lực chức năng, MBIR có thể thực hiện phổ thí nghiệm rộng hơn, phục vụ trực tiếp cho việc phát triển công nghệ điện hạt nhân thế hệ tiếp theo.

Thiết bị chuyên dụng và tầm vóc chiến lược

Quá trình xây dựng tổ hợp đi kèm với việc chế tạo các thiết bị chuyên dụng. Trong tháng 11, một tuabin hơi của Nhà máy Tuabin Kaluga đã được vận chuyển tới địa điểm của Trung tâm Khoa học Quốc gia NIIAR.

Cỗ máy này được tính toán để làm việc với các thông số hơi nước của MBIR, còn tuổi thọ thiết kế đạt 50 năm. Tuabin được phát triển dựa trên kết cấu dòng PT-40, nhưng có hình học tầng cánh đầu tiên được thay đổi và trang bị lớp bảo vệ các tầng cánh cuối của rôto khỏi hiện tượng xói mòn do hơi ẩm.

Bộ thiết bị bàn giao còn bao gồm bình ngưng hơi KP-3000, hệ thống tạo chân không có bộ phun hơi và các bộ gia nhiệt hạ áp. Sau khi lắp đặt, tổ máy tuabin sẽ trở thành một phần thiết bị năng lượng của tổ hợp nghiên cứu.

MBIR được xây dựng trong khuôn khổ dự án quốc gia Công nghệ Hạt nhân và Năng lượng Mới.

Ý nghĩa của công trình vượt ra ngoài phạm vi một cơ sở nghiên cứu đơn lẻ: Các thí nghiệm trên lò phản ứng phải giúp kiểm chứng vật liệu, nhiên liệu và giải pháp kỹ thuật - những yếu tố không thể thiếu để mở rộng quy mô điện hạt nhân hai thành phần và chu trình nhiên liệu hạt nhân khép kín.

Tham khảo: FT