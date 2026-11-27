Dự án VTS nối 3 nước Việt Nam - Thái Lan - Singapore dự kiến sẽ hoàn thành vào quý IV năm 2030.

Nhật báo kinh doanh và tài chính hàng đầu của Singapore Business Times ngày 26/11 cho biết, một liên doanh do Tập đoàn Viettel của Việt Nam và Singtel của Singapore đồng chủ trì đã bắt đầu xây dựng hệ thống cáp quang ngầm dưới biển kết nối Việt Nam - Thái Lan - Singapore (gọi tắt là Dự án VTS).

Đây là tuyến cáp quang biển quốc tế đầu tiên do doanh nghiệp Việt Nam khởi xướng và làm chủ; đồng thời sở hữu băng thông lớn nhất và đường truyền tốt nhất trong các tuyến cáp quang biển từ Việt Nam đi Singapore.

Lễ ký kết và khởi công Dự án VTS diễn ra tại TP.HCM sáng 26/11/2026. Ảnh: Tập đoàn Viettel

Toàn bộ hệ thống cáp của Dự án VTS sẽ trải dài 2.500 km với dung lượng thiết kế là 600 terabit/giây (Tbps) - nghĩa là hệ thống cáp quang biển này được thiết kế để truyền tải tối đa 600 nghìn tỷ bit dữ liệu trong mỗi giây.

Riêng trục Singapore và Việt Nam sẽ dài khoảng 1.200 km và cung cấp dung lượng 240 Tbps, tương đương khoảng 2,5 lần tổng dung lượng của tất cả các hệ thống cáp quốc tế hiện đang được Việt Nam sử dụng.

Hình ảnh bản đồ Việt Nam đỏ rực khi các đại biểu, quan chức bấm nút khởi động Dự án VTS. Ảnh: Tập đoàn Viettel

Bằng cách đi theo tuyến đường thẳng, VTS sẽ là tuyến cáp quang ngầm ngắn nhất nối liền Việt Nam và Singapore.

Sau khi cáp được lắp đặt, thời gian truyền dữ liệu khứ hồi, hay độ trễ, giữa hai quốc gia dự kiến sẽ là 12 mili giây, thấp hơn khoảng 50% so với mức trung bình hiện tại của các tuyến đường hiện có.

Độ trễ thấp này sẽ giúp các ứng dụng như giao dịch tài chính và trí tuệ nhân tạo hoạt động mượt mà hơn.

Tập đoàn Viettel làm chủ tuyến cáp quốc tế đầu tiên do Việt Nam khởi xướng

Khác với những tuyến cáp trước đây mà doanh nghiệp Việt Nam thường chỉ dừng ở mức góp vốn hoặc khai thác dung lượng có sẵn, VTS đánh dấu bước chuyển mình khi Tập đoàn Viettel đứng ra khởi xướng và ký biên bản ghi nhớ hợp tác cùng Singtel vào tháng 4/2024.

Không chỉ khởi xướng, Viettel còn trực tiếp đảm nhiệm quy hoạch và thiết kế hướng tuyến, chi phối trực tiếp vị trí cập bờ, cấu hình mạng lưới và hiệu suất vận hành toàn tuyến.

Cùng với sự tham gia của AIS (Thái Lan), VNPT, FPT Telecom và Viettel IDC, dự án ghi nhận lần đầu tiên doanh nghiệp Việt Nam chủ động nắm quyền quy hoạch và thiết kế cáp quang biển quốc tế, do NEC Corporation (Nhật Bản) và ASEAN Cableship (Singapore) trực tiếp thi công.

Phát biểu tại Lễ ký kết và khởi công Dự án VTS của Trung tướng Tào Đức Thắng.

Báo Chính Phủ trích lời Thứ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Phạm Đức Long nhấn mạnh tại buổi lễ ngày 26/11: "Đây là bước chuyển từ chủ yếu sử dụng sang chủ động tham gia kiến tạo hạ tầng kết nối quốc tế.

Tôi mong muốn dự án không chỉ tạo ra năng lực hạ tầng mới mà còn giúp đội ngũ kỹ sư Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ, vận hành, bảo trì, ứng cứu và sửa chữa cáp quang biển. Đó mới là tự chủ thực chất và lâu dài".

Hướng đến mốc năm 2030, Viettel đặt mục tiêu tham gia khoảng 10 tuyến cáp quang biển quốc tế, trong đó có những tuyến do doanh nghiệp Việt Nam tự thiết kế và làm chủ.

Lộ trình này bám sát kế hoạch phát triển cáp quang biển quốc gia đến năm 2030, góp phần hiện thực hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.

Tham khảo: Business Times, Báo Chính phủ

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