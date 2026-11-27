Động thái mới nhất của Nga tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia một lần nữa đưa tâm điểm chú ý đổ dồn về tổ hợp năng lượng lớn nhất châu Âu.

World Nuclear News đưa tin ngày 18/11, một hội đồng thẩm định thuộc Cơ quan Giám sát Môi trường, Công nghệ và Hạt nhân Liên bang Nga (Rostekhnadzor) vừa bắt đầu làm việc tại Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia để rà soát hồ sơ phục vụ đề nghị cấp giấy phép vận hành cho tổ máy số 3.

Nhà máy Zaporizhzhia nằm dưới sự kiểm soát của Nga từ tháng 3/2022 này đã ngừng phát điện ở toàn bộ 6 tổ máy trong suốt hơn 4 năm qua.

Một binh sĩ mặc quân phục có gắn cờ Nga đứng gác gần Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia bên ngoài thành phố Enerhodar do Nga kiểm soát, ngày 4/8/2022. Nguồn ảnh: Alexander Ermochenko/Reuters

Hiện tại, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) vẫn duy trì lực lượng chuyên gia túc trực thường xuyên tại đây nhằm góp phần bảo đảm an toàn và an ninh hạt nhân cho toàn bộ khu vực nhà máy.

Năm 2022, CNN trích phân tích của hãng tình báo quốc phòng và an ninh hàng đầu thế giới Janes Defence, cho biết việc thay thế mỗi lò phản ứng ở Zaporizhzhia tốn tới 7 tỷ USD, khiến nhà máy này trở thành mục tiêu để Nga giành giữ nguyên vẹn nhằm phục vụ thị trường điện của riêng mình.

Và nếu Nga nắm giữ lâu dài nhà máy Zaporizhzhia, Ukraine sẽ mất đi 20% công suất phát điện trong nước.

Nhà máy điện hạt nhân Zaporizhzhia nằm bên bờ hồ chứa nước Kakhovka. Nhà máy này chiếm 1/5 sản lượng điện trung bình hàng năm ở Ukraine. Ảnh: NNEGC “Energoatom”

Zaporizhzhia là nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu với 6 lò phản ứng VVER-1000 đi vào vận hành thương mại trong giai đoạn từ năm 1985 đến năm 1996, đạt tổng công suất phát điện 5,7 GW điện sạch.

Phần lớn công trình được xây dựng trong thời Liên Xô và trở thành tài sản của Ukraine sau khi nước này tuyên bố độc lập khỏi Liên Xô năm 1991. Không chỉ là công trình lớn nhất châu Âu, nhà máy Zaporizhzhia còn nằm trong số 10 nhà máy điện hạt nhân lớn nhất thế giới.

Tại sao Zaporizhzhia cần sự cấp phép của Nga?

Tính đến tháng 11/2026, cơ quan giám sát hạt nhân Nga Rostekhnadzor đã cấp giấy phép vận hành cho tổ máy số 1, số 2 và số 6 của Zaporizhzhia, cùng với kho lưu trữ khô dành cho nhiên liệu hạt nhân đã qua sử dụng.

Nếu Nga thay thế lò hạt nhân tại Zaporizhzhia thì Nga tốn tới 7 tỷ USD cho mỗi lò. Ảnh minh họa của Rosatom



Phía vận hành nhà máy cho biết chuyến làm việc đánh giá tổ máy số 3 dự kiến kéo dài khoảng hai tuần, và họ kỳ vọng sẽ nhận được giấy phép vào tháng 3/2027.

Đại diện đơn vị vận hành nhấn mạnh rằng việc cấp phép là bước cần thiết để xác nhận sự tuân thủ luật pháp cũng như các tiêu chuẩn an toàn của Nga, tạo cơ sở pháp lý cho việc tiếp tục vận hành nhà máy.

Tuy nhiên, có được giấy phép không đồng nghĩa với việc lập tức tái khởi động phát điện, bởi quyết định đưa tổ máy vào hoạt động đòi hỏi phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện an toàn bắt buộc.

Vấn đề khả năng tái khởi động các tổ máy từng được đặt lên bàn thảo luận tại cuộc gặp hồi tháng 6/2025 giữa Tổng Giám đốc IAEA - Rafael Mariano Grossi và Tổng Giám đốc tập đoàn Rosatom của Nga - Alexey Likhachev.

Tại cuộc họp báo thời điểm đó, ông Grossi cho biết các bên có chung nhận định rằng việc khởi động lại nhà máy trong bối cảnh hiện tại là không nên. Ông chỉ ra thêm nhiều yếu tố kỹ thuật then chốt khác, chẳng hạn như lượng nước làm mát cho các lò phản ứng có đủ dồi dào hay không, cũng như nguồn điện lưới bên ngoài có đủ mạnh và ổn định hay không để bảo đảm khi vận hành sẽ không xảy ra sự cố mất điện diện rộng.

Giấy phép vận hành chỉ là cánh cửa pháp lý. Dù tiến trình cấp phép cho tổ máy số 3 đang bước vào giai đoạn thẩm định thực địa, hành trình để dòng điện từ nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu thực sự quay trở lại vẫn còn phụ thuộc rất lớn vào những điều kiện an toàn và an ninh vượt ra ngoài khuôn khổ của một tờ giấy phép.

Nguồn: World Nuclear News, CNN