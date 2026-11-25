Đột phá này đến từ đâu?

Kỹ sư Nga nhận bằng sáng chế động cơ hai rôto

Trong thế giới khí tài hiện đại, nơi mỗi cú va chạm hay mỗi độ tăng nhiệt bất ngờ đều có thể trở thành ranh giới giữa thành công và thất bại, bài toán độ bền của hệ thống truyền động luôn được đặt lên hàng đầu.

Mới đây, hai kỹ sư tại Moscow (Nga) là Andrey Zakharchenko và Vladislav Vishnevsky, đã được nhà nước cấp bằng sáng chế cho một động cơ điện hai rôto (BiRotor) với hai rôto quay ngược chiều nhau.

Điểm sáng giá nhất của thiết kế này nằm ở việc loại bỏ hoàn toàn nam châm vĩnh cửu, mở ra hướng đi bền bỉ hơn cho các dòng khí tài đặc chủng như ngư lôi điện hay thiết bị bay không người lái.

Ảnh gốc: Kỹ sư Andrey Zakharchenko. Ảnh đã được AI chỉnh sửa.

Với những thiết bị vận hành trong môi trường khắc nghiệt như cụm truyền động của ngư lôi điện, các cú giật sốc cơ học và sự gia tăng nhiệt độ đột ngột là điều khó tránh khỏi. Nam châm vĩnh cửu truyền thống trong những điều kiện như vậy dễ bị suy giảm hoặc mất đi từ tính vốn có, khiến hiệu năng suy sụp đúng lúc cần thiết nhất.

Trong khi đó, sơ đồ kỹ thuật mới mà các nhà sáng chế Moscow đề xuất hoàn toàn tránh được điểm yếu chí mạng này, giúp cỗ máy giữ vững sự ổn định ngay cả khi phải làm việc dưới áp lực lớn về nhiệt và va đập.

Giải mã kiến trúc hai rôto đảo chiều và “lồng sóc” đặc biệt

Về mặt kỹ thuật, phát minh này là một cỗ máy điện sở hữu stato có rãnh mang cuộn dây ba pha kết hợp cùng hai rôto độc lập quay theo hai hướng ngược nhau. Khác biệt cốt lõi so với các mẫu tiền nhiệm nằm ở việc mỗi rôto đều được trang bị cuộn dây ngắn mạch dạng “lồng sóc”.

Số rãnh của hệ thống “lồng sóc” này được liên kết chặt chẽ với số đôi cực của từng rôto theo các công thức cụ thể là z21 = 2p1 và z22 = 2p2, tương ứng. Sự tính toán đồng bộ này tạo nền tảng để hai phần quay phối hợp nhịp nhàng mà vẫn giữ được tính độc lập cần thiết.

Bản mô tả sáng chế cũng chỉ ra một điều kiện then chốt để toàn bộ cơ cấu vận hành đúng như kỳ vọng: Mômen do “lồng sóc” sinh ra khi khởi động phải nhỏ hơn mômen phản kháng xuất hiện từ sự chênh lệch từ dẫn dọc theo trục dọc và trục ngang.

Đáng chú ý hơn, các thanh dẫn của cuộn dây được bố trí dọc theo trục ngang (trục q), khác với nhiều cỗ máy đồng bộ cổ điển vốn thường đặt cuộn dây giảm chấn theo trục dọc.

Nhờ cách sắp xếp táo bạo này, rôto có thể quay đúng theo chiều mong muốn, đồng thời bản thân “lồng sóc” cũng kiêm luôn vai trò của một cuộn dây giảm chấn hữu hiệu.

Vật liệu linh hoạt, mở rộng dư địa ứng dụng thực tế

Bên cạnh cấu trúc rôto và cơ chế vận hành đặc thù, công thức sáng chế còn kế thừa các tỷ lệ liên quan đến số đôi cực của rôto và số răng của stato từ mẫu tham chiếu trước đó.

Về mặt vật liệu chế tạo, lõi stato theo bằng sáng chế có thể được ghép từ thép kỹ thuật điện hoặc từ các lá hợp kim vô định hình tinh thể nano, mang lại sự linh hoạt đáng kể tùy theo yêu cầu kỹ thuật và bài toán tối ưu trọng lượng hay tổn hao. Còn phần vật liệu dẫn điện được chỉ định là đồng hoặc nhôm, hai lựa chọn quen thuộc nhưng luôn đóng vai trò quyết định trong kỹ thuật điện.

Sự kết hợp giữa thiết kế không dùng nam châm vĩnh cửu, khả năng đảo chiều quay của hai rôto và cấu trúc “lồng sóc” đặt lệch trục cho thấy nỗ lực tìm kiếm lời giải bền vững trước những thách thức khắt khe của kỹ thuật truyền động.

Khi các phương tiện không người lái và khí tài dưới nước ngày càng đòi hỏi độ tin cậy cao trong môi trường biến động liên tục, những ý tưởng mang tính nền tảng như bằng sáng chế của nhóm kỹ sư Moscow hứa hẹn sẽ tạo thêm nhiều góc nhìn mới cho giới nghiên cứu và phát triển công nghệ.

Tham khảo: FT